Loài thú ăn thịt khổng lồ từng là nỗi kinh hoàng khắp châu Á

Giải mã

Loài thú ăn thịt khổng lồ từng là nỗi kinh hoàng khắp châu Á

Sarkastodon là một loài thú ăn thịt cổ đại thuộc nhóm Creodonta đã tuyệt chủng, mang kích thước khổng lồ và từng thống trị các đồng bằng châu Á thời Eocene.

T.B (tổng hợp)
1. Tồn tại cách đây hơn 35 triệu năm. Sarkastodon sống vào thời kỳ Eocene muộn, khoảng 40–35 triệu năm trước, khi các loài thú ăn thịt đa dạng phát triển mạnh. Ảnh: Pinterest.
2. Kích thước khổng lồ. Loài này có thể đạt chiều dài hơn 3 mét và nặng đến 800 kg, được xem là một trong những thú ăn thịt lớn nhất từng tồn tại. Ảnh: Pinterest.
3. Không phải mèo lớn. Dù trông giống mèo khổng lồ, Sarkastodon không thuộc họ mèo (Felidae) mà là thành viên của nhóm Creodonta đã tuyệt chủng. Ảnh: Pinterest.
4. Bộ răng chuyên biệt. Các răng của chúng sắc nhọn và chắc khỏe, thích hợp để xé thịt và nghiền nát xương của những con mồi khổng lồ. Ảnh: Pinterest.
5. Thợ săn đỉnh cao. Với sức mạnh vượt trội, Sarkastodon săn các loài động vật to lớn thời đó như tê giác cổ đại và ngựa nguyên thủy. Ảnh: Pinterest.
6. Phân bố chủ yếu ở Mông Cổ. Hóa thạch Sarkastodon được tìm thấy nhiều nhất tại khu vực Mông Cổ, nơi từng là đồng bằng rộng lớn với hệ động vật phong phú. Ảnh: Pinterest.
7. Cái tên mang ý nghĩa đặc biệt. Tên "Sarkastodon" bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp, nghĩa là "răng xé thịt", phản ánh khả năng săn mồi tàn bạo của loài này. Ảnh: twimg.com.
8. Sự tuyệt chủng bí ẩn. Sarkastodon biến mất khi môi trường thay đổi vào cuối kỷ Eocene, nhường chỗ cho các loài thú ăn thịt khác tiến hóa và phát triển. Ảnh: wikimedia.
