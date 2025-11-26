Hà Nội

Louis Phạm hóa thiên thần với đôi cánh lấp lánh gây chú ý

Mới đây, bộ ảnh hóa thân thành “thiên thần đen” của Louis Phạm (Phạm Như Phương) đã gây bùng nổ mạng xã hội nhờ hình ảnh cuốn hút cùng phong thái đầy tự tin.

Thiên Anh
Trong loạt ảnh, Louis Phạm (Phạm Như Phương) xuất hiện giữa phông nền tối, nổi bật với đôi cánh thiên thần khổ lớn được đính hàng trăm hạt lấp lánh, tạo nên hiệu ứng thị giác bắt mắt.
Ở mỗi góc máy, Louis Phạm toát lên vẻ đẹp sắc sảo và hiện đại. Mái tóc dài bạch kim uốn xoăn bồng bềnh giúp gương mặt thêm phần nổi bật, kết hợp cùng lớp trang điểm nhấn mạnh đôi mắt to và hàng mi dày, tạo nên thần thái vừa kiêu sa vừa bí ẩn.
Làn da sáng, đường nét gương mặt mềm mại cùng bờ môi đầy đặn tạo nên tổng thể hài hòa, thu hút mọi ánh nhìn.
Trang phục tông đen sequin ôm sát cơ thể càng làm tăng nét gợi cảm, tôn lên vóc dáng săn chắc và cân đối.
Khi kết hợp với đôi cánh trắng lấp lánh, tạo hình thiên thần của Louis Phạm trở nên ấn tượng hơn bao giờ hết — vừa quyến rũ, vừa mạnh mẽ, vừa mang chút sắc thái fantasy như bước ra từ sàn diễn thời trang quốc tế.
Một số khoảnh khắc cho thấy nữ TikToker tạo dáng mạnh mẽ, đôi chân dài nổi bật dưới ánh sáng studio, trong khi ở những shot cận cảnh, ánh mắt lạnh lùng cùng biểu cảm cuốn hút khiến người xem khó rời mắt.
Từng chi tiết từ tóc, makeup, trang phục đến ánh sáng đều được phối hợp tinh tế, cho thấy sự đầu tư nghiêm túc cho bộ ảnh.
Với phong cách táo bạo và hình ảnh thiên thần mang màu sắc riêng, Louis Phạm một lần nữa chứng minh khả năng biến hóa đa dạng cùng sức hút thẩm mỹ trong lĩnh vực người mẫu – thời trang.
Bộ ảnh hiện đang nhận được nhiều bình luận tích cực và chia sẻ trên mạng xã hội, khẳng định vị thế của cô trong cộng đồng người trẻ yêu nghệ thuật tạo hình.
