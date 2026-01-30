Hà Nội

Vũ Thanh Quỳnh thả dáng áo dài lấp lánh đậm văn hóa Á Đông

Cộng đồng trẻ

Vũ Thanh Quỳnh thả dáng áo dài lấp lánh đậm văn hóa Á Đông

Xuất hiện trong bộ áo dài ánh vàng tại khu phố người Hoa, Vũ Thanh Quỳnh mang đến sự giao thoa giữa nét đẹp truyền thống Việt và không gian văn hóa Á Đông.

Thiên Anh/ Ảnh: Trung Hiếu
Mới đây, Vũ Thanh Quỳnh thu hút sự chú ý khi thực hiện bộ ảnh thời trang tại khu Chợ Lớn – nơi được xem là “trái tim” văn hóa của cộng đồng người Hoa tại TP HCM.
Giữa những con phố mang đậm dấu ấn kiến trúc cổ, bảng hiệu chữ Hán và không khí buôn bán nhộn nhịp, người đẹp lựa chọn áo dài làm trang phục chủ đạo, tạo nên sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại.
Thiết kế áo dài mà Vũ Thanh Quỳnh diện gây ấn tượng với chất liệu đính kết ánh kim lấp lánh. Gam vàng đồng nổi bật dưới nắng, kết hợp cùng quần lụa họa tiết tông vàng nhạt bên trong, giúp tổng thể vừa sang trọng vừa mang hơi thở cổ điển. Phom áo suông, tay dài rộng tạo độ rũ mềm mại, tôn lên vóc dáng thanh thoát của người mặc.
Không chỉ trang phục, phần tạo hình của Vũ Thanh Quỳnh cũng được đầu tư kỹ lưỡng. Mái tóc được búi gọn phía sau theo phong cách cổ điển, kết hợp cùng lối trang điểm sắc sảo với son đỏ trầm, eyeliner kéo dài, tạo thần thái vừa quyền lực vừa quyến rũ. Trang sức ngọc trai nhỏ xinh và nhẫn vàng mảnh càng làm nổi bật vẻ thanh lịch.
Người đẹp xuất hiện trước những bức tường chạm khắc họa tiết cổ, cổng chùa, lồng đèn đỏ và các cửa tiệm lâu năm mang đậm phong vị Hoa. Sự đối lập thú vị giữa tà áo dài Việt Nam và không gian kiến trúc đậm chất Trung Hoa tạo nên cảm giác giao thoa văn hóa đầy nghệ thuật.
Trong một số khung hình đời thường hơn, Vũ Thanh Quỳnh ngồi thưởng thức dimsum tại quán ăn vỉa hè, tay cầm xửng bánh bao nóng hổi. Hình ảnh người đẹp diện áo dài lấp lánh giữa khu phố sầm uất mang đến cảm giác gần gũi nhưng vẫn nổi bật. Đây cũng là cách cô truyền tải thông điệp rằng trang phục truyền thống hoàn toàn có thể xuất hiện trong đời sống thường nhật theo cách mới mẻ, trẻ trung.
Nhiều khán giả nhận xét, bộ ảnh lần này giúp Vũ Thanh Quỳnh ghi điểm với hình ảnh trưởng thành, sang trọng hơn so với phong cách thường thấy.
Thay vì những bộ cánh hiện đại, gợi cảm, Thanh Quỳnh lựa chọn áo dài – biểu tượng của vẻ đẹp dịu dàng, kín đáo nhưng không kém phần cuốn hút.
Phố người Hoa từ lâu đã trở thành địa điểm chụp ảnh quen thuộc của giới trẻ và người nổi tiếng nhờ vẻ đẹp cổ kính, nhiều màu sắc. Tuy nhiên, việc kết hợp trang phục áo dài ánh kim nổi bật như Vũ Thanh Quỳnh đã mang lại một góc nhìn mới, vừa tôn vinh văn hóa Việt vừa khai thác nét độc đáo của không gian Chợ Lớn.
Bộ ảnh của Vũ Thanh Quỳnh nhanh chóng nhận được nhiều lượt yêu thích trên mạng xã hội. Không ít người bày tỏ sự ấn tượng trước vẻ ngoài sắc sảo, thần thái cuốn hút của cô trong tạo hình lần này.
Thiên Anh/ Ảnh: Trung Hiếu
#Giao thoa văn hóa Á Đông #Trang phục áo dài truyền thống #Nghệ thuật phối hợp cổ điển hiện đại #Phong cách thời trang trưởng thành #Văn hóa và kiến trúc Hoa tại TP HCM #Thời trang trong đời sống thường nhật

