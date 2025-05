Lấy u buồng trứng xoắn chứa xương tóc, bảo toàn thai nhi

Ngày 27/5, Bệnh viện Sản nhi Nghệ An cho biết, các bác sĩ khoa Phụ Ngoại đã thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi phức tạp, loại bỏ khối u nang bì buồng trứng bị xoắn ở thai phụ mang thai 26 tuần.

Ca mổ không chỉ bảo đảm an toàn cho thai nhi mà còn bảo tồn được buồng trứng, góp phần khẳng định năng lực chuyên môn cao của đội ngũ y bác sĩ trong việc xử trí những ca bệnh khó, nguy hiểm.

U buồng trứng xoắn trên hình ảnh nội soi - Ảnh BVCC

Bệnh nhân T.T.N (22 tuổi, Thanh Chương) nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội, tăng dần và không có tư thế giảm đau hiệu quả. Thai phụ đang ở tuần thai thứ 26 – giai đoạn mà việc chẩn đoán nguyên nhân đau bụng thường gặp nhiều khó khăn do dễ nhầm lẫn với các biểu hiện co tử cung hoặc dọa sinh non.

Tại Bệnh viện Sản nhi Nghệ An, sau khi thăm khám và hội chẩn liên khoa, các bác sĩ xác định đây là trường hợp đau bụng ngoại khoa cấp tính, không liên quan đến chuyển dạ. Kết quả siêu âm phát hiện khối u nang buồng trứng phải kích thước khoảng 5 cm, bị xoắn nhiều vòng, có dấu hiệu thiếu máu nuôi, nguy cơ hoại tử cao. Nếu không can thiệp kịp thời, tình trạng này có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến cả mẹ và thai nhi.

Trước tình hình này, việc lựa chọn phương pháp phẫu thuật trở thành một thử thách lớn. Nếu mổ mở sẽ tăng nguy cơ ảnh hưởng đến thai, trong khi phẫu thuật nội soi lại rất hạn hẹp do thai đã lớn.

Ca phẫu thuật cho sản phụ - Ảnh BVCC

Tuy nhiên, với kinh nghiệm dày dặn, các phương tiện phẫu thuật hiện đại và sự hỗ trợ của đội ngũ gây mê hồi sức giỏi, ê-kíp đã quyết định tiến hành phẫu thuật nội soi cho bệnh nhân.

Bước vào cuộc mổ, các bác sĩ ghi nhận khối u bì đường kính khoảng 5 cm tại buồng trứng phải, cuống u bị xoắn 3 vòng, vòi trứng phù nề, bề mặt buồng trứng có dấu hiệu hoại tử. Ê-kíp nhanh chóng tiến hành tháo xoắn, bóc tách khối u cẩn trọng, bảo tồn tối đa mô lành của buồng trứng.

Ca phẫu thuật diễn ra trong khoảng 30 phút, nhờ sự phối hợp nhịp nhàng giữa các chuyên khoa, sự chuẩn bị kỹ lưỡng và thao tác chính xác. Khối u được bóc tách gọn gàng, không gây chảy máu, không tác động đến tử cung, hạn chế tối đa nguy cơ gây co bóp tử cung trong và sau mổ.

Bệnh phẩm sau phẫu thuật được xác định là u nang bì, bên trong chứa các thành phần đặc trưng như tóc, da, răng và chất bã đậu.

Khối u nang bì được lấy ra có chứa cả xương và tóc - Ảnh BVCC

Sau 5 ngày điều trị và chăm sóc hậu phẫu tích cực, sức khỏe sản phụ T.T.N đã hoàn toàn ổn định, thai nhi phát triển bình thường. Sản phụ đã được xuất viện và được hẹn tái khám theo lịch để tiếp tục theo dõi sức khỏe thai kỳ.

Thăm khám cho sản phụ sau phẫu thuật - Ảnh BVCC