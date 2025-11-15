Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Loài thằn lằn bay quái dị nhất từng lượn lờ trên Trái Đất

Giải mã

Loài thằn lằn bay quái dị nhất từng lượn lờ trên Trái Đất

Trên bầu trời kỷ Phấn trắng, Tapejara lượn lờ với chiếc mào khổng lồ, là một trong những loài thằn lằn bay kỳ lạ nhất từng tồn tại.

T.B (tổng hợp)
Tapejara là một chi thằn lằn bay thuộc nhóm Pterosauria. Chúng không phải khủng long thực sự mà chỉ là họ hàng gần của khủng long. Ảnh: Pinterest.
Tapejara là một chi thằn lằn bay thuộc nhóm Pterosauria. Chúng không phải khủng long thực sự mà chỉ là họ hàng gần của khủng long. Ảnh: Pinterest.
Có mào đầu lớn bất thường. Cấu trúc mào có thể giúp điều hòa nhiệt hoặc thu hút bạn tình. Ảnh: Pinterest.
Có mào đầu lớn bất thường. Cấu trúc mào có thể giúp điều hòa nhiệt hoặc thu hút bạn tình. Ảnh: Pinterest.
Sải cánh của chúng dài khoảng 4 đến 5 mét. Dù có kích thước lớn, chúng vẫn có thể bay lượn nhẹ nhàng nhờ cấu trúc xương rỗng. Ảnh: Pinterest.
Sải cánh của chúng dài khoảng 4 đến 5 mét. Dù có kích thước lớn, chúng vẫn có thể bay lượn nhẹ nhàng nhờ cấu trúc xương rỗng. Ảnh: Pinterest.
Chúng có mỏ giống chim. Tapejara dùng mỏ để bắt cá, côn trùng hoặc trái cây – cho thấy chế độ ăn đa dạng. Ảnh: Pinterest.
Chúng có mỏ giống chim. Tapejara dùng mỏ để bắt cá, côn trùng hoặc trái cây – cho thấy chế độ ăn đa dạng. Ảnh: Pinterest.
Chúng sống cách đây khoảng 110 triệu năm. Hóa thạch được tìm thấy chủ yếu tại Brazil, thuộc hệ tầng Santana nổi tiếng. Ảnh: Pinterest.
Chúng sống cách đây khoảng 110 triệu năm. Hóa thạch được tìm thấy chủ yếu tại Brazil, thuộc hệ tầng Santana nổi tiếng. Ảnh: Pinterest.
Tên Tapejara xuất phát từ ngôn ngữ Tupi của Brazil. Nghĩa là “người cổ đại”, gợi nhắc đến nguồn gốc xa xưa của chúng. Ảnh: Pinterest.
Tên Tapejara xuất phát từ ngôn ngữ Tupi của Brazil. Nghĩa là “người cổ đại”, gợi nhắc đến nguồn gốc xa xưa của chúng. Ảnh: Pinterest.
Hóa thạch Tapejara được bảo tồn rất tốt. Nhiều mẫu vật cho thấy chi tiết màng cánh và hình dáng mào rõ rệt. Ảnh: Pinterest.
Hóa thạch Tapejara được bảo tồn rất tốt. Nhiều mẫu vật cho thấy chi tiết màng cánh và hình dáng mào rõ rệt. Ảnh: Pinterest.
Tapejara góp phần làm sáng tỏ tiến hóa của thằn lằn bay cổ đại.Chúng giúp giới khoa học hiểu hơn về sự đa dạng hình thái của các loài thằn lằn bay. Ảnh: Pinterest.
Tapejara góp phần làm sáng tỏ tiến hóa của thằn lằn bay cổ đại.Chúng giúp giới khoa học hiểu hơn về sự đa dạng hình thái của các loài thằn lằn bay. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Sống Cùng Chó Sói / VTV2
T.B (tổng hợp)
#Loài thằn lằn bay cổ đại #Chú thích về Tapejara #Hóa thạch và nguồn gốc #Đặc điểm sinh học của Tapejara #Vai trò trong tiến hóa thằn lằn bay

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT