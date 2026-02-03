Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Làng phật thủ lớn nhất miền Bắc hút khách trước Tết Bính Ngọ 2026

Kinh doanh

Làng phật thủ lớn nhất miền Bắc hút khách trước Tết Bính Ngọ 2026

Thời điểm này, các hộ dân tại Đắc Sở (Hà Nội) đang tất bật thu hoạch từng trái phật thủ để kịp đưa ra thị trường phục vụ nhu cầu Tết. 

Hoàng Minh (tổng hợp)
Cận Tết Nguyên đán 2026, làng phật thủ Đắc Sở (Hà Nội) tất bật thu hoạch, đóng gói để cung ứng cho thị trường. Ảnh: Công luận
Cận Tết Nguyên đán 2026, làng phật thủ Đắc Sở (Hà Nội) tất bật thu hoạch, đóng gói để cung ứng cho thị trường. Ảnh: Công luận
Từ sáng sớm đến chiều muộn, các khu vườn phật thủ ở Đắc Sở (Hà Nội) tấp nập người ra vào. Nhà vườn tranh thủ thu hái, chọn từng quả đạt tiêu chuẩn để kịp giao cho khách đã đặt trước. Ảnh: Daidoanket
Từ sáng sớm đến chiều muộn, các khu vườn phật thủ ở Đắc Sở (Hà Nội) tấp nập người ra vào. Nhà vườn tranh thủ thu hái, chọn từng quả đạt tiêu chuẩn để kịp giao cho khách đã đặt trước. Ảnh: Daidoanket
Các đợt bão lớn và mưa lũ kéo dài hồi tháng 9 và tháng 10 khiến nhiều nhà vườn phật thủ bị ngập sâu, hàng trăm cây chết, số còn lại sinh trưởng kém. Ảnh: Công luận
Các đợt bão lớn và mưa lũ kéo dài hồi tháng 9 và tháng 10 khiến nhiều nhà vườn phật thủ bị ngập sâu, hàng trăm cây chết, số còn lại sinh trưởng kém. Ảnh: Công luận
Những cây sống không phát triển được dáng đẹp như mọi năm nên phật thủ mẫu mã đẹp bán Tết năm nay gần như khan hiếm. Ảnh: Báo tin tức
Những cây sống không phát triển được dáng đẹp như mọi năm nên phật thủ mẫu mã đẹp bán Tết năm nay gần như khan hiếm. Ảnh: Báo tin tức
Vì vậy, phật thủ dáng đẹp, đạt tiêu chuẩn trưng bày dịp Tết đã được thương lái tìm đến tận vườn đặt mua từ sớm. Ảnh: Daidoanket
Vì vậy, phật thủ dáng đẹp, đạt tiêu chuẩn trưng bày dịp Tết đã được thương lái tìm đến tận vườn đặt mua từ sớm. Ảnh: Daidoanket
Nhiều quả được buộc dây, đánh dấu ngay trên cây để chờ thu hoạch vào những ngày cận Tết. Ảnh: Daidoanket
Nhiều quả được buộc dây, đánh dấu ngay trên cây để chờ thu hoạch vào những ngày cận Tết. Ảnh: Daidoanket
Trên thị trường, giá phật thủ dao động từ 100.000 – 1.000.000 đồng/quả. Ảnh: Báo tin tức
Trên thị trường, giá phật thủ dao động từ 100.000 – 1.000.000 đồng/quả. Ảnh: Báo tin tức
Những quả lớn, ngón xòe đều, dáng đẹp, giá có thể lên tới 1 - 3 triệu đồng/quả. Ảnh: Daidoanket
Những quả lớn, ngón xòe đều, dáng đẹp, giá có thể lên tới 1 - 3 triệu đồng/quả. Ảnh: Daidoanket
Sau khi hái, phật thủ được lựa chọn kỹ, phân loại theo dáng và kích cỡ trước khi đóng gói, vận chuyển. Ảnh: Công luận
Sau khi hái, phật thủ được lựa chọn kỹ, phân loại theo dáng và kích cỡ trước khi đóng gói, vận chuyển. Ảnh: Công luận
Ngoài bán quả, phật thủ còn được tạo dáng bonsai, đưa vào chậu cảnh, giá trị tăng gấp nhiều lần. Ảnh: Hanoimoi
Ngoài bán quả, phật thủ còn được tạo dáng bonsai, đưa vào chậu cảnh, giá trị tăng gấp nhiều lần. Ảnh: Hanoimoi
Phật thủ bonsai nhỏ giá vài triệu đồng, những cây ghép nhiều quả, giá có thể lên tới 25 - 50 triệu đồng. Ảnh: Hanoimoi
Phật thủ bonsai nhỏ giá vài triệu đồng, những cây ghép nhiều quả, giá có thể lên tới 25 - 50 triệu đồng. Ảnh: Hanoimoi
Hoàng Minh (tổng hợp)
#Làng phật thủ Đắc Sở #Chuẩn bị Tết Nguyên đán 2026 #Ảnh hưởng của mưa lũ đến sản xuất #Giá trị và phân loại phật thủ #Thị trường phật thủ Tết #Phật thủ bonsai và ghép quả

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT