Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xe

Lộ diện bộ đôi BMW M2 và M3 Touring về Việt Nam vào năm 2026

Thaco hé lộ kế hoạch mang BMW M2 và BMW M3 Touring về Việt Nam năm 2026, hứa hẹn khuấy động phân khúc xe thể thao hiệu năng cao, cạnh tranh cùng Mercedes-AMG.

Thảo Nguyễn
Video: Xem chi tiết BMW M3 Competition xDrive 2025.

Trong buổi gặp gỡ thân mật cùng cộng đồng BMW vừa qua, THACO Auto không chỉ mang đến cơ hội giao lưu cho những người yêu xe mà còn hé lộ kế hoạch ra mắt loạt sản phẩm mới dự kiến sẽ có mặt tại thị trường Việt Nam vào năm 2026.

1-6019.jpg
Lộ diện bộ đôi BMW M2 và M3 Touring về Việt Nam vào năm 2026.

Đặc biệt, BMW Việt Nam đã chia sẻ thêm thông tin về các mẫu xe thuộc phân nhánh hiệu năng cao M, nổi bật là BMW M2 và BMW M3 Touring vốn là hai cái tên gây nhiều chú ý và trở thành tâm điểm bàn luận trong giới đam mê xe thể thao.

Theo hình ảnh từ người dùng chia sẻ thì BMW M2 khi về Việt Nam sẽ có 3 phiên bản, khác biệt chủ yếu ở các tùy chọn trang bị. Trong khi đó, BMW M3 Touring mẫu wagon hiệu năng cao hiếm hoi của BMW cũng mang đến nhiều lựa chọn hấp dẫn tương tự.

2-3182.jpg
Theo hình ảnh từ người dùng chia sẻ thì BMW M2 khi về Việt Nam sẽ có 3 phiên bản, khác biệt chủ yếu ở các tùy chọn trang bị.

Trước đó, thị trường Việt Nam từng ghi nhận một chiếc BMW M3 được nhập khẩu qua kênh tư nhân. Không lâu sau đó, BMW Việt Nam chính thức mở bán M3 và M4 với giá từ 5 tỷ đồng dưới hình thức đặt hàng trước. Đến nay, đã có ít nhất 2 chiếc BMW M3 và 4 chiếc BMW M4 bản Competition lăn bánh tại Việt Nam.

Trong phân khúc sedan và coupe hiệu năng cao, bộ đôi BMW M3/M4 sẽ đối đầu trực tiếp với Mercedes-AMG C63 S E, mẫu xe có thông số cao hơn nhưng số lượng phân phối tại Việt Nam chỉ vỏn vẹn 5 chiếc. Ngoài ra, cái tên tiệm cận nhất là Mercedes-AMG C43, sở hữu sức mạnh hơn 400 mã lực, tuy nhiên vẫn xếp dưới một bậc so với M3/M4.

3-8715.jpg
BMW M3 Touring mẫu wagon hiệu năng cao hiếm hoi của BMW cũng mang đến nhiều lựa chọn hấp dẫn tương tự.

Nếu thông tin từ THACO thành hiện thực, năm 2026 sẽ đánh dấu bước ngoặt quan trọng khi các tín đồ tốc độ Việt Nam có cơ hội tiếp cận chính hãng những mẫu xe M danh tiếng, vốn lâu nay chủ yếu chỉ về qua đường nhập khẩu tư nhân. Điều này hứa hẹn sẽ làm nóng thêm thị trường xe thể thao hiệu năng cao vốn đang ngày càng được quan tâm tại Việt Nam.

#BMW M2 và M3 Touring về Việt Nam #BMW M2 và M3 Touring 2025 mới #giá xe BMW M2 và M3 Touring 2025 #BMW M2 #BMW M3 Touring #Thaco

Bài liên quan

Xe

Cận cảnh BMW M850i Edition M Heritage 2026 từ 130.400 USD

Chiếc xe BMW M850i Edition M Heritage 2026 bản đặc biệt này với màu sắc lấy ý tưởng từ mẫu E31 và nó có nhiều huy hiệu M hơn cả chiếc xe M8 hiệu năng cao.

5-711.jpg
Thế hệ G15 của BMW 8-Series đang dần đi đến hồi kết sau khi đã lăn bánh trên đường từ năm 2018. Nhưng trước khi dừng sản xuất, hãng xe đến từ Đức đã cho ra mắt một phiên bản giới hạn, một trong những chiếc xe đặc biệt nhất từ trước đến nay, không kể đến chiếc M8 hoàn chỉnh.
10-2941.jpg
Phiên bản BMW M850i Edition M Heritage 2026 là phiên bản giới hạn 500 chiếc, được trang bị gói đầy đủ tính năng và được hoàn thiện với bảng màu hoài cổ lấy cảm hứng từ dòng xe E31 8 Series nguyên bản. Vì vậy, nó trông rất giống lời tạm biệt dành cho mẫu xe grand tourer hàng đầu của thương hiệu.
Xem chi tiết

Xe

BMW 530i M Sport VIN 2022 giảm tới hơn 300 triệu tại Việt Nam

Nhằm xả bớt hàng tồn kho, mới đây một số đại lý của BMW tại Việt Nan đã triển khai chương trình khuyến mại dành cho khách hàng mua xe 530i M Sport VIN 2022.

BMW 530i M Sport VIN 2022 giam toi hon 300 trieu tai Viet Nam

Cụ thể, khách mua mẫu BMW 530i M Sport sản xuất 2022 sẽ được ưu đãi lên đến 300 triệu đồng. Giá xe sau ưu đãi chỉ còn 2,459 tỷ đồng. Ngoài ra, khách mua còn được tặng gói bảo dưỡng miễn phí 5 năm.

BMW 530i M Sport VIN 2022 giam toi hon 300 trieu tai Viet Nam-Hinh-2

Đối với những khách hàng đang sử dụng các mẫu xe khác do Thaco Auto phân phối, còn được ưu đãi thêm khoảng 30 triệu đồng tiền mặt. Được biết, số xe BMW 530i M Sport giảm giá này được nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức và số lượng xe hiện tại cũng không còn nhiều.

Xem chi tiết

Xe

Sơn Ombré cho Bentley siêu sang đắt hơn cả 1 chiếc BMW 320i "đập hộp"

Chi phí để sở hữu lớp sơn Ombré trên các mẫu xe sang Bentley lên tới 68.000 USD (khoảng 1,79 tỷ đồng), đắt hơn cả một chiếc BMW 320i 2025 tại Việt Nam.

1-854.jpg
Bentley vừa trình làng tùy chọn sơn Ombré đặc biệt tại sự kiện Monterey Car Week (Mỹ), lần đầu tiên xuất hiện trên mẫu Continental GT Speed đặt riêng. Hiệu ứng độc đáo này ngay sau đó cũng được áp dụng cho mẫu sedan hạng sang Flying Spur như một tùy chọn tùy chỉnh.
6-2654.jpg
Phiên bản Flying Spur với nước sơn Ombré dự kiến sẽ được giới thiệu tại Triển lãm Du thuyền Quốc tế Southampton cuối tuần này. Ngoại thất xe nổi bật với sự chuyển màu dần từ xanh Topaz Blue ở phần đầu sang xanh Windsor Blue đậm hơn ở phía đuôi, tạo nên hiệu ứng thị giác tinh tế trên toàn bộ thân xe.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới