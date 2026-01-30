Dàn tráp cưới gây tranh cãi vì trang trí cẩu thả, 18 triệu mà ngỡ 1 triệu 8

Hà Nội

Cộng đồng trẻ

Với những khối xốp trắng lộ liễu, cách bài trí cẩu thả đến khó tin, loạt hình ảnh được cho là tráp cưới của một cặp đôi đang khiến cộng đồng mạng dậy sóng.

Trầm Phương
Mới đây, loạt hình ảnh được cho là tráp cưới của một cặp đôi sau khi đăng tải đã thu hút rất nhiều sự chú ý và trở thành tâm điểm bàn tán trên các diễn đàn mạng xã hội.
Theo thông tin chia sẻ, nhà trai đã chi mạnh tay 18 triệu đồng để đặt bộ tráp sính lễ cho ngày trọng đại, tuy nhiên sản phẩm nhận được lại khiến người nhìn phải "ngã ngửa" vì độ cẩu thả đến khó tin.
Thay vì sự chỉn chu, sang trọng thường thấy trong các lễ ăn hỏi, dàn tráp này lại hiện diện với vẻ ngoài vô cùng "tạm bợ". Những nguyên liệu được sử dụng khá "rẻ tiền", không xứng đáng với giá trị.
Những khối xốp trắng thô kệch được dùng làm đế lót nhưng không hề được che đậy hay trang trí lại. Thậm chí, chúng còn được cắt gọt nham nhở, đính kèm những chiếc tăm tre nhọn hoắt để cố định hoa quả.
Những hộp bánh quy, lon nước và chai rượu được xếp chồng lên nhau một cách lỏng lẻo. Thay vì dùng vải lụa hay hoa tươi cao cấp để kết nối, đơn vị thực hiện lại dùng bông gòn phủ lên trên, tạo cảm giác như "mây trôi" nhưng lại trông giống mạng nhện hoặc bụi bẩn hơn là trang trí nghệ thuật.
Các bông hoa hồng, hoa đồng tiền được cắm thưa thớt, thậm chí có dấu hiệu dập nát, thiếu sức sống, không hề xứng tầm với mức giá chục triệu đồng.
Ngay sau khi bài viết được chia sẻ, hàng ngàn bình luận từ cư dân mạng đã nổ ra. Đa số đều bày tỏ sự bức xúc thay cho gia chủ và không khỏi mỉa mai tay nghề của đơn vị cung cấp dịch vụ: "Nhìn cứ tưởng 1,8 triệu chứ không phải 18 triệu. Shop làm ăn quá thiếu tâm, ngày vui của người ta mà làm như trò đùa", "tráp này chắc phong cách thời đồ đá, săn bắt hái lượm hay sao mà nhìn hoang dã vậy?"
Bên cạnh đó, nhiều người cũng nghi ngờ về tính chân thật của câu chuyện được đăng tải, thông thường theo tục lệ ở một số nơi, đây có thể là tráp cưới sau khi được nhà gái lấy đồ bớt và gửi lại cho nhà trai, nhưng lại được chụp lên nhằm mục đích "câu view".
#tráp cưới #trang trí #giá trị #nguyên liệu #bàn luận #đám cưới

