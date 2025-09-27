Mercedes-AMG thay "thay tướng" giữa khủng hoảng doanh số.

Mercedes-AMG vừa thay CEO khi doanh số lao dốc, C63 gây tranh cãi, AMG One bị triệu hồi. CEO mới sẽ phải cân bằng giữa động cơ truyền thống và điện.

Bộ phận xe hiệu suất cao AMG của Mercedes đang trải qua giai đoạn đầy sóng gió. Sau khi quyết định gây tranh cãi năm 2022 với mẫu C63 chỉ dùng động cơ 4 xy-lanh, hãng đã phải hứng chịu nhiều chỉ trích. Doanh số không đạt kỳ vọng, buộc các đại lý phải áp dụng chính sách giảm giá sâu.

Thêm vào đó, đợt triệu hồi 219 chiếc AMG One, chiếm tới gần 80% tổng số xe sản xuất chỉ vì nguy cơ cháy càng khiến hình ảnh thương hiệu bị ảnh hưởng nặng nề.

Trong bối cảnh đó, Mercedes thông báo ông Michael Schiebe, Tổng giám đốc AMG hiện tại, sẽ rời vị trí vào đầu tháng 12 để đảm nhiệm vai trò thành viên Ban điều hành phụ trách Sản xuất, Chất lượng và Chuỗi cung ứng. Ông Schiebe gia nhập Mercedes từ năm 2004 và đã có 2 năm rưỡi lãnh đạo AMG. Danh tính người kế nhiệm hiện vẫn được giữ kín, làm dấy lên nhiều đồn đoán trong ngành.

Mercedes-AMG vừa thay CEO khi doanh số lao dốc, C63 gây tranh cãi, AMG One bị triệu hồi. CEO mới sẽ phải cân bằng giữa động cơ truyền thống và điện.

Bất chấp khó khăn, AMG vẫn đặt nhiều kỳ vọng vào thế hệ động cơ mới. Hãng chuẩn bị tung ra động cơ V8 đạt chuẩn Euro 7, đồng thời duy trì động cơ 6 xy-lanh thẳng hàng cho nhóm khách hàng trung thành.

Ở mảng xe điện, AMG đang phát triển mẫu concept GT XX thành sedan thể thao thuần điện, đồng thời lên kế hoạch cho một mẫu SUV hiệu suất cao. Ông Schiebe từng khẳng định: “Chúng tôi muốn tạo ra chiếc xe điện mang trải nghiệm như V8 tốt nhất thị trường”.

Tuy vậy, giới phân tích nhận định người kế nhiệm AMG sẽ phải đối mặt với hai thách thức lớn: vừa giữ được bản sắc động cơ truyền thống, vừa chứng minh khả năng chinh phục khách hàng bằng xe điện hiệu suất cao trong bối cảnh thị trường toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng.