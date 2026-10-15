Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Số hóa - Xe

Loạt ôtô 7 chỗ "chạy đua" ưu đãi, giảm giá cả trăm triệu tại Việt Nam

Thị trường ôtô Việt tháng 10/2026 tiếp tục chứng kiến cuộc đua ưu đãi trên diện rộng ở nhóm xe gia đình 7 chỗ. Nhiều mẫu MPV và SUV giảm tới cả trăm triệu đồng.

Thảo Nguyễn
Video: Trải nghiệm mẫu xe mẫu SUV 7 chỗ Mitsubishi Destinator tại Việt Nam.

Thị trường ôtô Việt Nam trong tháng 10/2026 tiếp tục chứng kiến cuộc đua giảm giá lan rộng ở nhóm ôtô 7 chỗ ngồi, từ các mẫu MPV phổ thông đến SUV cỡ lớn. Theo đó, nhiều dòng xe được hỗ trợ lệ phí trước bạ, giảm giá trực tiếp hoặc tặng thêm quyền lợi, với tổng giá trị ưu đãi lên tới hàng trăm triệu đồng.

Trong phân khúc MPV phổ thông, Mitsubishi Xpander là cái tên nổi bật hàng đầu với chương trình hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ kèm quà tặng. Tùy phiên bản, tổng giá trị ưu đãi có thể lên tới khoảng 90-95 triệu đồng.

3-8601.jpg
Trong phân khúc MPV phổ thông, Mitsubishi Xpander là cái tên nổi bật hàng đầu với chương trình hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ kèm quà tặng.

Trong khi đó, mẫu SUV 7 chỗ Mitsubishi Destinator có mức khuyến mãi 43-78 triệu đồng. Khách hàng có thể thương lượng để trừ vào giá xe tại đại lý. Hiện giá Mitsubishi Destinator giao dịch ở mức 702-812 triệu đồng, ở ngưỡng dễ tiếp cận nhất từ khi mở bán từ cuối 2025.

Honda BR-V (giá 629-705 triệu đồng) được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cho cả hai phiên bản G và L, tương đương mức giảm 62-70 triệu đồng. Tương tự, dòng Suzuki XL7 Hybrid (giá 599,9 triệu đồng) cũng được ưu đãi toàn bộ phí trước bạ tương đương giảm 60 triệu đồng.

Mẫu xe MPV cỡ nhỏ Toyota Veloz Cross tiếp tục được hỗ trợ tối đa 100% lệ phí trước bạ kèm quà tặng, nâng tổng giá trị ưu đãi lên thành 73-75 triệu đồng tùy phiên bản.

2-9814.jpg
Toyota Veloz Cross tiếp tục được hỗ trợ tối đa 100% lệ phí trước bạ kèm quà tặng, nâng tổng giá trị ưu đãi lên thành 73-75 triệu đồng tùy phiên bản.

Thực tế tại đại lý, mức giảm ở một số mẫu còn cao hơn chương trình chính hãng. Chẳng hạn, Toyota Veloz Cross Top có giá niêm yết 660 triệu đồng nhưng được một số tư vấn viên chào bán với giá khoảng 535-549 triệu đồng, thấp hơn giá đề xuất hơn 110 triệu đồng.

Tuy nhiên, mức khuyến mãi của từng đại lý có thể khác nhau. Ngoài ra, mức giá thực tế có thể thay đổi tùy thuộc vào màu xe, lượng xe tồn kho và điều kiện đi kèm của từng nhà phân phối.

Ở nhóm MPV cỡ trung, Toyota Innova Cross được ưu đãi 45-60 triệu đồng tùy phiên bản. Phiên bản hybrid có giá niêm yết 960 triệu đồng nhận mức khuyến mãi cao nhất, đưa giá bán thực tế xuống khoảng 900 triệu đồng.

4-8196.jpg
Hyundai tiếp tục triển khai chương trình ưu đãi với giá trị lớn cho dòng SantaFe với tổng giá trị lên tới 220 triệu đồng.

Cuộc đua giảm giá không chỉ giới hạn ở nhóm MPV phổ thông mà còn mở rộng sang một số mẫu SUV có giá bán cao hơn. Trong tháng 10, Mazda CX-8 được ưu đãi tối đa 95 triệu đồng, với giá sau ưu đãi từ 889 triệu đồng.

Ford Everest cũng tiếp tục được kích cầu. Phiên bản Platinum 4x4 được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, trong khi các bản Platinum 4x2, Sport và Active được giảm trực tiếp 30-35 triệu đồng.

Trong khi đó, Hyundai tiếp tục triển khai chương trình ưu đãi với giá trị lớn cho dòng SantaFe với tổng giá trị lên tới 220 triệu đồng. Tuy nhiên, khoản ưu đãi này không hoàn toàn được trừ trực tiếp bằng tiền mặt vào giá bán, mà có thể bao gồm hỗ trợ từ hãng, đại lý và các quyền lợi hậu mãi.

5-7587.jpg
MG G50 là cái tên được giảm giá mạnh thời gian gần đây. Chương trình áp dụng cho các xe sản xuất năm 2025 với tổng giá trị ưu đãi từ 96-110 triệu đồng.

Hai mẫu xe 7 chỗ khác của thương hiệu Hàn Quốc là Hyundai Palisade (đời cũ) cùng MPV Stargazer cũng đang được khuyến mãi lớn, gói ưu đãi giá trị lần lượt 68 và 117 triệu đồng.

Cũng ở nhóm xe Hàn, theo trang chủ Kia Việt Nam, dòng MPV cỡ lớn Kia Carnival được khuyến mãi từ 20-70 triệu đồng. Mức ưu đãi cao nhất áp dụng cho phiên bản Carnival 2.2D Signature 7S​ (giá 1,569 tỷ đồng).

Với xe Trung Quốc, MG G50 là cái tên được giảm giá mạnh thời gian gần đây. Chương trình áp dụng cho các xe sản xuất năm 2025 với tổng giá trị ưu đãi từ 96-110 triệu đồng tùy phiên bản, bao gồm bảo hiểm vật chất và hỗ trợ tài chính.

Việc nhiều mẫu ôtô 7 chỗ tại Việt Nam đồng loạt được ưu đãi cho thấy cạnh tranh về giá đang lan rộng trên thị trường xe 7 chỗ, không còn tập trung riêng ở nhóm MPV phổ thông.

Ở góc độ người tiêu dùng, khoảng thời gian từ nay đến cuối năm được xem là thời điểm thuận lợi để lựa chọn và mua ôtô với chi phí tối ưu hơn nhờ các chương trình khuyến mãi. Dẫu vậy, người dùng cũng cần lưu ý rằng mức giảm cao chủ yếu áp dụng do các xe đời cũ, có thể bị hạn chế về phiên bản và màu sắc.

#Loạt ôtô 7 chỗ chạy đua ưu đãi #Loạt ôtô 7 chỗ chạy đua giảm giá #Loạt ôtô 7 chỗ tại việt nam giảm giá #ô tô 7 chỗ #giảm giá xe #ưu đãi ô tô

Bài liên quan

Số hóa - Xe

Wuling Xingguang 730 2026 - MPV 7 chỗ "siêu rẻ" chỉ 283 triệu đồng

Thương hiệun ôtô Wuling của Trung Quốc đã chính thức mở bán mẫu MPV 7 chỗ hoàn toàn mới mang tên Xingguang 730 (Starlight) với mức giá chỉ 283 triệu đồng.

1-1902.jpg
Wuling đã chính thức mở bán mẫu MPV 7 chỗ hoàn toàn mới mang tên Xingguang 730 (Starlight). Xe có giá bán từ 76.800 - 112.800 nhân dân tệ (khoảng 283 - 416 triệu VNĐ). Mức giá phải chăng này giúp mẫu xe này nhanh chóng thu hút sự chú ý của người tiêu dùng nội địa.
11.jpg
Mẫu xe MPV Wuling Xingguang 730 có kích thước tổng thể 4.910 x 1.850 x 1.770 mm, chiều dài cơ sở 2.910 mm. Kích thước này có phần nhỉnh hơn Toyota Innova Cross đang bán tại Việt Nam và chỉ nhỏ hơn một chút so với Kia Carnival.
Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Honda STEPWGN e:HEV ra mắt Thái Lan - MPV 7 chỗ từ 1,45 tỷ đồng

Honda chính thức ra mắt STEPWGN e:HEV SPADA tại thị Thái Lan với mức giá 1.780.000 baht (tương đương 1,45 tỷ đồng), xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản.

1-6161.jpg
Về kích thước, Honda STEPWGN e:HEV 2026 mới sở hữu chiều dài tổng thể 4.830 mm, rộng 1.750 mm, cao 1.840 mm và chiều dài cơ sở đạt 2.890 mm. Khi so sánh với các mẫu MPV cùng phân khúc, chiếc minivan này tỏ ra nổi trội về chiều dài và trục cơ sở, hứa hẹn mang đến không gian cabin rộng rãi và thoải mái.
2-9026.jpg
Honda StepWGN sở hữu phong cách thiết kế hiện đại, đậm chất thực dụng đặc trưng của một mẫu MPV gia đình. Xe có kiểu dáng vuông vức, trần cao và cửa kính lớn khá giống Toyota Alphard. Thiết kế này giúp tối ưu hóa không gian cabin và tầm nhìn cho hành khách.
Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Mercedes-Benz GLB 2026 - SUV điện 7 chỗ chạy 630km/sạc, từ 68.700 USD

Mẫu SUV GLB 2026 thế hệ mới của Mercedes-Benz vừa chính thức ra mắt, đánh dấu bước chuyển mạnh mẽ sang xu hướng ôtô điện của hãng xe sang Đức.

1-364.jpg
Dù vẫn giữ kiểu dáng vuông vức đặc trưng, mẫu xe SUV Mercedes-Benz GLB 2026 mới mang đến nhiều thay đổi đáng chú ý, đặc biệt là việc chỉ có phiên bản chạy điện tại thời điểm ra mắt. Xe được bán ra với hai biến thể thuần điện: GLB 250+ EQ Technology và GLB 350 4Matic EQ Technology. Cả hai đều sử dụng pin lithium-ion 85 kWh và hệ thống điện 800 volt.
5.jpg
Phiên bản Mercedes-Benz GLB 250+ 2026 mới sử dụng mô-tơ điện gắn cầu sau, sản sinh công suất 268 mã lực và mô-men xoắn 335 Nm, cho khả năng tăng tốc 0–100 km/h trong 7,4 giây và tầm hoạt động lên tới 630 km sau một lần sạc đầy.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới