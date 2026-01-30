Hà Nội

Bảo Khuyên Susan gây chú ý với giao diện 'cô thư ký tan ca' trên tàu điện

Cộng đồng trẻ

Hot girl Bảo Khuyên Susan mới đây đã gây chú ý khi đăng tải bộ ảnh hóa thân thành cô nhân viên văn phòng cực kỳ nóng bỏng trên chuyến tàu điện cuối ngày.

Trên trang cá nhân, Bảo Khuyên vừa chia sẻ những khung hình mới nhất kèm dòng trạng thái đầy khiêm tốn nhưng không kém phần hài hước: "Cô thư ký tan ca làm với lương 5 triệu 1 tháng". Ngay lập tức, bài viết đã thu về hàng ngàn lượt tương tác. (Ảnh: IGNV)
Nhiều người hâm mộ đã để lại bình luận hóm hỉnh rằng: "Nếu thư ký xinh thế này thì sếp chắc chắn phải tăng lương gấp 10" hay "Tàu điện nào có cô thư ký này để tôi đi làm cùng mỗi ngày?". (Ảnh: IGNV)
Trong bộ ảnh, Bảo Khuyên lựa chọn trang phục theo phong cách Office Siren - xu hướng thời trang đang làm mưa làm gió toàn cầu. Cô kết hợp chiếc áo sơ mi kẻ sọc cách điệu với phần tay loe điệu đà cùng chân váy ôm sát khoe trọn đường cong cơ thể. (Ảnh: IGNV)
Điểm nhấn giúp "giao diện" này trở nên hoàn hảo chính là chiếc kính mắt gọng tròn trí thức, bảng tên nhân viên và đôi tất cao quá gối. Sự kết hợp giữa vẻ ngoài thanh lịch của một nhân viên văn phòng và sự quyến rũ, hiện đại đặc trưng của Bảo Khuyên tạo nên một tổng thể vừa lạ vừa cuốn hút. (Ảnh: IGNV)
Dưới ánh đèn của toa tàu điện, nhan sắc của Bảo Khuyên Susan càng thêm nổi bật với làn da trắng không tì vết và lối trang điểm sắc sảo. Dù là biểu cảm tinh nghịch khi cầm bút, hay những lúc thả dáng tự nhiên trên ghế chờ, cô nàng vẫn giữ được thần thái "sang-xịn-mịn". (Ảnh: IGNV)
Bảo Khuyên Susan vốn nổi tiếng với khả năng biến hóa đa dạng nhiều phong cách khác nhau, từ kẹo ngọt, năng động đến gợi cảm. (Ảnh: IGNV)
Bộ ảnh lần này không chỉ khẳng định gu thời trang tinh tế mà còn cho thấy sự nhạy bén của cô trong việc nắm bắt các xu hướng chụp ảnh đang hot của giới trẻ. (Ảnh: IGNV)
Không chỉ sở hữu ngoại hình nổi bật, Bảo Khuyên còn được yêu thích bởi tính cách năng động và sự đầu tư chỉn chu trong mỗi bộ ảnh. (Ảnh: IGNV)
Cô không đóng khung mình trong một hình tượng nhất định mà luôn làm mới bản thân qua nhiều concept khác nhau. (Ảnh: IGNV)
Điểm đặc biệt ở Bảo Khuyên là sự kết hợp giữa gương mặt có phần "ngây thơ" nhưng thần thái lại cực kỳ sắc sảo và tự tin. Điều này giúp cô dễ dàng chinh phục cả những bộ cánh "bánh bèo" lẫn những bộ đồ street-style cá tính, bụi bặm. (Ảnh: IGNV)
#Bảo Khuyên Susan #thư ký tan ca #tàu điện #thời trang #hot girl #Office Siren

