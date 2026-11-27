Với mức giá khoảng 130.000-200.000 đồng/kg, cá chim biển đang là mặt hàng được nhiều gia đình lựa chọn nhờ độ ngon và dễ chế biến.

Trong nhóm hải sản phổ biến tại các chợ truyền thống và siêu thị, cá chim biển duy trì sức mua khá tốt nhờ chất lượng thịt thơm ngọt, ít xương và giá bán tương đối dễ tiếp cận. Đặc biệt, những con cá có trọng lượng từ 0,5-1,5 kg được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng vì phù hợp với khẩu phần của gia đình.

Trên thị trường, hai loại phổ biến nhất là cá chim trắng và cá chim đen. Nguồn cung chủ yếu đến từ hoạt động khai thác tại các vùng biển miền Trung như Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Khánh Hòa.

Hiện cá chim trắng biển tươi có giá khoảng 130.000 đồng/kg, trong khi cá chim đen có thể lên tới 200.000 đồng/kg. Giá bán thay đổi tùy kích thước, độ tươi và sản lượng đánh bắt. Vào thời điểm biển êm, nguồn cung dồi dào giúp giá tương đối ổn định. Ngược lại, mùa mưa bão khiến sản lượng khai thác giảm, giá cá tươi có xu hướng tăng nhẹ. Khi đó, cá chim cấp đông trở thành lựa chọn thay thế với mức giá phù hợp hơn.

Theo ghi nhận từ các điểm kinh doanh hải sản, cá chim có trọng lượng khoảng 0,5-1,5 kg thường tiêu thụ nhanh. Thịt cá dày, ngọt, ít xương dăm nên phù hợp với cả trẻ nhỏ và người cao tuổi. Những con cá được đánh bắt trong ngày, có độ tươi cao thường được người mua ưu tiên lựa chọn.

Không chỉ có lợi thế về hương vị, cá chim biển còn được đánh giá cao nhờ giá trị dinh dưỡng. Thịt cá cung cấp protein chất lượng cao và axit béo omega-3, những dưỡng chất có vai trò hỗ trợ sức khỏe tim mạch và chức năng não bộ. Nhờ đặc tính thịt thơm béo tự nhiên, loại cá này có thể chế biến thành nhiều món ăn như hấp xì dầu, chiên giòn, kho tiêu, nướng muối ớt hoặc nấu canh chua.

Để chọn được cá tươi, người tiêu dùng nên quan sát mắt cá còn trong, mang đỏ, thân có độ sáng tự nhiên và thịt săn chắc, đàn hồi khi ấn nhẹ. Sau khi mua, cá cần được làm sạch, bảo quản lạnh và chế biến sớm để giữ hương vị.

Với mức giá tương đối hợp lý, dễ chế biến và phù hợp với bữa cơm gia đình, cá chim biển tiếp tục là một trong những lựa chọn đáng chú ý tại thị trường hải sản.