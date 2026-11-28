Những thông tin thiếu cập nhật, gợi ý địa điểm không chính xác hay thiếu thực tế có thể khiến chuyến đi phát sinh nhiều rắc rối nếu không kiểm chứng trước.

Chỉ với một vài câu lệnh, người dùng có thể nhờ AI xây dựng lịch trình du lịch, gợi ý địa điểm ăn uống, lưu trú, phương tiện di chuyển và dự trù kinh phí. Thay vì mất nhiều giờ tìm kiếm thông tin từ các trang web hay hội nhóm du lịch, mọi thứ có thể được tổng hợp nhanh chóng.

Theo khảo sát của nền tảng Agoda, có tới 81% du khách Việt tham gia khảo sát cho biết có ý định tiếp tục sử dụng AI trong những chuyến đi tiếp theo. Việt Nam cũng được ghi nhận là quốc gia dẫn đầu châu Á về tốc độ tăng trưởng người dùng AI trong lĩnh vực du lịch.

Dù mang lại nhiều tiện ích, AI vẫn có những hạn chế nhất định, đặc biệt với các thông tin thay đổi liên tục như giờ mở cửa, giá vé, tình trạng hoạt động của nhà hàng hay lịch trình phương tiện công cộng.

Không chỉ vậy, các điểm tham quan được AI đề xuất còn nằm cách xa nhau. Việc di chuyển thiếu hợp lý khiến cả nhóm mất nhiều thời gian và lỡ giờ mở cửa của một địa điểm tiếp theo.

Những tình huống trên cho thấy thông tin do AI cung cấp không phải lúc nào cũng chính xác. Hiện tượng AI tự suy diễn hoặc đưa ra thông tin sai khi thiếu dữ liệu có thể khiến du khách nhầm lẫn về giá dịch vụ, địa điểm, giờ hoạt động và thời gian di chuyển.

Công nghệ này cũng có thể đề xuất địa điểm thay thế hoặc điều chỉnh kế hoạch khi nhu cầu của du khách thay đổi. Tuy nhiên, một số gợi ý vẫn chưa sát thực tế, từ khoảng cách giữa các điểm đến, thời gian di chuyển đến thông tin về dịch vụ tại địa phương.

Bên cạnh đó, việc sử dụng các công cụ AI có tích hợp tính năng đặt dịch vụ hoặc dẫn liên kết đến nền tảng trung gian cũng tiềm ẩn rủi ro về tài chính và bảo mật thông tin. Người dùng cần thận trọng trước những đường dẫn không rõ nguồn gốc để tránh nguy cơ bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Vì vậy, AI nên được sử dụng như một công cụ tham khảo, hỗ trợ tìm kiếm ý tưởng và xây dựng kế hoạch ban đầu. Trước khi khởi hành, du khách cần kiểm tra lại thông tin từ website chính thức của điểm tham quan, đơn vị vận chuyển, khách sạn hoặc các nguồn đáng tin cậy.

Với những chuyến đi cần bảo đảm lịch trình và dịch vụ, du khách có thể tham khảo thêm ý kiến từ người dân địa phương, người am hiểu tuyến điểm hoặc các công ty lữ hành uy tín.

AI có thể giúp việc chuẩn bị chuyến đi trở nên nhanh chóng và thuận tiện hơn, nhưng trải nghiệm thực tế vẫn phụ thuộc vào sự chủ động, khả năng kiểm chứng thông tin và quyết định của mỗi du khách.