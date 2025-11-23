Hà Nội

Lã Thanh Huyền - Kim Tuyến thăng hạng nhan sắc sau Phụ nữ thế kỷ 21

Giải trí

Sau cuộc thi Phụ nữ thế kỷ 21 năm 2006, Lã Thanh Huyền - Kim Tuyến có mối quan hệ thân thiết, ngày càng gợi cảm. 

Thu Cúc (tổng hợp)
Ở cuộc thi Phụ nữ thế kỷ 21 năm 2006, Lã Thanh Huyền đoạt ngôi vị quán quân, Kim Tuyến giành danh hiệu á quân. Sau sân chơi này, hai mỹ nhân Việt trở nên thân thiết. Ảnh: Vietnamnet.
Theo Gia Đình Việt Nam, năm 2014, Lã Thanh Huyền (phải) bao nguyên rạp chiếu phim để cùng Kim Tuyến xem phim. Ảnh: Gia Đình Việt Nam.
Trong các dịp quan trọng của nhau, Lã Thanh Huyền và Kim Tuyến có mặt để ủng hộ đối phương. Ảnh: Gia Đình Việt Nam.
Sau cuộc thi Phụ nữ thế kỷ 21 năm 2006, Lã Thanh Huyền - Kim Tuyến đều thăng hạng nhan sắc. Ảnh: VTV.
Lã Thanh Huyền vẫn giữ được sự trẻ trung, ngày càng mặn mà, quyến rũ. Ảnh: FB Lã Thanh Huyền.
Sau Phụ nữ thế kỷ 21, Lã Thanh Huyền đóng nhiều phim: Zippo, mù tạt và em, Tình yêu và tham vọng, Người trở về, Mắt biển. Bên cạnh đó, cô còn kinh doanh. Ảnh: FB Lã Thanh Huyền.
Năm 2011, Lã Thanh Huyền kết hôn với doanh nhân Trần Anh. Hiện tại, cô có một cậu con trai. Ảnh: FB Lã Thanh Huyền.
Lã Thanh Huyền được chồng chiều chuộng. Gần đây, vợ chồng nữ diễn viên đưa con trai đi du lịch nước ngoài. Ảnh: FB Lã Thanh Huyền.
Kim Tuyến mặn mà, sắc sảo hơn sau nhiều năm vào showbiz. Ảnh: FB Kim Tuyến.
Nữ diễn viên miệt mài đóng phim. Cô góp mặt trong các dự án: Mẹ biển, 7 năm chưa cưới sẽ chia tay, Nữ luật sư, Bí mật hai thế giới. Ảnh: FB Kim Tuyến.
Kim Tuyến làm mẹ đơn thân nhiều năm qua sau khi ly hôn. Ảnh: FB Kim Tuyến.
Dưới một bài đăng của Kim Tuyến, Đồng Ánh Quỳnh bình luận bằng hình ảnh có nội dung "hướng dẫn sử dụng người yêu" và Kim Tuyến thả tim. Loạt động thái trên khiến mối quan hệ giữa Đồng Ánh Quỳnh và Kim Tuyến gây xôn xao suốt thời gian qua. Ảnh: FB Kim Tuyến.
