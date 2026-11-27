Một chú chó thuộc giống chó săn lông vàng đã kịp thời lao xuống bể bơi, giữ cho bé gái 2 tuổi nổi trên mặt nước trước khi người thân chạy đến ứng cứu.

Sự việc xảy ra tại thành phố Cuiabá, miền trung tây Brazil. Đoạn clip ghi lại cảnh bé Maite chập chững bước xuống các bậc thang của bể bơi trong khuôn viên nhà, sau đó trượt chân và rơi xuống nước.

Video: @Fatis Mancas / Instagram

Khi cô bé chới với, cố gắng giữ đầu trên mặt nước, chú chó Tereza bất ngờ nhảy xuống bể bơi. Maite bám vào con vật và được Tereza giữ nổi, giúp em không bị chìm xuống nước.

Phát hiện sự việc, hai người phụ nữ trong gia đình lập tức chạy đến, nhảy xuống bể bơi và đưa bé gái cùng chú chó lên bờ an toàn.

Theo lời kể của Gladissa, mẹ bé Maite, gia đình đang đi nghỉ tại nhà chị dâu thì xảy ra sự việc. Thời điểm đó, chị vừa ra ngoài lấy một miếng bánh, còn con gái lớn đi lấy bồn tắm cho chó. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, Maite bất ngờ tự đi xuống bể bơi mà không có người lớn ở bên cạnh.

Người mẹ cho biết con gái từng đi bơi trước đó nhưng chưa bao giờ tự xuống nước một mình. Sau sự việc, Gladissa quyết định chia sẻ đoạn video để cảnh báo các gia đình về nguy cơ tai nạn đuối nước ở trẻ nhỏ.

"Chỉ trong 2 giây, một thảm kịch có thể xảy ra. Cẩn thận không bao giờ là thừa", Gladissa chia sẻ.

Người mẹ cũng dành nhiều lời cảm ơn cho Tereza, coi chú chó như người hùng đã góp phần cứu sống con gái mình.