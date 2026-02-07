Lễ hội hoa anh đào dưới chân núi Phú Sĩ bị hủy vì quá tải du khách

Sau nhiều năm đón lượng khách lớn mỗi mùa hoa nở, lễ hội hoa anh đào dưới chân núi Phú Sĩ năm nay buộc phải hủy để trả lại sự bình yên cho cư dân địa phương.

Mới đây, chính quyền thành phố Fujiyoshida (miền trung Nhật Bản) vừa thông báo hủy tổ chức Lễ hội hoa anh đào tại Công viên Arakurayama Sengen sự kiện đã diễn ra liên tục suốt 10 năm qua. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh lượng du khách đổ về quá đông, gây tắc nghẽn giao thông, ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống cư dân địa phương.

Ảnh Blueskytravel

Theo chính quyền Fujiyoshida, lễ hội kéo dài nhiều tuần này mỗi năm thu hút khoảng 200.000 lượt khách trong và ngoài nước. Tuy nhiên, những năm gần đây, tình trạng quá tải ngày càng trầm trọng, đặc biệt vào cao điểm tháng tư, thời điểm hoa anh đào nở rộ với phông nền là Núi Phú Sĩ.

Giải thích về quyết định hủy lễ hội, Thị trưởng Shigeru Horiuchi cho biết, đằng sau khung cảnh thiên nhiên nổi tiếng toàn cầu là cuộc sống yên bình của người dân đang bị xáo trộn nghiêm trọng. “Chúng tôi đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng thực sự khi môi trường sống và sinh hoạt hằng ngày của cư dân bị đe dọa”, ông nhấn mạnh.

Ảnh Phuotvivu

Giới chức thành phố cho biết thời gian qua liên tục xảy ra các hành vi gây rối của du khách như xả rác bừa bãi, xâm nhập trái phép vào khu dân cư, thậm chí tự ý mở cửa nhà dân để đi vệ sinh hoặc phóng uế trong sân riêng. Khi bị nhắc nhở, một số người còn gây ồn ào, làm gia tăng căng thẳng với cộng đồng địa phương.

Theo thống kê của chính quyền, vào mùa hoa anh đào, Fujiyoshida đón hơn 10.000 lượt khách mỗi ngày. Nguyên nhân được cho là do đồng yen suy yếu, chi phí du lịch trở nên “dễ chịu” hơn, cùng với sức lan tỏa mạnh mẽ của mạng xã hội đã biến nơi đây thành điểm check-in nổi tiếng toàn cầu.

Ảnh Blueskytravel

Dù lễ hội chính thức bị hủy, Công viên Arakurayama Sengen được dự báo vẫn sẽ thu hút lượng lớn du khách trong tháng tư nhờ tầm nhìn trực diện ra núi Phú Sĩ khung cảnh thường xuyên xuất hiện trên các bức ảnh du lịch biểu tượng của Nhật Bản. Trước thực tế này, chính quyền Fujiyoshida cho biết sẽ tăng cường lực lượng an ninh, bổ sung bãi đỗ xe tạm thời và lắp đặt thêm nhà vệ sinh di động nhằm giảm áp lực lên khu dân cư.

Mùa hoa anh đào, hay còn gọi là Hanami, vốn là một trong những mùa du lịch cao điểm nhất tại Nhật Bản. Những năm gần đây, du lịch nước này tăng trưởng mạnh mẽ nhờ mạng xã hội và tỷ giá thuận lợi, kéo theo tình trạng quá tải tại nhiều biểu tượng nổi tiếng như núi Phú Sĩ hay Kyoto. Quyết định hủy lễ hội ở Fujiyoshida được xem là lời cảnh báo rõ ràng về bài toán cân bằng giữa phát triển du lịch và bảo vệ đời sống cộng đồng địa phương.