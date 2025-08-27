Hà Nội

Sự thật thú vị về loài thú có túi khổng lồ nhất thế giới

Kangaroo đỏ (Osphranter rufus) là loài thú có túi đặc trưng của nước Úc, nổi bật với kích thước lớn, sức khỏe phi thường và những tập tính sinh học độc đáo.

T.B (tổng hợp)
1. Loài thú có túi lớn nhất thế giới. Kangaroo đỏ có thể cao tới 2 mét và nặng hơn 90 kg, là loài thú có túi lớn nhất còn tồn tại. Ảnh: Pinterest.
2. Sống chủ yếu ở vùng khô hạn. Chúng phân bố rộng khắp miền trung và miền Tây nước Úc, nơi khí hậu khô cằn và thảo nguyên rộng lớn. Ảnh: Pinterest.
3. Khả năng bật nhảy phi thường. Chúng có thể bật nhảy dài hơn 9 mét và cao tới 3 mét, nhờ đôi chân sau khỏe mạnh và chiếc đuôi làm đối trọng. Ảnh: Pinterest.
4. Con đực có màu đỏ đặc trưng. Kangaroo đực thường có bộ lông đỏ nâu nổi bật, trong khi con cái thường mang màu nhạt hơn. Ảnh: Pinterest.
5. Chúng có thể sống mà không uống nước. Trong môi trường khô hạn, kangaroo đỏ có thể tồn tại nhờ lượng nước hấp thụ từ sương và thức ăn thực vật. Ảnh: Pinterest.
6. Túi của con mẹ là nơi nuôi dưỡng con non. Con non sau khi sinh ra rất nhỏ bé, sẽ bò vào túi mẹ và sống ở đó vài tháng trước khi rời ra ngoài. Ảnh: a-z-animals.com.
7. Con đực thường giao đấu để tranh bạn tình. Những trận “boxing” giữa kangaroo đực rất nổi tiếng, khi chúng dùng chân để tấn công và và đuôi để giữ thăng bằng. Ảnh: Pinterest.
8. Có vai trò sinh thái quan trọng. Kangaroo đỏ giúp kiểm soát thảm thực vật và là biểu tượng của hệ sinh thái cũng như văn hóa Úc. Ảnh: Pinterest.
