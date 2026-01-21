Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Lừa bán vé xe khách qua mạng, 2 đối tượng chiếm đoạt hơn 200 triệu đồng

Sau khi người mua vé chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng, các đối tượng đã chủ động cắt liên lạc với khách hàng và chiếm đoạt tài sản.

Hạo Nhiên

Ngày 21/01, thông tin từ Công an xã Đông Kinh (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 2 đối tượng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức bán vé xe.

Trước đó, qua nắm Công tác nắm tình hình, Công an xã Đông Kinh phát hiện một nhóm đối tượng sử dụng các tài khoản mạng xã hội "ảo", tài khoản ngân hàng "ảo", số điện thoại "ảo" để lừa đảo người dân đặt mua vé xe khách rồi chiếm đoạt tài sản.

Sau quá trình điều tra, ngày 20/01, Công an xã Đông Kinh đã tiến hành bắt 02 đối tượng Nguyễn Chiến Thắng (SN 1999) và Đoàn Xuân Thế (SN: 1999, cùng trú tại xóm 5, xã Xuân Giang, tỉnh Ninh Bình), thu giữ nhiều tang vật liên quan đến vụ án.

6970757d35f04.jpg
Hai đối tượng bị cơ quan Công an bắt giữ.

Làm việc với cơ quan Công an, 2 đối tượng khai nhận, biết được nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết Nguyên đán tăng cao, trong khi đó vé xe khách đi các tuyến phải đặt trước để giữ chổ nên đã cùng nhau lên kế hoạch thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Để thực hiện hành vi lừa đảo, các đối tượng đã tạo các tài khoản cá nhân facebook giả nhà xe như "Xe Khách Bảo Nam", "Xe Khách Minh Dũng"… rồi đăng bài trên trang cá nhân, các hội nhóm, để lại số điện thoại "rác". Sau khi người mua vé chuyển tiền đặt chỗ vào tài khoản ngân hàng thì các đối tượng sẽ cắt liên lạc và chiếm đoạt tài sản.

Với thủ đoạn đó, từ tháng 9/2025 đến nay, 2 đối tượng đã lừa đảo hàng trăm bị hại, chiếm đoạt hơn 200 triệu đồng. Đặc biệt, 02 đối tượng đều đã có 01 tiền án về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật

>>> Mời độc giả xem thêm video khởi tố nữ quái chiếm đoạt tài sản.

(Nguồn: Truyền hình Lào Cai)
#Công an xã Đông Kinh #Hà Tĩnh #bắt giữ #đối tượng #lừa đảo #bán vé xe

Bài liên quan

Xã hội

Điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Tập đoàn dự án Hoàng Gia

Sau khi chiếm đoạt tiền của bị hại, Đỗ Thanh Tâm đã dùng số tiền này để tiêu xài cá nhân, trả gốc và lãi cho những người góp vốn trước.

Ngày 20/01, thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị đang điều tra, làm rõ vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn dự án Hoàng Gia - chi nhánh Vĩnh Long.

Theo đó, chi nhánh Vĩnh Long của Công ty Cổ phần Tập đoàn dự án Hoàng Gia (Công ty Hoàng Gia) được thành lập tháng 7/2018, trụ sở tại đường Phạm Thái Bường, phường Phước Hậu, tỉnh Vĩnh Long, do Đỗ Thanh Tâm (SN 1985, trú phường Thạnh Mỹ Tây, TP HCM) là người đại diện theo pháp luật của chi nhánh. Trước đó, Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố Đỗ Thanh Tâm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Xem chi tiết

Xã hội

Kịp thời ngăn chặn vụ giả danh sĩ quan quân đội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 20/1, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Công an phường Bá Xuyên vừa kịp thời ngăn chặn thành công một vụ giả danh sĩ quan quân đội để lừa đảo.

Trước đó, ​khoảng 16h00 ngày 19/1, Công an phường Bá Xuyên tiếp nhận thông tin từ chị N.H.G (trú tại xóm Bá Vân 2, xã Tân Cương, tỉnh Thái Nguyên) về việc liên tục nhận được các cuộc gọi, tin nhắn từ đối tượng lạ tự xưng là sĩ quan quân đội đặt vấn đề muốn mua một lô hàng 400 chiếc giường inox và lấy lý do yêu cầu của đơn vị cần phải triển khai thực hiện gấp.

z7448589925888-7181c8bf890f52f4c6fc612327724303.jpg
Chị N.H.G và người nhà trình báo vụ việc tại cơ quan Công an.
Xem chi tiết

Xã hội

Bắt giữ đối tượng cướp giật tài sản của người phụ nữ ở Ninh Bình

Phát hiện sự việc, Tổ tuần tra đã nhanh chóng có mặt, huy động sự giúp đỡ của người dân và bắt giữ được thủ phạm gây ra vụ cướp giật.

Ngày 20/1, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, vừa qua, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, bảo đảm ANTT trên địa bàn, phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, khi đến khu vực tuyến đường Phù Nghĩa, phường Thiên Trường, Tổ tuần tra của Công an phường Thiên Trường phát hiện người dân đang tri hô có đối tượng cướp giật tài sản.

anh-16.jpg
Đối tượng Nguyễn Văn Dũng cùng tang vật.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới