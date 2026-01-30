Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Hot girl Ly Phạm trở lại đường đua thời trang sau thời gian ở cữ

Cộng đồng trẻ

Hot girl Ly Phạm trở lại đường đua thời trang sau thời gian ở cữ

Chỉ sau hơn 2 tháng kể từ khi chào đón thiên thần nhỏ, Ly Phạm đã nhanh chóng khiến người hâm mộ phải 'dụi mắt' vì thân hình mảnh mai như thời chưa sinh nở.

Trầm Phương
Sau một thời gian ngắn tạm dừng công việc để thực hiện thiên chức làm mẹ, "nàng thơ" của giới trẻ - Ly Phạm đã chính thức trở lại. Không chỉ gây bất ngờ bởi tốc độ lấy lại vóc dáng thần tốc, cô nàng còn khẳng định đẳng cấp của một "fashionista chính hiệu" với những bộ cánh cực kỳ "slay" và thời thượng. (Ảnh: IGNV)
Sau một thời gian ngắn tạm dừng công việc để thực hiện thiên chức làm mẹ, "nàng thơ" của giới trẻ - Ly Phạm đã chính thức trở lại. Không chỉ gây bất ngờ bởi tốc độ lấy lại vóc dáng thần tốc, cô nàng còn khẳng định đẳng cấp của một "fashionista chính hiệu" với những bộ cánh cực kỳ "slay" và thời thượng. (Ảnh: IGNV)
Trong những khung hình mới nhất, bà mẹ bỉm sữa tự tin diện nguyên set đồ denim - một trong những xu hướng thời trang đang rất thịnh hành gần đây trong giới trẻ.(Ảnh: IGNV)
Trong những khung hình mới nhất, bà mẹ bỉm sữa tự tin diện nguyên set đồ denim - một trong những xu hướng thời trang đang rất thịnh hành gần đây trong giới trẻ.(Ảnh: IGNV)
Diện áo khoác denim dáng crop top và quần shorts denim cạp thấp, Ly Phạm khéo léo khoe trọn vòng eo thon gọn và đôi chân dài không tì vết. (Ảnh: IGNV)
Diện áo khoác denim dáng crop top và quần shorts denim cạp thấp, Ly Phạm khéo léo khoe trọn vòng eo thon gọn và đôi chân dài không tì vết. (Ảnh: IGNV)
Màu denim tối được chọn giúp tôn lên vẻ ngoài cá tính, có chút bụi bặm nhưng vẫn giữ được nét thanh lịch. Các chi tiết như cúc kim loại sáng màu, đường may nổi bật tạo điểm nhấn đắt giá cho tổng thể trang phục. (Ảnh: IGNV)
Màu denim tối được chọn giúp tôn lên vẻ ngoài cá tính, có chút bụi bặm nhưng vẫn giữ được nét thanh lịch. Các chi tiết như cúc kim loại sáng màu, đường may nổi bật tạo điểm nhấn đắt giá cho tổng thể trang phục. (Ảnh: IGNV)
Không chỉ dừng lại ở trang phục, Ly Phạm còn chứng minh khả năng mix &amp; match tài tình qua việc lựa chọn phụ kiện. Chiếc túi xách Chanel màu đen kinh điển với quai xích vàng sang trọng là điểm nhấn "đắt giá", nâng tầm cả set đồ denim vốn đã năng động lên một đẳng cấp mới. (Ảnh: IGNV)
Không chỉ dừng lại ở trang phục, Ly Phạm còn chứng minh khả năng mix & match tài tình qua việc lựa chọn phụ kiện. Chiếc túi xách Chanel màu đen kinh điển với quai xích vàng sang trọng là điểm nhấn "đắt giá", nâng tầm cả set đồ denim vốn đã năng động lên một đẳng cấp mới. (Ảnh: IGNV)
Đôi giày thể thao đế bệt màu bạc, được trang trí bằng những bông hoa 3D tinh xảo, là chi tiết "ăn tiền" nhất, tạo nên sự giao thoa độc đáo giữa nét cá tính của denim và vẻ ngọt ngào, "coquette" đang thịnh hành. (Ảnh: IGNV)
Đôi giày thể thao đế bệt màu bạc, được trang trí bằng những bông hoa 3D tinh xảo, là chi tiết "ăn tiền" nhất, tạo nên sự giao thoa độc đáo giữa nét cá tính của denim và vẻ ngọt ngào, "coquette" đang thịnh hành. (Ảnh: IGNV)
Bộ ảnh được thực hiện ở nhiều bối cảnh khác nhau, từ quán cà phê mang phong cách vintage ấm cúng, đến những con phố quen thuộc, và đặc biệt là khung cảnh hoàng hôn lãng mạn bên hồ. (Ảnh: IGNV)
Bộ ảnh được thực hiện ở nhiều bối cảnh khác nhau, từ quán cà phê mang phong cách vintage ấm cúng, đến những con phố quen thuộc, và đặc biệt là khung cảnh hoàng hôn lãng mạn bên hồ. (Ảnh: IGNV)
Cô nàng lựa chọn lối trang điểm nhẹ nhàng như có như không với màu má hồng phớt nhẹ, cùng với đó là kiểu tóc uốn sóng lơi tự nhiên. (Ảnh: IGNV)
Cô nàng lựa chọn lối trang điểm nhẹ nhàng như có như không với màu má hồng phớt nhẹ, cùng với đó là kiểu tóc uốn sóng lơi tự nhiên. (Ảnh: IGNV)
Sự trở lại của Ly Phạm với bộ ảnh denim này không chỉ đánh dấu một cột mốc mới trong hành trình thời trang của cô mà còn khẳng định vị thế của một hot girl luôn biết cách làm mới mình và truyền cảm hứng. (Ảnh: IGNV)
Sự trở lại của Ly Phạm với bộ ảnh denim này không chỉ đánh dấu một cột mốc mới trong hành trình thời trang của cô mà còn khẳng định vị thế của một hot girl luôn biết cách làm mới mình và truyền cảm hứng. (Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
#Ly Phạm #thời trang #denim #hot girl #đường đua thời trang #hot girl ly phạm

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT