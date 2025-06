Mẹo chọn vải thiều tươi, ngọt lịm, ăn một lần là mê

Những ngày hè nắng oi ả cũng là lúc vải thiều bắt đầu rộ mùa, phủ kín các khu chợ, xe đẩy ven đường hay gian hàng siêu thị. Màu vỏ đỏ au, mùi thơm nhẹ nhàng và vị ngọt mát khiến loại quả này luôn nằm trong danh sách được săn đón nhiều nhất vào dịp hè.

Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách phân biệt đâu là vải chín cây, cùi dày, hạt nhỏ – bởi trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại vải khác nhau, trong đó không ít là vải chín ép, quả non hoặc chất lượng kém.

Ảnh minh họa.

Để tránh “mua nhầm”, người tiêu dùng nên ghi nhớ 4 mẹo nhỏ dưới đây để chọn được vải thiều đúng chuẩn – ngọt thanh, mọng nước, ăn một lần là nhớ mãi.

Quan sát cuống và vỏ quả

Cuống vải ngon thường còn tươi xanh, không héo úa hay chuyển màu nâu đen. Vỏ ngoài có màu hồng nhạt hoặc đỏ đều, gai vỏ nổi nhưng không sắc, bề mặt không nhăn nhúm.

Ảnh minh họa.

Mẹo nhỏ: Nếu thấy cuống khô, vỏ sậm màu hoặc nứt nẻ thì rất có thể là vải hái lâu ngày hoặc bảo quản kém – ăn dễ bị khô cùi, kém vị.

Ưu tiên quả tròn, đều, vừa tay

Vải ngon thường có hình tròn hoặc hơi bầu, cầm vừa tay, không quá to bất thường. Những quả méo mó, phình to một bên hoặc vỏ quá dày thường cho cùi mỏng, hạt to hoặc chín ép.

Dùng tay cảm nhận độ đàn hồi

Ảnh minh họa

Khi bóp nhẹ, quả vải ngon sẽ có độ mềm vừa phải – không quá cứng (chưa chín), cũng không quá mềm nhũn (đã hỏng). Tránh những quả có cảm giác lép, dễ bị khô hoặc xốp bên trong.

Ngửi hương thơm nhẹ

Vải thiều chín cây thường có mùi thơm dịu, hơi ngọt, rất đặc trưng. Nếu vải không có mùi hoặc có mùi hăng, chua nhẹ thì nhiều khả năng đã bị hỏng hoặc chín ép.

Ảnh minh họa

Lưu ý bảo quản vải đúng cách tại nhà

Không rửa vải khi chưa ăn: Rửa trước dễ làm vỏ bị ẩm, lên men nhanh hơn.

Bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh: Tốt nhất nên bọc giấy hoặc khăn khô quanh cuống để giữ độ tươi lâu.

Ăn vải trong vòng 3–4 ngày sau khi mua: Vải tươi ngon nhất khi dùng trong ngày, để lâu sẽ giảm hương vị và dễ lên men.

Không chỉ ngon miệng, vải thiều còn cung cấp nhiều vitamin C, kali, chất chống oxy hóa, tốt cho hệ miễn dịch, da dẻ và hệ tiêu hóa. Tuy nhiên, do tính nóng, người lớn chỉ nên ăn khoảng 200–300g/ngày, trẻ nhỏ thì ít hơn.

Chọn vải tưởng đơn giản nhưng lại đòi hỏi một chút tinh ý. Nhờ 4 mẹo nhỏ nói trên, du khách có thể yên tâm chọn đúng vải thiều chín cây, ăn vừa ngon vừa bổ mà không lo mua nhầm hàng kém chất lượng. Khi hiểu quả vải – bạn sẽ thấy mùa hè thêm ngọt ngào.