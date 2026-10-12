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Số hóa - Xe

Lập trình viên dùng AI tạo 7 ứng dụng miễn phí thay Adobe

Một lập trình viên dùng Claude Opus để phát triển 7 ứng dụng sáng tạo miễn phí, hướng đến thay thế Photoshop, Illustrator và Premiere Pro.

Thiên Trang (th)

Brandon Thomas, lập trình viên có 15 năm kinh nghiệm trong ngành công nghệ, đang thu hút sự chú ý với dự án phát triển 7 ứng dụng mã nguồn mở bằng AI nhằm thay thế các phần mềm thuộc Adobe Creative Cloud. Sử dụng Claude Opus và phương pháp lập trình hỗ trợ bởi AI, ông muốn rút ngắn đáng kể thời gian phát triển công cụ sáng tạo. Thomas thậm chí tuyên bố phần mềm truyền thống đang đứng trước bước ngoặt lớn khi AI có thể đảm nhiệm phần đáng kể công việc viết mã.

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PhotoCraft là một trong 7 ứng dụng mã nguồn mở được phát triển với mục tiêu thay thế các công cụ trong Adobe Creative Cloud. (Ảnh: getartcraft)

Bộ công cụ gồm PhotoCraft thay thế Photoshop, VectorCraft hướng đến Illustrator, FilmCraft dành cho dựng video, LightCraft phục vụ chỉnh sửa ảnh, EffectCraft xử lý hiệu ứng, DesignCraft hỗ trợ thiết kế dàn trang và PrintCraft hướng đến các tác vụ tương tự Acrobat Pro. Theo dự án, các ứng dụng được phát hành miễn phí theo giấy phép MIT hoặc Apache 2.0, hỗ trợ Windows, Linux, macOS và có thể chạy trên trình duyệt thông qua WebAssembly. Tham vọng của Thomas xuất phát một phần từ sự không hài lòng với khoản phí hủy thuê bao Adobe, khiến ông muốn xây dựng lựa chọn khác cho người dùng.

Tuy nhiên, tốc độ phát triển nhờ AI không đồng nghĩa với khả năng thay thế hoàn toàn những phần mềm chuyên nghiệp. Theo thông tin về dự án, PhotoCraft hiện mới đáp ứng khoảng 25-35% nhu cầu làm việc hằng ngày của người dùng chuyên nghiệp. Một số tính năng quan trọng, chẳng hạn Content-Aware Fill trên Photoshop, vẫn chưa được triển khai đầy đủ. Các ứng dụng còn ở giai đoạn alpha, đồng nghĩa với việc hiệu năng, độ ổn định và trải nghiệm sử dụng vẫn cần được cải thiện.

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Các ứng dụng do AI hỗ trợ phát triển vẫn cần cải thiện tính năng, độ ổn định và bảo mật trước khi phục vụ công việc chuyên nghiệp.(Ảnh: getartcraft)

Dự án cũng làm dấy lên câu hỏi về bản quyền và an toàn phần mềm. Thomas cho biết các ứng dụng được phát triển theo phương pháp “clean-room”, không sao chép mã nguồn độc quyền hay tài sản của Adobe. Dù vậy, tuyên bố này chưa đủ để loại bỏ mọi rủi ro pháp lý. Việc sử dụng AI tạo lượng mã lớn trong thời gian ngắn cũng khiến khâu kiểm tra lỗi và lỗ hổng bảo mật trở nên quan trọng hơn. Người dùng cần thận trọng khi cài đặt phần mềm thử nghiệm, đặc biệt nếu sử dụng để xử lý tài liệu hoặc dữ liệu nhạy cảm.

Ngoài bộ công cụ sáng tạo, Thomas còn dự định phát triển các ứng dụng hướng đến những phần mềm phổ biến khác, như công cụ CAD, bảng tính, trình chiếu và xử lý văn bản. Nếu tiến triển thuận lợi, các dự án này có thể mở rộng lựa chọn miễn phí cho người dùng và tạo sức ép lên mô hình kinh doanh phần mềm thuê bao. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, 7 ứng dụng do AI hỗ trợ phát triển vẫn là những dự án đang hoàn thiện, chưa đủ cơ sở để khẳng định có thể thay thế toàn diện bộ Adobe Creative Cloud.

Mời quý độc giả xem thêm video: LHQ cảnh báo rùng mình: AI có thể thoát kiểm soát và tống tiền con người.
#AI #ứng dụng miễn phí #Adobe #đổi mới sáng tạo #mã nguồn mở #WebAssembly

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