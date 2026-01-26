Lính Mỹ tác chiến kém ở Bắc Cực, Châu Âu phải gánh thay trách nhiệm

Theo các quan chức NATO, Anh và các nước Bắc Âu phải chịu trách nhiệm chính trong các hoạt động tại Bắc Cực do năng lực hạn chế của Mỹ ở chiến trường lạnh giá.