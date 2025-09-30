Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xe

Lamborghini Urus SE bốc cháy, Volkswagen triệu hồi cả Porsche và Audi

Sau vụ cháy SUV Lamborghini Urus SE, tập đoàn Volkswagen bất ngờ triệu hồi khẩn cấp cả xe của hai thương hiệu con Porsche và Audi do lỗi bơm nhiên liệu.

Thảo Nguyễn
Video: Chi tiết Lamborghini Urus SE 2024 giá 14,79 tỷ chính hãng.

Đầu tháng 9/2025, một chiếc Lamborghini Urus SE bất ngờ bốc cháy sau khi xuất hiện mùi xăng và đèn cảnh báo trên bảng đồng hồ. Rất may không có thương vong, song sự việc khiến giới chơi xe hoang mang. Chưa dừng lại ở đó, thêm một chiếc Urus khác gặp tình trạng 16 lít xăng tràn vào cacte dầu, làm gia tăng lo ngại về lỗi kỹ thuật nghiêm trọng.

Ngay sau sự cố, tập đoàn Volkswagen đã phát động đợt triệu hồi khẩn cấp với ba thương hiệu trực thuộc gồm Lamborghini, Audi và Porsche. Nguyên nhân được xác định là do bu-lông cố định bơm nhiên liệu cao áp không được siết đúng tiêu chuẩn, dẫn đến nguy cơ rò rỉ xăng và hỏa hoạn.

2-3761.jpg
Lamborghini Urus SE bốc cháy, Volkswagen triệu hồi cả Porsche và Audi.

Theo cơ quan chức năng, quy trình siết bu-lông tại nhà máy gặp trục trặc khi máy quét không nhận diện đúng, khiến công đoạn đầu tiên không đạt yêu cầu, còn bước siết cuối cùng lại thiếu lực. Kết quả là mối nối giữa đường ống nhiên liệu và bơm không đủ chặt, tiềm ẩn rủi ro cháy nổ.

Trong đợt triệu hồi này, Porsche là thương hiệu chịu tác động lớn nhất với 107 xe Panamera, Panamera E-Hybrid và Cayenne thuộc đời 2024 - 2026. Lamborghini cũng phải triệu hồi 14 chiếc Urus đời 2025, trong khi Audi SQ7 chỉ có 1 chiếc nằm trong diện bị ảnh hưởng.

3-2271.jpg
Trong đợt triệu hồi này, Porsche là thương hiệu chịu tác động lớn nhất với 107 xe Panamera, Panamera E-Hybrid và Cayenne thuộc đời 2024 - 2026.

Mặc dù số lượng xe không nhiều, nhưng việc một mẫu SUV hiệu suất cao trị giá hàng trăm nghìn USD như Lamborghini Urus bất ngờ bốc cháy đã gây sốc cho người tiêu dùng toàn cầu.

Volkswagen cho biết toàn bộ các xe thuộc diện triệu hồi sẽ được kiểm tra và siết chặt lại mối nối bơm nhiên liệu. Trong trường hợp cần thiết, các kỹ thuật viên sẽ thay mới cả bơm nhiên liệu lẫn đường ống dẫn để đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Tại Việt Nam, Porsche Cayenne và Panamera hiện được phân phối chính hãng với giá lần lượt từ 5,56 tỷ và 6,42 tỷ đồng. Trong khi đó, Lamborghini Urus SE có giá khởi điểm từ 16,5 tỷ đồng, thuộc nhóm SUV hiệu suất cao đắt đỏ bậc nhất thị trường.

#Lamborghini Urus SE bốc cháy #cháy SUV Lamborghini Urus SE #Volkswagen triệu hồi Audi và Porsche #Porsche và Audi lỗi bơm nhiên liệu #Lamborghini Urus SE bất ngờ bốc cháy #Lamborghini Urus SE lỗi bơm xăng

Bài liên quan

Xe

Siêu SUV Lamborghini Urus độ body kit thân rộng cực đẹp, mạnh 816 mã lực

Mang tên gọi khá dài Arancia x Nero Lamborghini Urus Widebody RS Edition, chiếc siêu SUV này là một con quái thú mạnh mẽ với 816 "con ngựa".

10-5331.jpg
Lamborghini Urus khi sinh ra đã nhanh chóng trở thành chiếc siêu SUV cần phải có trong garage xe, 1 chiếc xe Lamborghini gầm cao thiết kế đẹp mắt, sức mạnh ấn tượng, nội thất đủ cho 4 đến 5 người lớn ngồi thoải mái nhưng khoang hành lý vẫn còn dư sức chứa vài cái valy lớn, thì bảo sao không ai là không thích.
8-7874.jpg
Road Show International, một hãng độ xe có trụ sở tại Atlanta, Georgia, Mỹ đã tin rằng họ có thể khiến người hâm mộ chạy tán loạn và la hét "cam, cam, cam!" với chiếc xe Lamborghini Urus độ bài bản từ trong ra ngoài và tất nhiên, nâng cấp cả hệ truyền động.
Xem chi tiết

Xe

Lamborghini Urus biển số hơn 9,6 tỷ đồng, đắt kỷ lục ở Thụy Sĩ

Một chiếc Lamborghini Urus gây chú ý khi xuất hiện trên đường phố Thụy Sĩ với biển số “ZH 24”, được đấu giá với mức giá kỷ lục 299.000 CHF (9,65 tỷ đồng)

5-9413.jpg
Chiếc biển số trên siêu SUV Lamborghini Urus này từng được đấu giá thành công với mức giá kỷ lục 299.000 CHF (khoảng 9,65 tỷ đồng ) nhằm kỷ niệm chiến thắng lịch sử của đội tuyển bóng đá Thụy Sĩ trước Italy tại vòng 1/8 Euro 2024. Chiến thắng này giúp đội bóng lần đầu tiên sau gần hai thập kỷ góp mặt tại vòng tứ kết của một kỳ Euro.
6-1038.jpg
Không chỉ mang ý nghĩa tinh thần đặc biệt, biển số “ZH 24” còn rất hiếm khi chỉ nó có hai chữ số, trong khi biển số thông thường tại Thụy Sĩ thường có tới sáu chữ số.
Xem chi tiết

Xe

Ngắm Lamborghini Urus "hàng hiếm" rao bán 14 tỷ tại Hà Nội

Ngoại thất chiếc siêu SUV Lamborghini Urus này có màu xanh và nội thất vàng, đi kèm bộ mâm 5 chấu đơn của bản tiêu chuẩn, và hiện đang được chào bán 14 tỷ đồng.

2-122.jpg
Nếu phải lựa chọn 1 chiếc xe SUV vừa mạnh mẽ, nội thất đẹp đẽ, ngoại hình hầm hố, và phải thuộc 1 hãng xe chỉ nghe đến danh tiếng mọi người đã trầm trồ, nhưng giá dưới 20 tỷ đồng, thì chắc chắn đó phải là siêu SUV Lamborghini Urus.
8-4824.jpg
Với gần 30 xe xuất hiện tại Việt Nam, nhiều hơn bất kỳ chiếc xe Lamborghini đang có mặt tại dải đất hình chữ S này, đủ để thấy sức hút của xe Lamborghini Urus lớn đến chừng nào. Nếu như cần 1 chiếc xe siêu SUV Lamborghini Urus để trải nghiệm thì xe đã qua sử dụng là lựa chọn đáng cân nhắc..
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới