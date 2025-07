Lynk & Co 06 Core Plus chốt ra mắt vào 5/7 tại đại lý Việt

Mẫu SUV đô thị cỡ B Lynk & Co 06 Core Plus chính thức mở bán toàn quốc từ ngày 5/7/2025, với thiết kế hiện đại, động cơ mạnh và công nghệ an toàn vượt trội.

Video: Xem chi tiết Xem trước Lynk & Co 06 mới.

Ngày 5/7/2025, thương hiệu ôtô Lynk & Co sẽ chính thức giới thiệu mẫu xe 06 Core Plus tại các hệ thống đại lý trên toàn quốc. Với thiết kế hiện đại, trang bị công nghệ cao cấp và khả năng vận hành vượt trội, 06 Core Plus được kỳ vọng sẽ tạo nên làn sóng mới trong phân khúc SUV đô thị cỡ nhỏ đang rất sôi động tại Việt Nam.

Lynk & Co 06 Core Plus thuộc phân khúc CUV hạng B, cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như Hyundai Creta, Kia Seltos, Mitsubishi Xforce hay Honda HR-V. Xe có kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.340 x 1.820 x 1.625 mm, trục cơ sở 2.640 mm, hứa hẹn mang lại không gian nội thất rộng rãi cho khách hàng. Xe có ngôn ngữ thiết kế trẻ trung, sắc sảo với điểm nhấn là dải đèn định vị LED tách rời cụm đèn chính, lưới tản nhiệt đậm chất thể thao và bộ mâm hợp kim 18 inch đa chấu.

Bên trong khoang nội thất, 06 Core Plus gây ấn tượng với phong cách tối giản nhưng hiện đại. Xe được trang bị cụm đồng hồ kỹ thuật số, màn hình trung tâm cảm ứng 12.3 inch, kết nối thông minh, điều hòa tự động 2 vùng độc lập, cửa sổ trời toàn cảnh, phanh tay điện tử và ghế lái chỉnh điện. Vật liệu hoàn thiện như da cao cấp, đèn viền nội thất, chi tiết ốp kim loại… mang lại cảm giác sang trọng cho xe.

Về vận hành, Lynk & Co 06 Core Plus sử dụng động cơ 1.5L tăng áp, công suất cực đại 177 mã lực và mô-men xoắn 290 Nm, kết hợp hộp số ly hợp kép 7 cấp (DCT) và hệ dẫn động cầu trước. Đây là một trong những mẫu xe mạnh nhất trong phân khúc SUV đô thị tại Việt Nam hiện nay. Đặc biệt, hệ thống treo sau đa liên kết, hiếm gặp ở xe hạng B, giúp xe vận hành ổn định và êm ái, nhất là khi vào cua hay chạy ở tốc độ cao.

Về an toàn, xe được trang bị hàng loạt công nghệ hỗ trợ người lái hiện đại như hệ thống phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo điểm mù, cảnh báo chệch làn đường, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo va chạm phía trước, camera 360 độ, cảm biến trước và sau và kiểm soát hành trình thông minh. Tổng cộng, có tới 17 tính năng an toàn chủ động thuộc gói hỗ trợ lái ADAS, giúp 06 Core Plus vượt trội so với nhiều đối thủ trong cùng tầm giá.

Tại thị trường Việt Nam, Lynk & Co 06 Core Plus được phân phối với giá niêm yết 729 triệu đồng. Đây là mức giá khá cạnh tranh, đặc biệt khi so sánh với các mẫu xe cùng phân khúc vốn có công suất thấp hơn, trang bị an toàn kém hơn hoặc sử dụng hệ thống treo đơn giản hơn. Mức giá lăn bánh tại các thành phố lớn như Hà Nội và TP.HCM dự kiến dao động trong khoảng 820 – 840 triệu đồng, tùy theo khu vực.

Lynk & Co là thương hiệu xe toàn cầu được thành lập từ sự hợp tác giữa tập đoàn Geely (Trung Quốc) và hãng xe danh tiếng Volvo (Thụy Điển). Các mẫu xe của Lynk & Co được phát triển dựa trên nền tảng công nghệ của Volvo, hướng đến nhóm khách hàng trẻ, sống tại đô thị, yêu thích công nghệ và thiết kế hiện đại.

Với sự xuất hiện của 06 Core Plus, Lynk & Co đang cho thấy tham vọng rõ rệt trong việc mở rộng thị phần tại Việt Nam. Không chỉ là một mẫu xe mới, 06 Core Plus còn là minh chứng cho xu hướng thay đổi thị hiếu tiêu dùng, khi người Việt ngày càng quan tâm hơn đến trải nghiệm lái, công nghệ trên xe và cá tính trong thiết kế.

Việc ra mắt đồng loạt trên toàn quốc trong ngày 5/7 cho thấy hãng đã sẵn sàng cho một cuộc cạnh tranh sòng phẳng với các tên tuổi lớn đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc. Nếu Lynk & Co tiếp tục duy trì chiến lược định vị tốt, nhiều công nghệ với giá hợp lý, đi cùng hệ thống hậu mãi chất lượng, mẫu xe 06 Core Plus sẽ trở thành một trong những cái tên đáng gờm trong phân khúc SUV đô thị tại Việt Nam trong thời gian tới.

-Tại Thái Nguyên, showroom Lynk & Co tọa lạc tại Tổ 4, Phường Cam Giá, TP. Thái Nguyên.

-Tại Vĩnh Phúc, showroom Lynk & Co toạ lạc tại tại Đường Nguyễn Tất Thành, Phường Định Trung, TP. Vĩnh Yên.