Loài vật cổ xưa hơn khủng long, dài 3 mét, cơ thể bọc giáp cực khủng

Sống vào cuối kỷ Permi, Scutosaurus gây ấn tượng với bộ giáp xương dày và dáng hình vững chãi, phản ánh một thế giới tiền sử kỳ dị trước thời khủng long.
Vườn cam rốn lồi Mộc Châu mùa chín vàng thu hút du khách check-in, hái cam tươi và tận hưởng không gian thiên nhiên yên bình, sống ảo cực “hot”.
Vườn cam rốn lồi Mộc Châu mùa chín vàng thu hút du khách check-in, hái cam tươi và tận hưởng không gian thiên nhiên yên bình, sống ảo cực “hot”.
Năm 2026 được dự báo là thời điểm vận may bùng phát mạnh mẽ với một con giáp đứng đầu về tài lộc, liên tục đón cơ hội vàng và bước vào giai đoạn thịnh vượng.
Với mái tóc vàng óng ả được tạo kiểu sóng lơi cùng gương mặt sắc sảo, đôi mắt to tròn, Xoài Non được ví như nàng búp bê sống đầy cuốn hút trong bộ ảnh mới.
3 con giáp này chuẩn bị đón nhận vận may về tài lộc, sự nghiệp và tình cảm trong thời gian tới, mở ra nhiều cơ hội phát triển mới.
Viên ngọc của một công tước Thời Trung cổ được khai quật từ hào nước, mang đến cái nhìn sâu sắc mới mẻ về văn hóa quý tộc thời Trung cổ và lối sống xa xỉ.
Bia tưởng niệm "lãnh chúa lớn tuổi" của người Maya được tìm thấy ở Yucatán, Mexico, nó được sử dụng cho các mục đích nghi lễ cộng đồng.
Theo nguồn tin từ Digital Chat Station, OPPO K15 Turbo Pro chạy Snapdragon 8 Gen 5 và được trang bị quạt tản nhiệt chủ động dạng mini.
Dù Kia Telluride 2027 chỉ vừa ra mắt tại Triển lãm Ô tô Los Angeles 2025, các bản dựng kỹ thuật số đã nhanh chóng xuất hiện để "kích thích" của người dùng.
Hôm nay, ngày 1/12/2025, Mitsubishi Motors Việt Nam chính thức ra mắt Mitsubishi Destinator 2026 hoàn toàn mới, thêm lựa chọn SUV 7 chỗ cho khách hàng gia đình.
Vẫn có thân xe gợi nhớ về các dòng scooter cổ điển như Vespa hay Lambretta, nhưng SYM Fiddle nay đã có thiết kế hoàn toàn mới và công nghệ cập nhật.
Mới đây, TikToker Lê Thụy gây bất ngờ khi xuất hiện trên sóng Bạn Muốn Hẹn Hò - phá chuỗi 25 năm độc thân nên chẳng ngại bay từ Nhật về Việt Nam.
MC Khánh Vy gây chú ý khi xuất hiện tại Lễ Bế mạc và Trao giải Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIV với nhan sắc ngọt ngào cùng thần thái sang trọng.
Toyota Thái Lan vừa chính thức ra mắt coupe thể thao GR 86, xe này được nhập khẩu nguyên chiếc (CBU) từ Nhật Bản với giá 2.999.000 Baht (khoảng 2,5 tỷ đồng).
“nàng thơ của điện ảnh xứ Chùa Vàng” Baifern Pimchanok vừa gây sốt mạng xã hội khi tung bộ ảnh mới với phong cách tối giản nhưng cực kỳ sang trọng.
Tính đến tối 30/11, số nạn nhân tử vong trong vụ cháy cụm chung cư Wang Fuk Court ở Hong Kong (Trung Quốc) đã tăng lên 146 người.
Không chỉ giỏi kinh doanh, cô nàng có nickname Gilgie còn biết đánh bóng thương hiệu làm đẹp với chính nhan sắc của mình.
Nữ coser có tên Ling đã khiến fan thả tim nhiệt tình nhờ phong cách cổ trang pha lẫn quyến rũ của mình.
Những loài thú ăn kiến tamandua (chi Tamandua) sở hữu đặc điểm tiến hóa độc đáo, giúp chúng sinh tồn trong môi trường rừng mưa Nam Mỹ đầy nguy hiểm.
Những ngày này, làng trồng quất cảnh trên khắp cả nước đang tất bật chuẩn bị cho vụ Tết, nhiều nhà vườn đã có khách đặt cọc vì lo "cháy hàng".
Mới đây, người đẹp sinh năm 1985 là Vân Hugo chia sẻ khoảnh khắc lên đồ trẻ trung khi đến trường gây chú ý.