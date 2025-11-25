Hà Nội

Loại cua vừa đăng quang "vua cua" Cà Mau đắt đỏ cỡ nào?

Kinh doanh

Con cua nặng hơn 1,8kg vừa đạt danh hiệu "vua cua" thuộc giống cua càng sen - một loài đặc hữu của vùng rừng ngập mặn ven biển Cà Mau. 

Hoàng Minh (tổng hợp)
Nằm trong chuỗi sự kiện Ngày hội cua Cà Mau, Ban tổ chức cuộc thi xác lập kỷ lục về cua Cà Mau công bố "vua cua" nặng 1,820 kg. Ảnh: Người lao động
Ông Dư Thái Bình (ngụ xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau) - chủ nhân của "vua cua" Cà Mau cho biết, đây là giống cua càng sen. Ảnh: Người lao động
Con cua biển này được ông Dư Thái Bình mua tại một hộ nuôi tôm ven biển của tỉnh Cà Mau với giá 7,5 triệu đồng. Ảnh: GDTĐ
Chia sẻ trên Báo Người lao động, tiến sĩ Nguyễn Việt Bắc - giảng viên Trường Cao đẳng cộng đồng Cà Mau cho biết, cua càng sen thuộc loài scylla serrata và được xem là loài có trọng lượng lớn nhất thế giới. Ảnh: Tiền phong
Cua càng sen có màu tím sen đặc trưng, càng to, sống chủ yếu trong các vuông tôm, cua sinh thái gắn với rừng ngập mặn ven biển. Ảnh: Camauonline
Đây là giống cua bản địa tồn tại lâu đời ở vùng rừng ngập mặn Cà Mau. Vóc dáng của cua càng sen thường lớn hơn đáng kể so với cua càng xanh hoặc càng lửa. Ảnh: Vuacuadangquan
Cua càng sen sống bằng cách đào hang trong hốc cây đước, mắm. Ảnh: Youtube
Loại cua này có thể đạt trọng lượng hơn 2 kg sau hơn 2 năm sinh trưởng, chủ yếu là cua đực. Ảnh: Cuacamau
Giá cua càng sen phụ thuộc vào nhiều yếu tố như kích cỡ, loại cua (thịt hay gạch), và thời điểm mua. Ảnh: Haisaionline
Giá thịt cua nói chung dao động từ 300.000 đến 800.000 đồng/kg, nhưng cua càng sen có thể có giá cao hơn, đặc biệt là loại cua gạch hoặc những con có kích thước lớn và thịt chắc. Ảnh: Vuacuadangquan
#Cua càng sen đặc hữu Cà Mau #Vua cua nặng 1 #82kg #Giá trị cua Cà Mau #Loài cua lớn nhất thế giới #Đặc điểm cua rừng ngập mặn

