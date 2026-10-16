Làm rõ trách nhiệm các bên trong vụ học sinh tử vong tại Hải Phòng

Từ vụ việc học sinh lớp 1 tử vong tại Trường Tiểu học An Dương, thành phố yêu cầu rà soát việc đưa đón, bàn giao học sinh và xử lý các tình huống khẩn cấp.

Theo thông tin trên báo Lao Động, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Đào Trọng Đức vừa yêu cầu các sở, ngành và địa phương khẩn trương xác minh vụ học sinh bị ngã sau giờ tan học tại Trường Tiểu học An Dương dẫn đến tử vong, đồng thời làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan.

Theo chỉ đạo của lãnh đạo thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Công an phường An Dương xác minh toàn bộ quá trình quản lý, giám sát và bàn giao học sinh sau giờ học; việc phát hiện, xử lý tình huống và sơ cấp cứu. Trách nhiệm của nhà trường, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên cùng những người liên quan cũng phải được làm rõ. Kết quả xác minh và đề xuất xử lý trách nhiệm, nếu có, phải báo cáo UBND thành phố trước ngày 20/10/2026.

Bên cạnh việc xác minh vụ việc, Sở Giáo dục và Đào tạo được giao chỉ đạo các cơ sở giáo dục, đặc biệt là trường mầm non và tiểu học, rà soát quy trình quản lý, giám sát, đưa đón và bàn giao học sinh sau giờ học. Các trường cần làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong việc quản lý học sinh chờ phụ huynh đón, phương án ứng phó tình huống phát sinh và điều kiện an toàn tại khu vực cổng trường.

Sở Giáo dục và Đào tạo cũng phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị liên quan xây dựng hướng dẫn xử lý tình huống khẩn cấp trong trường học, hoàn thành trong tháng 10/2026.

Về công tác điều tra, Công an thành phố chỉ đạo Công an phường An Dương khẩn trương làm rõ nguyên nhân, diễn biến vụ việc và trách nhiệm của các bên theo quy định pháp luật. Các đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp thu thập, bảo quản hồ sơ, chứng cứ phục vụ quá trình xác minh. Kết quả điều tra sẽ được báo cáo UBND thành phố khi có kết luận chính thức.

Thành phố cũng yêu cầu tăng cường theo dõi thông tin trên không gian mạng, xử lý các hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, vi phạm pháp luật hoặc xâm phạm quyền riêng tư của học sinh và gia đình.

UBND phường An Dương có trách nhiệm phối hợp cung cấp hồ sơ, tài liệu phục vụ xác minh; chỉ đạo Trường Tiểu học An Dương làm việc với cơ quan chức năng, thăm hỏi và động viên gia đình học sinh. Đồng thời, địa phương phải tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý các tập thể, cá nhân liên quan theo thẩm quyền, ổn định tâm lý giáo viên, học sinh và phụ huynh, bảo đảm hoạt động dạy và học.

Việc khẩn trương xác minh vụ việc không chỉ nhằm làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm liên quan mà còn đặt ra yêu cầu rà soát, siết chặt quy trình quản lý, giám sát học sinh sau giờ học, góp phần bảo đảm an toàn trong môi trường giáo dục.