Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Khám phá điểm đến đẹp mê ly trong phim 'Tiếng yêu này anh dịch được không'

Du lịch

Khám phá điểm đến đẹp mê ly trong phim 'Tiếng yêu này anh dịch được không'

Không chỉ hấp dẫn bởi câu chuyện tình cảm, “Tiếng yêu này anh dịch được không” còn đưa khán giả chu du qua loạt điểm đến đẹp từ Italy, Nhật Bản đến Canada.

Vân Giang (Tổng hợp)
Không chỉ gây chú ý bởi câu chuyện tình cảm nhẹ nhàng và giàu cảm xúc, series Hàn Quốc "Tiếng yêu này anh dịch được không" còn tạo nên sức hút đặc biệt với cộng đồng yêu du lịch khi đưa người xem chu du qua nhiều quốc gia và nền văn hóa khác nhau. Theo giới thiệu của Travel + Leisure, bộ phim đã khéo léo biến những địa danh có thật thành một phần của mạch truyện, để mỗi khung hình vừa mang giá trị điện ảnh, vừa gợi mở cảm hứng xê dịch. Ảnh Vntravel
Không chỉ gây chú ý bởi câu chuyện tình cảm nhẹ nhàng và giàu cảm xúc, series Hàn Quốc "Tiếng yêu này anh dịch được không" còn tạo nên sức hút đặc biệt với cộng đồng yêu du lịch khi đưa người xem chu du qua nhiều quốc gia và nền văn hóa khác nhau. Theo giới thiệu của Travel + Leisure, bộ phim đã khéo léo biến những địa danh có thật thành một phần của mạch truyện, để mỗi khung hình vừa mang giá trị điện ảnh, vừa gợi mở cảm hứng xê dịch. Ảnh Vntravel
Hành trình trong phim bắt đầu tại Italy – nơi vẻ đẹp cổ kính hiện diện rõ nét qua những thị trấn và thành phố giàu dấu ấn lịch sử. Nổi bật là Civita di Bagnoregio, ngôi làng trung cổ nằm chênh vênh trên đỉnh đồi ở vùng Lazio, chỉ có thể tiếp cận qua một cây cầu đi bộ dài khoảng 300 m. Không gian tĩnh lặng, kiến trúc đá cổ và cảm giác tách biệt với thế giới hiện đại khiến Civita di Bagnoregio trở thành điểm dừng chân lý tưởng cho những ai yêu lịch sử và nét đẹp nguyên bản của Italy. Ảnh Vntravel
Hành trình trong phim bắt đầu tại Italy – nơi vẻ đẹp cổ kính hiện diện rõ nét qua những thị trấn và thành phố giàu dấu ấn lịch sử. Nổi bật là Civita di Bagnoregio, ngôi làng trung cổ nằm chênh vênh trên đỉnh đồi ở vùng Lazio, chỉ có thể tiếp cận qua một cây cầu đi bộ dài khoảng 300 m. Không gian tĩnh lặng, kiến trúc đá cổ và cảm giác tách biệt với thế giới hiện đại khiến Civita di Bagnoregio trở thành điểm dừng chân lý tưởng cho những ai yêu lịch sử và nét đẹp nguyên bản của Italy. Ảnh Vntravel
Cũng mang tinh thần trầm lắng ấy, Perugia ở vùng Umbria hiện lên với nhịp sống chậm, những con phố đá cổ và bầu không khí yên bình, ít đông đúc hơn các thành phố du lịch nổi tiếng khác. Đây là điểm đến phù hợp cho du khách tìm kiếm trải nghiệm chiêm nghiệm và thư thái. Ảnh Italy
Cũng mang tinh thần trầm lắng ấy, Perugia ở vùng Umbria hiện lên với nhịp sống chậm, những con phố đá cổ và bầu không khí yên bình, ít đông đúc hơn các thành phố du lịch nổi tiếng khác. Đây là điểm đến phù hợp cho du khách tìm kiếm trải nghiệm chiêm nghiệm và thư thái. Ảnh Italy
Tại vùng Tuscany, bộ phim đưa khán giả đi qua chuỗi điểm đến quen thuộc nhưng luôn giàu sức hút như Montalcino, Siena và Florence. Những con phố lát đá, quảng trường cổ, tường thành bao quanh khu phố cũ và các triền đồi nho trải dài tạo nên khung cảnh gần như tách biệt khỏi nhịp sống hiện đại. Trong đó, Montalcino còn là quê hương của dòng vang Brunello di Montalcino trứ danh, thu hút du khách đến tham quan hầm rượu, nếm vang và ngắm hoàng hôn buông xuống trên cánh đồng nho. Ảnh Vntravel
Tại vùng Tuscany, bộ phim đưa khán giả đi qua chuỗi điểm đến quen thuộc nhưng luôn giàu sức hút như Montalcino, Siena và Florence. Những con phố lát đá, quảng trường cổ, tường thành bao quanh khu phố cũ và các triền đồi nho trải dài tạo nên khung cảnh gần như tách biệt khỏi nhịp sống hiện đại. Trong đó, Montalcino còn là quê hương của dòng vang Brunello di Montalcino trứ danh, thu hút du khách đến tham quan hầm rượu, nếm vang và ngắm hoàng hôn buông xuống trên cánh đồng nho. Ảnh Vntravel
Siena gây ấn tượng với quảng trường Piazza del Campo hình vỏ sò, còn Florence được xem là cái nôi của nghệ thuật Phục hưng, phù hợp cho hành trình khám phá văn hóa – lịch sử kết hợp nghỉ ngơi. Ảnh Vietravel
Siena gây ấn tượng với quảng trường Piazza del Campo hình vỏ sò, còn Florence được xem là cái nôi của nghệ thuật Phục hưng, phù hợp cho hành trình khám phá văn hóa – lịch sử kết hợp nghỉ ngơi. Ảnh Vietravel
Hành trình tại Italy khép lại ở Rome, nơi những di tích La Mã cổ đại như Baths of Caracalla xuất hiện trong phim, mang đến cảm giác giao thoa giữa quá khứ và hiện tại. Rome là điểm đến dành cho du khách yêu lịch sử, nghệ thuật và nhịp sống đô thị sôi động. Ảnh Expedia
Hành trình tại Italy khép lại ở Rome, nơi những di tích La Mã cổ đại như Baths of Caracalla xuất hiện trong phim, mang đến cảm giác giao thoa giữa quá khứ và hiện tại. Rome là điểm đến dành cho du khách yêu lịch sử, nghệ thuật và nhịp sống đô thị sôi động. Ảnh Expedia
Rời châu Âu, bộ phim đưa người xem sang Nhật Bản với những lát cắt văn hóa đặc trưng. Kamakura, thành phố ven biển gần Tokyo, nổi tiếng với đền chùa, tượng Phật và những bãi biển yên bình, kết hợp cùng Enoshima – hòn đảo nhỏ trên bờ biển Shonan với lối đi ven biển và khung cảnh thư thái. Hai điểm đến này phù hợp cho những chuyến đi ngắn ngày, kết hợp tham quan văn hóa và nghỉ ngơi. Ảnh Klook
Rời châu Âu, bộ phim đưa người xem sang Nhật Bản với những lát cắt văn hóa đặc trưng. Kamakura, thành phố ven biển gần Tokyo, nổi tiếng với đền chùa, tượng Phật và những bãi biển yên bình, kết hợp cùng Enoshima – hòn đảo nhỏ trên bờ biển Shonan với lối đi ven biển và khung cảnh thư thái. Hai điểm đến này phù hợp cho những chuyến đi ngắn ngày, kết hợp tham quan văn hóa và nghỉ ngơi. Ảnh Klook
Trong khi đó, Kyoto mang đến không gian trầm mặc của cố đô với các con hẻm nhỏ ở Gion, nhà gỗ truyền thống và hệ thống đền chùa cổ kính, đặc biệt hấp dẫn du khách yêu văn hóa bản địa và nghệ thuật truyền thống. Ảnh Travelodge
Trong khi đó, Kyoto mang đến không gian trầm mặc của cố đô với các con hẻm nhỏ ở Gion, nhà gỗ truyền thống và hệ thống đền chùa cổ kính, đặc biệt hấp dẫn du khách yêu văn hóa bản địa và nghệ thuật truyền thống. Ảnh Travelodge
Ở Bắc Mỹ, Canada hiện lên với vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ xen lẫn nhịp sống hiện đại. Calgary, đô thị lớn nhất tỉnh Alberta, gây ấn tượng bởi sự giao thoa giữa các đại lộ sầm uất, khu mua sắm – ẩm thực nhộn nhịp và những công viên mở ra tầm nhìn khoáng đạt về dãy Rocky. Gần đó, Banff National Park cùng thị trấn Canmore nổi tiếng với hồ nước xanh ngọc, núi non hùng vĩ và các cung trekking, trở thành lựa chọn lý tưởng cho du khách yêu thiên nhiên. Ảnh Internet
Ở Bắc Mỹ, Canada hiện lên với vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ xen lẫn nhịp sống hiện đại. Calgary, đô thị lớn nhất tỉnh Alberta, gây ấn tượng bởi sự giao thoa giữa các đại lộ sầm uất, khu mua sắm – ẩm thực nhộn nhịp và những công viên mở ra tầm nhìn khoáng đạt về dãy Rocky. Gần đó, Banff National Park cùng thị trấn Canmore nổi tiếng với hồ nước xanh ngọc, núi non hùng vĩ và các cung trekking, trở thành lựa chọn lý tưởng cho du khách yêu thiên nhiên. Ảnh Internet
Một điểm dừng chân khác là Horseshoe Canyon, vùng badlands dễ tiếp cận với địa hình nhiều tầng, thích hợp cho các hoạt động đi bộ, chụp ảnh và khám phá địa chất. Ảnh Internet
Một điểm dừng chân khác là Horseshoe Canyon, vùng badlands dễ tiếp cận với địa hình nhiều tầng, thích hợp cho các hoạt động đi bộ, chụp ảnh và khám phá địa chất. Ảnh Internet
Hành trình khép lại tại Seoul, nơi mang đến trải nghiệm hoàn toàn đối lập với những không gian cổ kính và thiên nhiên trước đó. Thủ đô Hàn Quốc sôi động với mua sắm, ẩm thực, bảo tàng và các công trình hiện đại, trở thành điểm kết hợp lý tưởng cho một chuyến đi đa sắc màu. Ảnh Agoda
Hành trình khép lại tại Seoul, nơi mang đến trải nghiệm hoàn toàn đối lập với những không gian cổ kính và thiên nhiên trước đó. Thủ đô Hàn Quốc sôi động với mua sắm, ẩm thực, bảo tàng và các công trình hiện đại, trở thành điểm kết hợp lý tưởng cho một chuyến đi đa sắc màu. Ảnh Agoda
Vân Giang (Tổng hợp)
#Điểm đến du lịch Italy #Khám phá Nhật Bản #Du lịch Bắc Mỹ và Canada #Phim và cảm hứng xê dịch #Du lịch thành phố hiện đại

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT