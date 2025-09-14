Hà Nội

Xe

Mazda CX-5 giảm giá, có làm khó Ford Territory và Honda CR-V?

Khách hàng mua Mazda CX-5 trong tháng 9/2025 sẽ được hưởng ưu đãi tương đương 50% lệ phí trước bạ, tối đa 40 triệu đồng.

Thảo Nguyễn
Video: Đánh giá Mazda CX-5 tại Việt Nam.

Tháng 9/2025 trùng với tháng 7 Âm lịch - thời điểm người tiêu dùng thường hạn chế mua sắm tài sản giá trị lớn như ôtô. Để kích cầu, nhiều hãng xe tung ưu đãi mạnh tay và Mazda cũng nhanh chóng nhập cuộc.

Theo công bố, khách hàng mua xe trong tháng này sẽ được hưởng ưu đãi tương đương 50% lệ phí trước bạ, tối đa 40 triệu đồng. Mức giảm thay đổi tùy theo từng phiên bản, mang lại lợi ích thực tế rõ rệt cho người mua xe.

3-2444.jpg
Mazda CX-5 giảm giá, làm khó Ford Territory và Honda CR-V?

Với ưu đãi kể trên, giá Mazda CX-5 chỉ còn từ 709 triệu đồng. Một số đại lý thậm chí giảm thêm 5 triệu đồng cho bản tiêu chuẩn, khiến giá thực tế xuống mức 704 triệu đồng, gần tương đương giá cao nhất của mẫu SUV hạng B Mitsubishi Xforce (705 triệu đồng).

So với các đối thủ cùng phân khúc C, CX-5 đang nắm lợi thế về giá: rẻ hơn Ford Territory (762 triệu đồng), Hyundai Tucson (769 triệu đồng) và Honda CR-V (1,029 tỷ đồng).

2-2507.jpg
So với các đối thủ cùng phân khúc C, CX-5 đang nắm lợi thế về giá.

Không chỉ cạnh tranh bằng giá bán, Mazda còn gia tăng giá trị cho CX-5. Tháng 8/2025, hãng đã bổ sung baga nóc và cản sau thể thao cho bản Deluxe. Các chi tiết khác vẫn giữ nguyên với đèn pha LED Projector tự động, đèn định vị ban ngày, mâm 19 inch, gạt mưa tự động và cửa cốp chỉnh điện.

Khoang cabin được trang bị ghế da, ghế lái chỉnh điện 10 hướng, màn hình trung tâm 8 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, điều hòa tự động hai vùng độc lập và dàn âm thanh 6 loa.

CX-5 Deluxe đi kèm 6 túi khí, phanh tay điện tử kèm giữ phanh tự động, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, kiểm soát hành trình và camera lùi. Trang bị này được đánh giá đầy đủ so với mặt bằng phân khúc.

13.jpg
Trong tháng 8/2025, Mazda CX-5 đạt doanh số 1.025 chiếc.

Về động cơ, xe dùng máy xăng Skyactiv-G 2.0L, cung cấp công suất 154 mã lực và mô-men xoắn 200 Nm, kết hợp hộp số tự động 6 cấp và dẫn động cầu trước. Ở các bản cao cấp, khách hàng có thể lựa chọn dẫn động bốn bánh toàn thời gian AWD.

Trong tháng 8/2025, Mazda CX-5 đạt doanh số 1.025 chiếc, đứng đầu phân khúc SUV cỡ C và nâng tổng lượng bán 8 tháng đầu năm lên tới 9.995 xe.

