Kiểm tra sức khỏe, tiêm ngừa cần thiết trước khi cưới

Kiểm tra sức khỏe và tiêm phòng là bước chuẩn bị quan trọng giúp các cặp đôi phòng ngừa bệnh di truyền, bảo vệ sức khỏe sinh sản cho tương lai.

Trước khi bước vào cuộc sống hôn nhân, không chỉ tình yêu mà sức khỏe của cả hai cũng đóng vai trò quan trọng. Kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân giúp các cặp đôi hiểu rõ hơn về thể trạng, phát hiện sớm nguy cơ bệnh lý di truyền và chuẩn bị nền tảng vững chắc cho hạnh phúc lâu dài.



Nhiều cặp đôi thường bỏ qua việc khám sức khỏe trước khi cưới vì cho rằng không cần thiết. Tuy nhiên, đây là bước quan trọng giúp bảo vệ sức khỏe sinh sản, phòng ngừa rủi ro và đảm bảo hôn nhân viên mãn cả về tinh thần lẫn thể chất.

Ảnh minh họa/ Nguồn internet

Bước chuẩn bị cần thiết cho một cuộc hôn nhân bền vững

Kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân là quá trình khám tổng quát và chuyên sâu nhằm đánh giá tình trạng sức khỏe của nam và nữ trước khi kết hôn. Các nội dung thường bao gồm: khám lâm sàng, xét nghiệm máu, kiểm tra chức năng gan – thận, tầm soát bệnh lây truyền qua đường tình dục, kiểm tra sức khỏe sinh sản, nội tiết tố và di truyền.



Mục tiêu chính là phát hiện sớm các bệnh lý có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản, sức khỏe của con cái trong tương lai hoặc gây ảnh hưởng đến đời sống vợ chồng.

Lợi ích thiết thực của việc kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân

Phát hiện sớm bệnh lý tiềm ẩn: Nhiều người mang trong mình bệnh di truyền hoặc rối loạn nội tiết mà không hay biết. Việc khám giúp phát hiện sớm và có hướng điều trị, can thiệp kịp thời trước khi mang thai.

Bảo vệ sức khỏe sinh sản: Với nữ giới, việc kiểm tra tử cung, buồng trứng, nội tiết tố giúp đánh giá khả năng sinh sản, phát hiện bệnh phụ khoa, u nang hoặc viêm nhiễm. Nam giới cũng nên kiểm tra tinh dịch đồ, hormone và sức khỏe sinh dục để phòng tránh vô sinh – hiếm muộn.

Phòng ngừa bệnh lây truyền qua đường tình dục: Các bệnh như viêm gan B, HIV, giang mai, lậu… có thể lây truyền giữa vợ chồng hoặc từ mẹ sang con. Tầm soát sớm giúp điều trị kịp thời, tránh hậu quả nghiêm trọng.

Tư vấn sinh sản an toàn và kế hoạch hóa gia đình: Bác sĩ sẽ đưa ra lời khuyên về chế độ dinh dưỡng, tiêm phòng trước khi mang thai, thời điểm mang thai lý tưởng và các biện pháp tránh thai phù hợp, giúp cặp đôi chủ động hơn trong cuộc sống hôn nhân.

Các loại vắc xin nên tiêm trước hôn nhân

Ngoài việc kiểm tra sức khỏe tổng quát, tiêm phòng vắc xin trước hôn nhân là bước không thể thiếu, đặc biệt với nữ giới. Tiêm phòng giúp phòng tránh nhiều bệnh nguy hiểm có thể ảnh hưởng đến thai kỳ và sức khỏe sinh sản.

Một số loại vắc xin được các bác sĩ khuyến cáo gồm:

Vắc xin Rubella, sởi, quai bị: Rubella là bệnh đặc biệt nguy hiểm với phụ nữ mang thai vì có thể gây dị tật bẩm sinh cho thai nhi. Cả nam và nữ nên tiêm vắc xin sởi – quai bị – rubella (MMR) ít nhất 3 tháng trước khi kết hôn hoặc mang thai.

Vắc xin viêm gan B: Bệnh viêm gan B lây truyền qua đường máu, tình dục và từ mẹ sang con. Cả hai nên làm xét nghiệm viêm gan B; nếu âm tính, cần tiêm đủ 3 mũi vắc xin viêm gan B để bảo vệ lâu dài.

Vắc xin thủy đậu: Phụ nữ chưa từng mắc thủy đậu hoặc chưa tiêm ngừa nên tiêm trước khi mang thai ít nhất 1 tháng, vì nếu nhiễm bệnh trong thai kỳ có thể gây sảy thai hoặc dị tật cho thai nhi.

Vắc xin HPV (ngừa ung thư cổ tử cung): Nữ giới trong độ tuổi 9–26 nên tiêm phòng HPV để phòng ngừa ung thư cổ tử cung và các bệnh lây qua đường tình dục. Nếu tiêm đủ 2–3 mũi, hiệu quả bảo vệ có thể kéo dài hơn 10 năm.

Vắc xin cúm: Tiêm phòng cúm giúp giảm nguy cơ nhiễm cúm trong thai kỳ – một nguyên nhân có thể gây sảy thai hoặc sinh non.

Vắc xin uốn ván: Phụ nữ nên tiêm phòng uốn ván trước khi mang thai để ngăn ngừa nguy cơ uốn ván sơ sinh cho trẻ.

Khi nào nên thực hiện, cần lưu ý gì?

Theo khuyến cáo của bác sĩ, các cặp đôi nên khám và tiêm ngừa trước khi kết hôn khoảng 3–6 tháng. Khoảng thời gian này giúp đảm bảo cơ thể có đủ miễn dịch và có thời gian xử lý nếu phát hiện vấn đề sức khỏe.



Nên lựa chọn cơ sở y tế uy tín, có chuyên khoa sản – nam khoa – tiêm chủng để được tư vấn đúng chuyên môn và đảm bảo an toàn trong quá trình khám, xét nghiệm, tiêm ngừa.

Hạnh phúc bắt đầu từ sự thấu hiểu, chủ động chăm sóc sức khỏe

Một cuộc hôn nhân hạnh phúc không chỉ được xây dựng trên nền tảng tình yêu mà còn từ sự chuẩn bị kỹ lưỡng về sức khỏe. Việc kiểm tra và tiêm phòng tiền hôn nhân không chỉ giúp giảm thiểu rủi ro mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm của mỗi người đối với chính mình và bạn đời.



Chủ động chăm sóc sức khỏe ngay từ đầu chính là cách khởi đầu vững chắc cho hành trình dài của tình yêu và hạnh phúc gia đình.