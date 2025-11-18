Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Màn cosplay 'Thám tử lừng danh Conan' của hot girl xinh đẹp gây chú ý

Cộng đồng trẻ

Màn cosplay 'Thám tử lừng danh Conan' của hot girl xinh đẹp gây chú ý

Mới đây, loạt ảnh cosplay của một hot girl Đài Loan đã gây bão cộng đồng mạng và người hâm mộ bộ truyện Thám tử lừng danh Conan.

Trầm Phương
Truyện tranh "Thám tử lừng danh Conan" là nguồn cảm hứng cho rất nhiều người thực hiện các bộ ảnh cosplay. Mới đây, màn hóa thân các nhân vật và bối cảnh trong bộ ảnh của một hot girl xinh đẹp đã thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội. (Ảnh: IGNV)
Truyện tranh "Thám tử lừng danh Conan" là nguồn cảm hứng cho rất nhiều người thực hiện các bộ ảnh cosplay. Mới đây, màn hóa thân các nhân vật và bối cảnh trong bộ ảnh của một hot girl xinh đẹp đã thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội. (Ảnh: IGNV)
Người đẹp thực hiện bộ ảnh này có nickname là Ccplay, một hot girl, cosplayer và người mẫu đến từ Đài Loan. Cô hiện sở hữu hơn 344K người theo dõi trên Instagram. (Ảnh: IGNV)
Người đẹp thực hiện bộ ảnh này có nickname là Ccplay, một hot girl, cosplayer và người mẫu đến từ Đài Loan. Cô hiện sở hữu hơn 344K người theo dõi trên Instagram. (Ảnh: IGNV)
Điều khiến bộ ảnh của Ccplay trở nên đặc biệt là sự đầu tư và kỳ công khi tái hiện lại các địa danh nổi tiếng của Singapore đã xuất hiện trong phim Conan. (Ảnh: IGNV)
Điều khiến bộ ảnh của Ccplay trở nên đặc biệt là sự đầu tư và kỳ công khi tái hiện lại các địa danh nổi tiếng của Singapore đã xuất hiện trong phim Conan. (Ảnh: IGNV)
Bộ phim "Cú đấm Sapphire màu xanh" là lần đầu tiên toàn bộ câu chuyện diễn ra bên ngoài Nhật Bản, với những cảnh quay hoành tráng tại nhiều địa điểm khác nhau. (Ảnh: IGNV)
Bộ phim "Cú đấm Sapphire màu xanh" là lần đầu tiên toàn bộ câu chuyện diễn ra bên ngoài Nhật Bản, với những cảnh quay hoành tráng tại nhiều địa điểm khác nhau. (Ảnh: IGNV)
Cô nàng đã chụp ảnh với tòa nhà Marina Bay Sands, công viên Merlion, hay nhà hát Esplanade, những địa danh nổi tiếng đã xuất hiện trong tập phim của "Thám tử lừng danh Conan". (Ảnh: IGNV)
Cô nàng đã chụp ảnh với tòa nhà Marina Bay Sands, công viên Merlion, hay nhà hát Esplanade, những địa danh nổi tiếng đã xuất hiện trong tập phim của "Thám tử lừng danh Conan". (Ảnh: IGNV)
Trong các bức ảnh, Ccplay đã hóa thân thành các nhân vật như Sonoko Suzuki và Edogawa Conan. Dù không hoàn toàn diện trang phục cosplay 100%, cô vẫn giữ được thần thái và bối cảnh quen thuộc, tạo nên sự đối chiếu thú vị giữa thế giới anime và đời thực. (Ảnh: IGNV)
Trong các bức ảnh, Ccplay đã hóa thân thành các nhân vật như Sonoko Suzuki và Edogawa Conan. Dù không hoàn toàn diện trang phục cosplay 100%, cô vẫn giữ được thần thái và bối cảnh quen thuộc, tạo nên sự đối chiếu thú vị giữa thế giới anime và đời thực. (Ảnh: IGNV)
Loạt ảnh đã nhận được hàng chục nghìn lượt thích và rất nhiều bình luận khen ngợi từ người hâm mộ. (Ảnh: IGNV)
Loạt ảnh đã nhận được hàng chục nghìn lượt thích và rất nhiều bình luận khen ngợi từ người hâm mộ. (Ảnh: IGNV)
Nhiều người bày tỏ sự kinh ngạc trước việc cô gái tìm được những góc máy và bối cảnh chân thực đến vậy, đồng thời khẳng định bộ ảnh đã gợi lại ký ức về chuyến phiêu lưu đáng nhớ của nhóm Conan tại đảo quốc sư tử. (Ảnh: IGNV)
Nhiều người bày tỏ sự kinh ngạc trước việc cô gái tìm được những góc máy và bối cảnh chân thực đến vậy, đồng thời khẳng định bộ ảnh đã gợi lại ký ức về chuyến phiêu lưu đáng nhớ của nhóm Conan tại đảo quốc sư tử. (Ảnh: IGNV)
Ccplay1211 chia sẻ trên trang cá nhân rằng: "Đến Singapore chụp ảnh cùng Conan, không ngờ đây đã là bộ phim từ năm 2019 rồi... Thời tiết ở Singapore thật sự rất đẹp. Mời mọi người cùng xem." (Ảnh: IGNV)
Ccplay1211 chia sẻ trên trang cá nhân rằng: "Đến Singapore chụp ảnh cùng Conan, không ngờ đây đã là bộ phim từ năm 2019 rồi... Thời tiết ở Singapore thật sự rất đẹp. Mời mọi người cùng xem." (Ảnh: IGNV)
Màn cosplay sáng tạo, kết hợp giữa tình yêu dành cho nhân vật trong anime và du lịch, đã giúp cái tên Ccplay trở nên nổi tiếng hơn trong cộng đồng fan anime quốc tế. (Ảnh: IGNV)
Màn cosplay sáng tạo, kết hợp giữa tình yêu dành cho nhân vật trong anime và du lịch, đã giúp cái tên Ccplay trở nên nổi tiếng hơn trong cộng đồng fan anime quốc tế. (Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
#cosplay #Conan #hot girl #Singapore #truyện tranh #hot girl Đài Loan

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT