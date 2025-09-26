Video: Xem chi tiết BMW M3 Competition xDrive 2025.

Trong buổi gặp gỡ thân mật cùng cộng đồng BMW vừa qua, THACO Auto không chỉ mang đến cơ hội giao lưu cho những người yêu xe mà còn hé lộ kế hoạch ra mắt loạt sản phẩm mới dự kiến sẽ có mặt tại thị trường Việt Nam vào năm 2026.

Lộ diện bộ đôi BMW M2 và M3 Touring về Việt Nam vào năm 2026.

Đặc biệt, BMW Việt Nam đã chia sẻ thêm thông tin về các mẫu xe thuộc phân nhánh hiệu năng cao M, nổi bật là BMW M2 và BMW M3 Touring vốn là hai cái tên gây nhiều chú ý và trở thành tâm điểm bàn luận trong giới đam mê xe thể thao.

Theo hình ảnh từ người dùng chia sẻ thì BMW M2 khi về Việt Nam sẽ có 3 phiên bản, khác biệt chủ yếu ở các tùy chọn trang bị. Trong khi đó, BMW M3 Touring mẫu wagon hiệu năng cao hiếm hoi của BMW cũng mang đến nhiều lựa chọn hấp dẫn tương tự.

Trước đó, thị trường Việt Nam từng ghi nhận một chiếc BMW M3 được nhập khẩu qua kênh tư nhân. Không lâu sau đó, BMW Việt Nam chính thức mở bán M3 và M4 với giá từ 5 tỷ đồng dưới hình thức đặt hàng trước. Đến nay, đã có ít nhất 2 chiếc BMW M3 và 4 chiếc BMW M4 bản Competition lăn bánh tại Việt Nam.

Trong phân khúc sedan và coupe hiệu năng cao, bộ đôi BMW M3/M4 sẽ đối đầu trực tiếp với Mercedes-AMG C63 S E, mẫu xe có thông số cao hơn nhưng số lượng phân phối tại Việt Nam chỉ vỏn vẹn 5 chiếc. Ngoài ra, cái tên tiệm cận nhất là Mercedes-AMG C43, sở hữu sức mạnh hơn 400 mã lực, tuy nhiên vẫn xếp dưới một bậc so với M3/M4.

Nếu thông tin từ THACO thành hiện thực, năm 2026 sẽ đánh dấu bước ngoặt quan trọng khi các tín đồ tốc độ Việt Nam có cơ hội tiếp cận chính hãng những mẫu xe M danh tiếng, vốn lâu nay chủ yếu chỉ về qua đường nhập khẩu tư nhân. Điều này hứa hẹn sẽ làm nóng thêm thị trường xe thể thao hiệu năng cao vốn đang ngày càng được quan tâm tại Việt Nam.