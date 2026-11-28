Bên cạnh mở rộng đường và phân luồng, Hà Nội định hướng ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong điều khiển đèn tín hiệu, điều tiết phương tiện theo thời gian thực.

Từ đầu năm 2026, Hà Nội đã xử lý được 44/51 điểm ùn tắc giao thông, hiện còn 7 điểm tiếp tục được các cơ quan chức năng triển khai phương án tháo gỡ. Thành phố cũng dự kiến đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong điều khiển đèn tín hiệu, điều tiết phương tiện nhằm giảm áp lực giao thông.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng Hà Nội, việc kết hợp mở rộng hạ tầng, điều chỉnh tổ chức giao thông và kiểm soát các công trình thi công đã góp phần cải thiện tình trạng ùn tắc tại nhiều khu vực.

Một trong những ví dụ là đường Nguyễn Tuân (phường Thanh Xuân). Sau khi dự án cải tạo, mở rộng dài 720m, tổng vốn đầu tư gần 400 tỷ đồng hoàn thành và thông xe ngày 20/7/2026, tuyến đường được mở rộng lên 21m, kết nối thuận lợi hơn với các trục Nguyễn Trãi, Lê Văn Lương và Khuất Duy Tiến. Tình trạng ùn tắc kéo dài trước đây tại khu vực này cơ bản được khắc phục.

Bên cạnh đầu tư hạ tầng, thành phố còn điều chỉnh tổ chức giao thông tại các nút giao có lưu lượng phương tiện lớn. Tại khu vực đường gom Đại lộ Thăng Long - Trần Duy Hưng - Phạm Hùng, cơ quan chức năng đã hạn chế xe tải trên 10 tấn đi từ Đại lộ Thăng Long vào Vành đai 3 trong giờ cao điểm, đồng thời điều chỉnh vạch sơn tại một số làn đường để giảm xung đột giao thông.

Dù đã có những chuyển biến, Hà Nội vẫn đối mặt với áp lực giao thông tại một số nút giao trọng điểm. Trong đó, khu vực cầu Vĩnh Tuy - Nguyễn Khoái thường xuyên ùn ứ vào hai khung giờ sáng và chiều do lưu lượng phương tiện vượt khả năng đáp ứng của hạ tầng.

Tại nút giao Phạm Văn Đồng - Hoàng Quốc Việt, các đơn vị liên quan đang thống nhất phương án thi công hầm chui Hoàng Quốc Việt. Trong khi đó, khu vực Phan Trọng Tuệ - Cầu Tó được yêu cầu đẩy nhanh tiến độ mở rộng đường 70 cùng các dự án hạ tầng liên quan.

Ngoài ra, toàn thành phố hiện có 10 dự án với 61 vị trí rào chắn trên các tuyến đường đang khai thác. Các vị trí này đã được công khai trên ứng dụng iHanoi để người dân chủ động lựa chọn lộ trình di chuyển. Trong năm 2026, lực lượng chức năng cũng phát hiện 60 vụ vi phạm trong quá trình thi công và xử phạt tổng cộng 693 triệu đồng.

Hà Nội đặt mục tiêu cơ bản xóa bỏ các điểm ùn tắc nghiêm trọng vào năm 2030. Để thực hiện mục tiêu này, thành phố yêu cầu các đơn vị rà soát tổng thể những nút giao trọng điểm, nghiên cứu mở rộng mặt đường và khắc phục các đoạn thắt cổ chai.

Đáng chú ý, một trong những giải pháp được thành phố định hướng triển khai là tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý giao thông. Công nghệ này sẽ được nghiên cứu ứng dụng vào điều khiển đèn tín hiệu và điều tiết lưu lượng phương tiện theo thời gian thực.

Về lâu dài, Hà Nội xác định phát triển vận tải hành khách công cộng là một trong những giải pháp trọng tâm, kết hợp tái cấu trúc không gian đô thị. Qua đó, từng bước chuyển từ xử lý ùn tắc theo tình huống sang quản lý, điều hành giao thông chủ động và đồng bộ hơn.