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Xã hội

Lâm Đồng: Định hướng thu hút FDI gắn với đổi mới sáng tạo và chuyển đổi xanh

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Lâm Đồng ghi nhận 5 dự án FDI cấp mới (tổng vốn 1,71 triệu USD) và 4 dự án điều chỉnh tăng vốn thêm 59,5 triệu USD.

Phạm Giang

Ngày 5/11/2026, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Cục Đầu tư nước ngoài thuộc Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị giao ban đầu tư nước ngoài và tập huấn xúc tiến đầu tư năm 2026 khu vực phía Nam.

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Các đại biểu tập trung trao đổi, đánh giá tình hình thu hút FDI, nhận diện những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp tháo gỡ cho nhà đầu tư, doanh nghiệp.

Hội tụ nguồn lực phát triển liên kết vùng

Sự kiện thu hút sự tham gia của khoảng 200 đại biểu, lãnh đạo Bộ Tài chính, Cục Đầu tư nước ngoài, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh khu vực TP HCM cùng đại diện cơ quan quản lý xúc tiến đầu tư của 15 tỉnh, thành phố phía Nam từ Huế đến Cà Mau.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nghiêm Đình Hiếu, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh: “Trên cơ sở khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, tỉnh Lâm Đồng định hướng phát triển đa ngành, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Các lĩnh vực được quan tâm thu hút đầu tư gồm công nghiệp chế biến, chế tạo; nông nghiệp công nghệ cao; năng lượng; du lịch chất lượng cao; logistics; đô thị, thương mại và dịch vụ”.

Hội nghị dành nhiều thời gian để các đại biểu phân tích, đánh giá tình hình thu hút đầu tư nước ngoài trong 9 tháng đầu năm 2026. Bên cạnh việc nhìn nhận những kết quả đạt được, các cơ quan chức năng tập trung thảo luận về những hạn chế, tồn tại trong công tác quản lý, đồng thời nhận diện các bất cập của hệ thống chính sách hiện hành. Đại diện các cơ quan quản lý cũng trực tiếp lắng nghe, giải đáp và định hướng giải pháp tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư, doanh nghiệp trong quá trình triển khai dự án thực tế.

Dữ liệu công bố tại hội nghị, trong 9 tháng đầu năm 2026, tỉnh Lâm Đồng ghi nhận 5 dự án FDI cấp mới với tổng vốn 1,71 triệu USD và 4 dự án điều chỉnh tăng vốn thêm 59,5 triệu USD. Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 247 dự án FDI còn hiệu lực hoạt động, với tổng vốn đăng ký đầu tư đạt 8.998,94 triệu USD.

Với lợi thế không gian phát triển đa dạng, kết hợp giữa vùng cao nguyên có thế mạnh về nông nghiệp, du lịch sinh thái và khu vực ven biển giàu tiềm năng về kinh tế, năng lượng, tỉnh Lâm Đồng đang định hướng thu hút FDI gắn với đổi mới sáng tạo và chuyển đổi xanh. Địa phương ưu tiên các lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo; nông nghiệp công nghệ cao; năng lượng; du lịch chất lượng cao và logistics. Đặc biệt, tỉnh chú trọng thu hút các dự án ứng dụng công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường và có khả năng liên kết sâu rộng với doanh nghiệp trong nước.

#Lâm Đồng #Đầu tư trực tiếp nước ngoài #Xúc tiến đầu tư #Đổi mới sáng tạo #Chuyển đổi xanh

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