Loài vật cổ xưa hơn khủng long, dài 3 mét, cơ thể bọc giáp cực khủng

Giải mã

Loài vật cổ xưa hơn khủng long, dài 3 mét, cơ thể bọc giáp cực khủng

Sống vào cuối kỷ Permi, Scutosaurus gây ấn tượng với bộ giáp xương dày và dáng hình vững chãi, phản ánh một thế giới tiền sử kỳ dị trước thời khủng long.

T.B (tổng hợp)
Có bộ giáp xương mạnh mẽ. Tấm giáp lớn trên lưng giúp bảo vệ Scutosaurus khỏi các loài ăn thịt thời kỳ tiền khủng long. Ảnh: Pinterest.
Không phải khủng long. Dù có tên gọi “na ná” các loài khủng long với hậu tố “saurus”, Scutosaurus là một loài bò sát xuất hiện trước khi khủng long ra đời hàng chục triệu năm. Ảnh: Pinterest.
Thân hình nặng nề và khỏe khoắn. Chúng có chân chắc khỏe và cơ thể mập mạp, giúp di chuyển hiệu quả trên mặt đất khô cằn. Ảnh: Pinterest.
Sống chủ yếu ở vùng khô hạn. Các hóa thạch được tìm thấy tại Nga cho thấy chúng thích nghi với môi trường bán hoang mạc. Ảnh: Pinterest.
Là loài ăn thực vật. Hàm rộng và răng cùn cho phép chúng nghiền các loại cây cứng của kỷ Permi. Ảnh: Pinterest.
Có kích thước khá lớn. Một con trưởng thành dài khoảng 2,5–3 m, khiến chúng trở thành con mồi khó xơi đối những kẻ săn thời đó. Ảnh: Pinterest.
Đi theo đàn. Hóa thạch tập trung gợi ý rằng Scutosaurus có thể sống theo nhóm để tăng cơ hội sống sót. Ảnh: Pinterest.
Tuyệt chủng trong thảm họa Permi – Trias. Chúng biến mất khi sự kiện tuyệt chủng lớn nhất Trái Đất diễn ra cách đây 252 triệu năm. Ảnh: Pinterest.
