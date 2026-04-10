Loạt cổng sạc “dị” trước USB-C từng gây ám ảnh

Số hóa - Xe

Trước khi USB-C trở thành chuẩn chung, người dùng từng “vật lộn” với hàng loạt cổng sạc kỳ lạ, độc quyền và nhanh chóng biến mất khỏi thị trường.

Trước khi cổng USB-C trở thành tiêu chuẩn phổ biến trên smartphone hiện đại, người dùng từng phải làm quen với hàng loạt cổng sạc khác nhau, gây không ít bất tiện trong quá trình sử dụng.
Sự ra đời của USB-C đã thay đổi hoàn toàn trải nghiệm nhờ khả năng sạc nhanh, truyền dữ liệu tốc độ cao, xuất hình ảnh và đặc biệt là thiết kế cắm đảo chiều tiện lợi.
Tuy nhiên, để đạt được sự thống nhất như hiện nay, ngành công nghiệp di động đã trải qua một giai đoạn dài với nhiều chuẩn kết nối riêng biệt, thậm chí mang tính độc quyền từ các hãng.
Một trong những cổng nổi bật là đầu nối 30 chân của Apple, xuất hiện từ năm 2003 với thiết kế lớn, hỗ trợ nhiều loại tín hiệu nhưng lại cồng kềnh và nhanh chóng bị thay thế bởi Lightning vào năm 2012.
Ở phía Android, Micro-USB từng là chuẩn kết nối phổ biến nhờ độ bền và chi phí thấp, được nhiều hãng lớn áp dụng trước khi bị USB-C thay thế hoàn toàn.
Bên cạnh đó, các hãng như HTC hay Sony Ericsson cũng từng phát triển những cổng riêng như ExtUSB hay FastPort, cho phép truyền dữ liệu, âm thanh và sạc trong cùng một đầu nối nhưng lại thiếu tính phổ biến.
Motorola cũng không nằm ngoài cuộc chơi với cổng CE Bus đa chân, nhưng thiết kế dày và kém linh hoạt khiến nó nhanh chóng bị loại bỏ khi xu hướng điện thoại mỏng nhẹ lên ngôi.
Sự chuyển đổi sang USB-C không chỉ là bước tiến công nghệ mà còn là kết quả của nỗ lực tiêu chuẩn hóa toàn cầu, giúp người dùng giảm phụ kiện rườm rà và nâng cao trải nghiệm kết nối.
Thiên Trang (TH)
