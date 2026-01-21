Lừa bán vé xe khách qua mạng, 2 đối tượng chiếm đoạt hơn 200 triệu đồng

Sau khi người mua vé chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng, các đối tượng đã chủ động cắt liên lạc với khách hàng và chiếm đoạt tài sản.

Ngày 21/01, thông tin từ Công an xã Đông Kinh (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 2 đối tượng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức bán vé xe.

Trước đó, qua nắm Công tác nắm tình hình, Công an xã Đông Kinh phát hiện một nhóm đối tượng sử dụng các tài khoản mạng xã hội "ảo", tài khoản ngân hàng "ảo", số điện thoại "ảo" để lừa đảo người dân đặt mua vé xe khách rồi chiếm đoạt tài sản.

Sau quá trình điều tra, ngày 20/01, Công an xã Đông Kinh đã tiến hành bắt 02 đối tượng Nguyễn Chiến Thắng (SN 1999) và Đoàn Xuân Thế (SN: 1999, cùng trú tại xóm 5, xã Xuân Giang, tỉnh Ninh Bình), thu giữ nhiều tang vật liên quan đến vụ án.

Hai đối tượng bị cơ quan Công an bắt giữ.

Làm việc với cơ quan Công an, 2 đối tượng khai nhận, biết được nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết Nguyên đán tăng cao, trong khi đó vé xe khách đi các tuyến phải đặt trước để giữ chổ nên đã cùng nhau lên kế hoạch thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Để thực hiện hành vi lừa đảo, các đối tượng đã tạo các tài khoản cá nhân facebook giả nhà xe như "Xe Khách Bảo Nam", "Xe Khách Minh Dũng"… rồi đăng bài trên trang cá nhân, các hội nhóm, để lại số điện thoại "rác". Sau khi người mua vé chuyển tiền đặt chỗ vào tài khoản ngân hàng thì các đối tượng sẽ cắt liên lạc và chiếm đoạt tài sản.

Với thủ đoạn đó, từ tháng 9/2025 đến nay, 2 đối tượng đã lừa đảo hàng trăm bị hại, chiếm đoạt hơn 200 triệu đồng. Đặc biệt, 02 đối tượng đều đã có 01 tiền án về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật

