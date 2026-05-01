iPad Air M4 không đổi ngoài, mạnh bên trong

iPad Air M4 giữ nguyên thiết kế quen thuộc nhưng nâng cấp RAM 12GB và chip M4, mang lại hiệu năng mạnh mẽ, hứa hẹn dùng ổn định nhiều năm.

Thiên Trang (th)
Phiên bản iPad Air M4 vừa ra mắt gây chú ý khi gần như không thay đổi về ngoại hình, nhưng lại được nâng cấp mạnh mẽ về phần cứng, trở thành lựa chọn đáng cân nhắc trong phân khúc tablet cao cấp. (Ảnh: Genk)
Thiết bị tiếp tục sử dụng thiết kế khung nhôm nguyên khối, cạnh vuông vức quen thuộc và các tùy chọn màu trung tính, mang lại cảm giác cao cấp nhưng không tạo ra khác biệt lớn so với các thế hệ trước.(Ảnh: Genk)
Màn hình của máy vẫn giữ độ sáng khoảng 500 nits, hiển thị sắc nét, màu sắc tốt nhưng tần số quét chỉ dừng ở 60Hz, cho thấy Apple vẫn phân cấp rõ ràng với dòng Pro cao cấp hơn.(Ảnh: Genk)
Hệ thống âm thanh 2 loa cùng cảm biến vân tay Touch ID tích hợp nút nguồn tiếp tục xuất hiện, khẳng định định vị của dòng Air là cân bằng giữa hiệu năng và giá bán thay vì chạy đua tính năng.(Ảnh: Genk)
Điểm nâng cấp đáng giá nhất nằm ở chip Apple M4 và dung lượng RAM 12GB, giúp thiết bị vượt trội trong các bài kiểm tra hiệu năng và xử lý tốt các tác vụ nặng như chỉnh sửa video hay đa nhiệm.(Ảnh: Genk)
Trong sử dụng thực tế, iPad Air M4 hoạt động mượt mà khi chạy nhiều ứng dụng cùng lúc, đặc biệt khi kết hợp với Stage Manager, bàn phím và chuột, mang lại trải nghiệm gần với laptop.(Ảnh: Genk)
Tuy nhiên, với các nhu cầu cơ bản như xem phim, lướt web hay mạng xã hội, sức mạnh của máy có phần dư thừa, khiến người dùng phổ thông khó tận dụng hết tiềm năng phần cứng.(Ảnh: Genk)
Xét về lâu dài, iPad Air M4 vẫn là lựa chọn hấp dẫn khi phần cứng mạnh mẽ giúp thiết bị đáp ứng tốt các phiên bản iPadOS trong nhiều năm, phù hợp với người dùng cần một chiếc tablet ổn định và bền bỉ.(Ảnh: Genk)
Mời quý độc giả xem thêm video: Apple mở màn tuần sản phẩm 2026 bằng iPhone 17e giá rẻ và iPad Air chip M4.
Bài liên quan

