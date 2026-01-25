Hà Nội

Giải trí

Kỳ Duyên – Thiên Ân khoe đôi chân thon dài trong bộ ảnh mới

Trong bộ ảnh thời trang mới, hai hoa hậu Kỳ Duyên - Thiên Ân mang đến hình ảnh gợi cảm, nổi bật với đôi chân thon dài.

Thu Cúc (tổng hợp)
Trong bộ ảnh mới, Kỳ Duyên diện váy ngắn màu trắng, dáng ôm sát phần thân trên và xòe nhẹ ở chân váy. Thiên Ân mặc thiết kế tương tự nhưng với tông màu đen. Cả hai đều mang giày cao gót quai mảnh ánh kim, khoe đôi chân thon dài cùng dáng đứng uyển chuyển, cân đối. Ảnh: FB Kỳ Duyên.
Thiên Ân và Kỳ Duyên để tóc dài thẳng, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng. Ảnh: FB Thiên Ân.
Đặt Kỳ Duyên và Thiên Ân cạnh nhau, nhiều khán giả dễ dàng nhận ra mỗi người mang một màu sắc riêng. Ảnh: FB Thiên Ân.
Nếu Kỳ Duyên đại diện cho vẻ đẹp quyến rũ, sắc sảo và thời thượng thì Thiên Ân lại chinh phục khán giả bằng hình ảnh dịu dàng, gợi cảm. Ảnh: FB Kỳ Duyên.
Kỳ Duyên - Thiên Ân khi đứng cạnh nhau tạo nên màn 'đọ sắc' cân tài cân sức, khiến khán giả không khỏi bàn luận. Ảnh: FB Kỳ Duyên.
Kỳ Duyên và Thiên Ân đều bắt đầu sự nghiệp với danh hiệu hoa hậu. Cụ thể, Kỳ Duyên đăng quang Miss Universe Vietnam 2024 và Hoa hậu Việt Nam 2014 còn Thiên Ân là Miss Grand Vietnam 2022. Ảnh: FB Thiên Ân.
Thay vì chỉ xuất hiện trong các hoạt động trình diễn hình ảnh, hai người đẹp đều chủ động mở rộng hướng đi, thử sức ở nhiều lĩnh vực khác nhau trong showbiz. Ảnh: FB Thiên Ân.
Kỳ Duyên gây chú ý khi tham gia phim Tết Bộ tứ báo thủ của Trấn Thành. Trong khi đó, Thiên Ân đảm nhận vai nữ chính trong phim Nụ hôn bạc tỷ (2025), từng góp mặt trong phim Công tử Bạc Liêu (ra rạp năm 2024). Ảnh: FB Thiên Ân.
Trong các sự kiện giải trí hay hậu trường chương trình, Kỳ Duyên – Thiên Ân thường xuyên tương tác tự nhiên, thoải mái trò chuyện, trêu đùa và hỗ trợ nhau. Ảnh: FB Kỳ Duyên.
Trên mạng xã hội, Kỳ Duyên – Thiên Ân cũng không ít lần tương tác qua lại, từ việc bình luận cho đến đăng ảnh chung. Những khoảnh khắc này cho thấy mối quan hệ của hai mỹ nhân không mang tính xã giao mà khá chân thành, thoải mái, không đặt nặng sự so sánh hay cạnh tranh. Ảnh: FB Thiên Ân.
