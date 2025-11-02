Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Đời sống

Mạng xã hội gây giảm trí nhớ, khả năng tập trung của trẻ

Lạm dụng mạng xã hội đang khiến nhiều trẻ mất dần khả năng tập trung. Thay vì tiếp thu kiến thức sâu, trẻ dễ quên và khó duy trì sự chú ý trong học tập.

Trương Hiền

Việc trẻ em sử dụng mạng xã hội quá mức đang khiến nhiều chuyên gia lo ngại. Thay vì giúp phát triển kỹ năng tư duy và sáng tạo, môi trường số lại khiến trẻ giảm khả năng tập trung, dễ sao nhãng và ngày càng hay quên trong học tập lẫn sinh hoạt hàng ngày.

Mạng xã hội mang lại thông tin và giải trí, nhưng khi trẻ lạm dụng, não bộ sẽ bị quá tải bởi hàng loạt hình ảnh, âm thanh và tin tức liên tục. Hệ quả là trí nhớ ngắn hạn giảm, khả năng tập trung sa sút và trẻ dễ mất kiểm soát trong hành vi cũng như cảm xúc.

z7169516150893-66b747349430b620357e800b7c4b6b59.jpg
Ảnh minh họa/ Nguồn internet

Não bộ trẻ bị bội thực thông tin

Các nền tảng như TikTok, YouTube Shorts hay Facebook Reels khiến trẻ tiếp nhận hàng nghìn hình ảnh, video ngắn mỗi ngày. Cách tiếp nhận thông tin nhanh và liên tục khiến não bộ dần quen với việc chuyển đổi nội dung chóng mặt, không còn khả năng duy trì sự chú ý dài lâu.

Theo các chuyên gia thần kinh, vùng não chịu trách nhiệm ghi nhớ và tập trung (vùng hippocampus) hoạt động kém hiệu quả hơn ở những trẻ sử dụng mạng xã hội quá 3 giờ mỗi ngày. Khi não bị kích thích liên tục, khả năng xử lý thông tin sâu và lưu giữ kiến thức giảm rõ rệt.

Giảm khả năng học tập và ghi nhớ

Trẻ lạm dụng mạng xã hội thường gặp tình trạng “quên nhanh” và khó nhớ các thông tin học tập. Việc chuyển đổi giữa các ứng dụng, thông báo và video ngắn khiến não liên tục bị ngắt quãng, không đủ thời gian củng cố trí nhớ.

Một nghiên cứu của Đại học Stanford cho thấy, những người thường xuyên “đa nhiệm kỹ thuật số” (vừa lướt mạng, vừa nghe nhạc, vừa học) có khả năng ghi nhớ kém hơn 30% so với nhóm tập trung một việc. Điều này lý giải vì sao nhiều học sinh ngày nay dễ quên bài, học chậm và khó duy trì sự chú ý trên lớp.

Ảnh hưởng đến cảm xúc và hành vi

Không chỉ giảm trí nhớ, mạng xã hội còn ảnh hưởng đến cảm xúc và hành vi của trẻ. Việc so sánh bản thân với hình ảnh “hoàn hảo” trên mạng dễ khiến trẻ tự ti, lo âu và căng thẳng. Khi tinh thần mệt mỏi, khả năng tập trung lại càng giảm.

Ngoài ra, các thông báo liên tục, lượt like, bình luận... khiến trẻ bị “nghiện” cảm giác được công nhận, dẫn tới phụ thuộc vào điện thoại và khó kiểm soát thời gian sử dụng.

Làm gì để trẻ sử dụng mạng xã hội lành mạnh?

Giới hạn thời gian sử dụng: Cha mẹ nên quy định rõ thời lượng dùng mạng xã hội mỗi ngày, ưu tiên cho học tập và hoạt động ngoại khóa.

Hướng dẫn chọn nội dung phù hợp: Hãy giúp trẻ phân biệt giữa thông tin bổ ích và giải trí vô bổ, đồng thời khuyến khích theo dõi các kênh học tập, kỹ năng.

Tạo không gian không điện thoại: Trong giờ ăn, học hoặc trước khi ngủ, nên đặt điện thoại ra ngoài tầm với để trẻ tập trung hơn.

Khuyến khích hoạt động thực tế: Các hoạt động thể thao, đọc sách hoặc vẽ tranh giúp kích thích trí não, tăng khả năng ghi nhớ và giảm lệ thuộc vào mạng xã hội.

Lạm dụng mạng xã hội đang dần bào mòn khả năng tập trung và trí nhớ của trẻ nhỏ, điều vốn rất cần thiết cho sự phát triển trí tuệ và nhân cách. Để con không bị cuốn vào thế giới ảo, cha mẹ và nhà trường cần đồng hành, định hướng, giúp trẻ biết cân bằng giữa đời sống số và đời sống thực.

#Giảm khả năng tập trung và chú ý #Ảnh hưởng tâm lý và cảm xúc trẻ em #mạng xã hội #giảm trí nhớ #tập trung trẻ #ảnh hưởng tâm lý

Bài liên quan

Đời sống

Cha mẹ đừng để con lớn lên một mình trong thế giới ảo

Khi mạng xã hội trở thành ngôi nhà thứ hai của trẻ, việc dạy con cách ứng xử văn minh, an toàn trên không gian mạng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Trẻ em ngày nay lớn lên cùng mạng xã hội, nơi vừa mở ra cơ hội kết nối, vừa tiềm ẩn nhiều rủi ro. Trong bối cảnh đó, việc dạy con biết cách ứng xử văn minh, an toàn trên không gian mạng đang trở thành một nhiệm vụ quan trọng của cha mẹ hiện đại.

Không chỉ là người định hướng học tập hay phát triển kỹ năng sống, cha mẹ thời 4.0 còn phải đóng vai trò như người hướng dẫn kỹ thuật số, giúp con hiểu thế nào là đúng sai, riêng tư và tôn trọng người khác trong môi trường mạng.

Xem chi tiết

Đời sống

Có nên thuê người chăm con để giữ hạnh phúc

Nhiều cặp đôi trẻ băn khoăn, nên tự chăm con hay thuê người hỗ trợ? Câu chuyện không chỉ là nuôi dạy con mà còn là giữ gìn hạnh phúc vợ chồng.

Nuôi dạy con nhỏ luôn là giai đoạn vất vả, đầy thử thách đối với các cặp vợ chồng. Từ những giấc ngủ bị gián đoạn, lịch sinh hoạt đảo lộn cho đến áp lực tài chính và công việc, tất cả đều có thể khiến tình cảm vợ chồng bị thử lửa. Không ít đôi lứa thừa nhận rằng, từ khi có con, thời gian dành cho nhau gần như biến mất, những cuộc trò chuyện riêng tư bị thay bằng tiếng khóc trẻ thơ, còn những buổi hẹn hò lãng mạn chỉ còn trong ký ức.

Chính trong bối cảnh đó, nhiều gia đình đặt câu hỏi: Có nên thuê người chăm con để giữ lửa hôn nhân hay không? Câu trả lời không đơn giản là “có” hay “không”, mà còn phụ thuộc vào hoàn cảnh, sự sắp xếp và thái độ của từng cặp đôi.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Sống xanh để khỏe mạnh, cân bằng

Sống xanh để khỏe mạnh, cân bằng

Từ cách ăn uống, di chuyển đến nghỉ ngơi, những thói quen nhỏ hướng về thiên nhiên đang mang lại năng lượng tích cực và sức khỏe bền vững mỗi ngày.

Học cách yêu chính mình

Học cách yêu chính mình

Yêu bản thân là chìa khóa để yêu người khác đúng cách. Khi trọn vẹn với chính mình, bạn mới có thể chia sẻ tình yêu một cách tự nhiên và bền vững.

Sau 30 tuổi, yêu như thế nào cho đúng?

Sau 30 tuổi, yêu như thế nào cho đúng?

Sau tuổi 30, tình yêu không còn là những rung động vội vàng. Người ta bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn, cân nhắc giữa con tim và lý trí để tìm kiếm hạnh phúc thật sự.