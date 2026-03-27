Lạc lối trong mê cung nghìn năm tuổi ở Bắc Phi

Giữa lòng đất nước Morocco, khu phố cổ Medina của Fez mở ra như mê cung sống động lưu giữ hàng nghìn năm lịch sử và văn hóa.

T.B (tổng hợp)
Một trong những khu phố cổ lớn nhất thế giới. Medina (phố cổ) của Fez là khu đô thị cổ không xe cơ giới lớn nhất thế giới, với hàng nghìn con hẻm nhỏ đan xen như mê cung khiến du khách dễ lạc lối. Ảnh: Pinterest.
Kiến trúc Hồi giáo tinh xảo. Những nhà thờ, madrasa (trường) và đài phun nước trong Medina thể hiện nghệ thuật trang trí Hồi giáo với họa tiết hình học và gạch khảm tuyệt đẹp. Ảnh: Pinterest.
Nơi đặt trường đại học cổ nhất thế giới. Bên trong Medina có đại học al-Qarawiyyin, được xem là trường đại học lâu đời nhất hoạt động liên tục trên thế giới. Ảnh: Pinterest.
Thiên đường của hàng thủ công. Các khu chợ (souks) trong Medina bày bán đa dạng sản phẩm thủ công như thảm, gốm, đồ đồng và da thuộc, phản ánh tay nghề tinh xảo của nghệ nhân địa phương. Ảnh: Pinterest.
Khu xưởng thuộc da Chouara là nơi vẫn sử dụng phương pháp nhuộm da thủ công hàng trăm năm tuổi, tạo nên những bể nhuộm đầy màu sắc đặc trưng. Ảnh: Pinterest.
Cuộc sống truyền thống vẫn tiếp diễn. Dù thu hút du lịch, Medina vẫn là nơi sinh sống của hàng chục nghìn người dân địa phương, với nhịp sống gần như không thay đổi qua nhiều thế kỷ. Ảnh: Pinterest.
Mê cung không dành cho người vội vàng. Với cấu trúc phức tạp và không có bản đồ rõ ràng, việc khám phá Medina đòi hỏi sự kiên nhẫn và tinh thần phiêu lưu thực sự. Ảnh: Pinterest.
Di sản thế giới được bảo tồn đặc biệt. Khu Medina của Fez được UNESCO công nhận là Di sản thế giới từ năm 1981 nhờ giá trị lịch sử, kiến trúc và văn hóa độc đáo. Ảnh: Pinterest.
