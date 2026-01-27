Mỹ tập trận Kraken Reach 2026 với 8 siêu vận tải cơ C-17

Hình ảnh do Bộ Quốc phòng Mỹ công bố cho thấy tám máy bay vận tải chiến lược C-17 Globemaster III của Không quân Mỹ cất cánh liên tiếp trong thời gian rất ngắn từ Căn cứ Liên hợp Lewis-McChord, bang Washington, trong khuôn khổ cuộc diễn tập Kraken Reach 2026. Hoạt động này nhấn mạnh năng lực tạo lập vận tải hàng không hạng nặng với tốc độ thời chiến, thay vì các màn trình diễn mang tính nghi thức.

Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, các bức ảnh được chụp ngày 7/1 và công bố ngày 23/1/2026 thông qua Hệ thống Phân phối Thông tin Hình ảnh Quốc phòng (DVIS).

Một chiếc C-17 Globemaster III thuộc Phi đoàn Vận tải số 62 cất cánh từ Căn cứ Liên hợp Lewis–McChord trong khuôn khổ cuộc diễn tập Kraken Reach 2026, Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ.

Một máy bay C-17 thuộc Phi đoàn Vận tải Không quân số 62 được ghi lại khi cất cánh trong giai đoạn then chốt của cuộc diễn tập, tập trung vào việc nhanh chóng chuyển đổi các máy bay đang đỗ sang trạng thái sẵn sàng triển khai thực tế. Khác với mô hình “elephant walk” thường thấy, Kraken Reach được thiết kế nhằm kiểm tra toàn bộ chuỗi tạo lập năng lực trong điều kiện áp lực thời gian nghiêm ngặt.

Căn cứ Liên hợp Lewis-McChord có vai trò đặc biệt quan trọng trong hệ thống phóng chiếu sức mạnh của Mỹ tại khu vực Thái Bình Dương. Tại đây, Phi đoàn 62 phối hợp với Phi đoàn Dự bị 446 cùng vận hành khoảng 40 máy bay C-17 - một mật độ đủ lớn để nhanh chóng chuyển hóa quyết định chính trị thành năng lực quân sự hữu hình. Nhiệm vụ chính thức của Phi đoàn 62 cũng nhấn mạnh vai trò vận tải toàn cầu trong các chiến dịch tác chiến đa miền, đặc biệt trong môi trường cạnh tranh với đối thủ ngang tầm.

Trung tâm của cuộc diễn tập là C-17 Globemaster III - nền tảng vận tải linh hoạt nhất trong biên chế Không quân Mỹ hiện nay. Được trang bị bốn động cơ Pratt & Whitney F117-PW-100, mỗi chiếc C-17 có thể mang tải trọng lên tới 170.900 pound, chở 102 binh sĩ hoặc lính dù, với trọng lượng cất cánh tối đa 585.000 pound. Khoang hàng được thiết kế để vận chuyển các loại khí tài quân sự cồng kềnh, bao gồm cả xe tăng chủ lực M1 Abrams.

Điểm mạnh then chốt của C-17 không chỉ nằm ở tải trọng, mà ở khả năng tiếp cận chiến thuật. Máy bay có thể hoạt động trên đường băng ngắn khoảng 3.500 feet, quay đầu trên mặt đường hẹp và thậm chí lùi bằng lực đẩy của chính mình. Điều này cho phép Mỹ triển khai lực lượng tới các sân bay tiền phương hạn chế hoặc dễ bị đe dọa, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào các căn cứ lớn.

Kraken Reach 2026 cũng cho thấy việc triển khai nhanh không chỉ là nhiệm vụ của phi công. Để phóng đồng loạt tám máy bay vận tải hạng nặng, toàn bộ hệ thống hỗ trợ - từ bảo dưỡng, bốc xếp hàng hóa, an ninh căn cứ cho tới chỉ huy - kiểm soát - đều phải vận hành ở nhịp độ thời chiến. Với các đơn vị Lục quân Mỹ đóng quân tại Lewis-McChord, khả năng đưa lực lượng và trang bị tới chiến trường trong một “gói hoàn chỉnh” có ý nghĩa then chốt đối với hiệu quả tác chiến.

Trong bối cảnh các kịch bản xung đột tiềm tàng tại châu Âu hay Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương đòi hỏi tốc độ và khả năng duy trì lực lượng, Kraken Reach 2026 gửi đi một thông điệp chiến lược rõ ràng: Mỹ không chỉ sở hữu phương tiện vận tải, mà còn duy trì được năng lực triển khai nhanh, liên tục và thực chất - yếu tố nền tảng của răn đe hiện đại.