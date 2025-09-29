Hà Nội

Mảnh gốm mặt người 5.000 năm tuổi hé lộ bí mật nền văn minh

Mảnh gốm 5.000 năm tuổi từ Thổ Nhĩ Kỳ có các đặc điểm giống khuôn mặt người với đôi mắt hình quả hạnh, lông mày cong và chiếc mũi cao.

Thiên Đăng (Theo arkeonews)
Khi tiến hành khai quật tại Gökhöyük, một gò đất thời tiền sử ở huyện Seydişehir, tỉnh Konya, Thổ Nhĩ Kỳ, các chuyên gia đến từ Khoa Khảo cổ học của Đại học Selçuk bất ngờ tìm thấy vật thể lạ quái dị. Ảnh: @Đại học Selçuk.
Đó là một mảnh gốm sứ đáng chú ý bởi có khắc họa hình ảnh khuôn mặt người, ước tính có niên đại gần 5.000 năm tuổi. Ảnh: @Đại học Selçuk.
Mảnh vỡ này được chạm khắc với các đặc điểm chi tiết của con người bao gồm đôi mắt hình quả hạnh, lông mày cong và chiếc mũi cao kỳ lạ. Ảnh: @Đại học Selçuk.
Các chuyên gia đến từ Khoa Khảo cổ học của Đại học Selçuk cho rằng, mảnh gốm mặt người này nhiều khả năng được dùng để phục vụ trong các nghi lễ và nghệ thuật biểu tượng của nền văn minh Anatolia sơ khai. Ảnh: @Đại học Selçuk.
Hiện tại, mảnh gốm hình mặt người 5.000 năm tuổi này đóng vai trò như lời nhắc nhở về sự sáng tạo, tâm linh và chiều sâu biểu tượng của nền văn hóa tiền sử Anatolia. Ảnh: @Đại học Selçuk.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Mở” xác ướp 3.000 năm của Pharaoh Ai Cập: Dung mạo thật "gây sốc" và những bí mật động trời. Nguồn video: @VGT TV - Đời Sống.
