Loét hành tá tràng, người phụ nữ xuất huyết nguy kịch

Giành lại sự sống cho bé trai 12 tuổi xuất huyết tiêu hóa nguy kịch Nhờ can thiệp khẩn cấp và sự phối hợp liên viện giữa các bác sĩ chuyên khoa, bé trai 12 tuổi bị sốc mất máu do xuất huyết tiêu hoá đã được cứu sống trong gang tấc.

Cứu bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa nặng do 2 dị vật đâm thủng ruột non Ruột non dài và dị vật nhỏ chưa đâm xuyên thành ruột nên các phẫu thuật viên không xác định được vị trí dị vật. Nhờ kết hợp nội soi lấy được 2 dị vật kim loại trong lòng ruột non ở hố chậu trái và hố chậu phải.