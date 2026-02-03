Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Lên đồ như nữ chính 'Can This Love Be Translated', Mai Hương hút ánh nhìn

Cộng đồng trẻ

Lên đồ như nữ chính 'Can This Love Be Translated', Mai Hương hút ánh nhìn

Bắt trend lối lên đồ cực nghệ của nữ chính 'Can This Love Be Translated?', cô nàng Mai Hương khiến netizen trầm trồ bởi diện mạo vừa ngọt ngào, vừa sang chảnh.

Trầm Phương
Bộ phim “Can This Love Be Translated?” đang làm mưa làm gió cộng đồng mạng không chỉ bởi cốt truyện lãng mạn mà còn bởi phong cách thời trang cực mãn nhãn của nữ chính. (Ảnh: IGNV)
Bộ phim “Can This Love Be Translated?” đang làm mưa làm gió cộng đồng mạng không chỉ bởi cốt truyện lãng mạn mà còn bởi phong cách thời trang cực mãn nhãn của nữ chính. (Ảnh: IGNV)
Nhanh chóng bắt kịp "cơn sốt" này, cô nàng Tiktoker Mai Hương đã có màn lên đồ cực phẩm, khiến netizen không khỏi xuýt xoa vì quá giống "bản gốc". Đăng tải loạt ảnh mới trên trang cá nhân, Mai Hương hài hước chia sẻ: "Top 1 ảo phim" (Ảnh: IGNV)
Nhanh chóng bắt kịp "cơn sốt" này, cô nàng Tiktoker Mai Hương đã có màn lên đồ cực phẩm, khiến netizen không khỏi xuýt xoa vì quá giống "bản gốc". Đăng tải loạt ảnh mới trên trang cá nhân, Mai Hương hài hước chia sẻ: "Top 1 ảo phim" (Ảnh: IGNV)
Trong những hình ảnh mới nhất, Mai Hương đã khéo léo lựa chọn set đồ mang đậm tinh thần của nữ chính. Điểm nhấn chính là chiếc áo khoác da lộn tông màu nâu trầm ấm - item "đinh" tạo nên vẻ ngoài vừa cổ điển, vừa hiện đại. (Ảnh: IGNV)
Trong những hình ảnh mới nhất, Mai Hương đã khéo léo lựa chọn set đồ mang đậm tinh thần của nữ chính. Điểm nhấn chính là chiếc áo khoác da lộn tông màu nâu trầm ấm - item "đinh" tạo nên vẻ ngoài vừa cổ điển, vừa hiện đại. (Ảnh: IGNV)
Cô nàng mix cùng một chiếc váy hoa nhí tối màu, giúp cân bằng lại sự cứng cáp của chiếc áo khoác. (Ảnh: IGNV)
Cô nàng mix cùng một chiếc váy hoa nhí tối màu, giúp cân bằng lại sự cứng cáp của chiếc áo khoác. (Ảnh: IGNV)
Một chiếc túi đeo chéo dây bản to và đôi boot cao cổ màu đen chính là "chìa khóa" giúp tôn lên đôi chân dài và vẻ ngoài năng động. (Ảnh: IGNV)
Một chiếc túi đeo chéo dây bản to và đôi boot cao cổ màu đen chính là "chìa khóa" giúp tôn lên đôi chân dài và vẻ ngoài năng động. (Ảnh: IGNV)
Không chỉ đầu tư về trang phục, Mai Hương còn ghi điểm tuyệt đối nhờ cách chọn bối cảnh tại một quán cafe mang phong cách Hàn Quốc với những ô cửa sổ lớn và ánh nắng ngập tràn. (Ảnh: IGNV)
Không chỉ đầu tư về trang phục, Mai Hương còn ghi điểm tuyệt đối nhờ cách chọn bối cảnh tại một quán cafe mang phong cách Hàn Quốc với những ô cửa sổ lớn và ánh nắng ngập tràn. (Ảnh: IGNV)
Lối trang điểm tông hồng đào trong trẻo, kết hợp cùng mái tóc xoăn sóng nhẹ nhàng giúp cô nàng toát lên vẻ ngọt ngào nhưng vẫn đầy sang chảnh. (Ảnh: IGNV)
Lối trang điểm tông hồng đào trong trẻo, kết hợp cùng mái tóc xoăn sóng nhẹ nhàng giúp cô nàng toát lên vẻ ngọt ngào nhưng vẫn đầy sang chảnh. (Ảnh: IGNV)
Có thể thấy, sức ảnh hưởng từ phong cách của nữ chính “Can This Love Be Translated?” là rất lớn. Những món đồ tưởng chừng như đơn giản như áo khoác dáng rộng hay váy hoa khi được kết hợp đúng cách sẽ tạo nên một tổng thể vô cùng thời thượng (Ảnh: IGNV)
Có thể thấy, sức ảnh hưởng từ phong cách của nữ chính “Can This Love Be Translated?” là rất lớn. Những món đồ tưởng chừng như đơn giản như áo khoác dáng rộng hay váy hoa khi được kết hợp đúng cách sẽ tạo nên một tổng thể vô cùng thời thượng (Ảnh: IGNV)
Là một Tiktoker triệu view với những bộ ảnh "nghìn like" và gu thời trang dẫn đầu xu hướng, Mai Hương luôn bắt kịp các phong cách thời trang mới một cách nhanh nhạy, đồng thời cũng có sự biến tấu để tạo nên bản sắc riêng đầy ấn tượng. (Ảnh: IGNV)
Là một Tiktoker triệu view với những bộ ảnh "nghìn like" và gu thời trang dẫn đầu xu hướng, Mai Hương luôn bắt kịp các phong cách thời trang mới một cách nhanh nhạy, đồng thời cũng có sự biến tấu để tạo nên bản sắc riêng đầy ấn tượng. (Ảnh: IGNV)
Với phong cách biến hóa đa dạng - từ một Mai Hương cá tính, hiện đại trong những bộ cánh Rock-Chic trên đường phố, đến một cô nàng ngọt ngào, trong trẻo như nữ chính ngôn tình, cô luôn biết cách truyền cảm hứng mặc đẹp cho giới trẻ. (Ảnh: IGNV)
Với phong cách biến hóa đa dạng - từ một Mai Hương cá tính, hiện đại trong những bộ cánh Rock-Chic trên đường phố, đến một cô nàng ngọt ngào, trong trẻo như nữ chính ngôn tình, cô luôn biết cách truyền cảm hứng mặc đẹp cho giới trẻ. (Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
#thời trang #Mai Hương #Can This Love Be Translated #phong cách #bắt trend

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT