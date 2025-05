Kiểu ăn cơm tưởng vô hại nhưng khiến cơ thể tích mỡ

Ăn cơm kèm đồ ăn dễ dư tinh bột

Nhiều người có thói quen ăn cơm kèm đồ ăn, tuy nhiên điều đó dễ khiến nhai không kỹ, nước bọt không trộn đều, enzym tiêu hóa cũng không kịp tiết ra đủ để hấp thu tốt. Kết quả là tiêu hóa kém, bụng nặng nề, dễ mệt sau ăn.

Ngoài ra, khi cơm ăn cùng các món mặn hoặc đậm đà, vị giác của chúng ta dễ có xu hướng muốn ăn thêm để “đủ vị”. Mỗi miếng đồ ăn lại khiến chúng ta thấy cần thêm một thìa cơm. Cứ thế, lượng cơm trong bữa cứ tăng lên lúc nào không hay. Thói quen này dễ khiến cơ thể dư tinh bột, gây tích mỡ.

Ăn cơm cùng thức ăn dễ tích mỡ - Ảnh minh họa nguồn Internet

Ăn cơm thế nào mới đúng?

Các nghiên cứu chỉ ra rằng, nếu chúng ta thay đổi thứ tự dung nạp thức ăn vào cơ thể, sẽ giúp giảm cảm giác đói, hạn chế tích trữ mỡ thừa hiệu quả.

Theo đó, nên ăn thực phẩm chứa chất đạm và chất béo trước, giúp ổn định năng lượng, kích thích cơ thể tiết ra hormone tạo cảm giác no.

Tinh bột ăn cuối bữa sẽ giúp hạn chế tăng đường huyết đột ngột, giảm khả năng tích mỡ. Cách ăn này đặc biệt hữu ích với chị em ngoài 30 tuổi, khi quá trình trao đổi chất đã bắt đầu chậm lại.

Bên cạnh đó, nên nhai kỹ khi ăn. Điều này không chỉ giúp cơ thể no lâu hơn mà còn mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe: Hỗ trợ tiêu hóa, giúp enzym hoạt động hiệu quả hơn; Giảm cảm giác thèm ăn, tránh ăn quá nhiều mà không cần gò ép; Giúp não kịp nhận tín hiệu no, tránh tình trạng “ăn xong mới thấy... no quá”.

Ăn từ từ giúp nhận biết cảm giác no đúng - Ảnh minh họa

Hiểu cơ chế cảm giác no để ăn uống chủ động

Cơ thể chúng ta không chỉ “no” vì đầy bụng, mà còn do nhiều yếu tố khác: Khi dạ dày đầy, nó sẽ gửi tín hiệu đến não báo hiệu đã đủ. Các hormone như leptin và insulin cũng tham gia điều chỉnh cảm giác no và thèm ăn.

Đặc biệt, chế độ ăn giàu chất xơ, protein sẽ giúp tạo cảm giác no lâu hơn. Ngược lại, nếu ăn nhiều đường hoặc tinh bột tinh chế thì càng dễ bị rối loạn cảm giác no - dẫn đến việc ăn mãi không thấy đủ.

Để đảm bảo sức khỏe, hoàn toàn không cần kiêng khem quá mức. Chỉ cần hiểu rõ cơ thể, điều chỉnh một chút cách ăn thì việc giữ cân, giữ sức khỏe sau tuổi 30-40 sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

ThS.BS Nguyễn Văn Thái (Viện Y học phóng xạ và Ung bướu quân đội)