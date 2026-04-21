Kích hoạt thị trường BĐS phía Đông với ưu đãi khủng từ The Parkland

Nằm tại vị trí tâm điểm kết nối của dự án The Parkland, phân khu Prime Garden không chỉ là “cánh cửa” mở ra không gian sống, mà còn định nghĩa lại khái niệm về một tổ ấm an cư trọn vẹn nhờ hệ tiện ích đặc quyền và chính sách tài chính đột phá với thời gian hỗ trợ lên tới 5 năm, giúp khách hàng an tâm hơn trong giai đoạn đầu sở hữu.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản phía Đông Hà Nội đang chuyển mình mạnh mẽ, Ocean City đã trở thành biểu tượng của nhịp sống mới - nơi không gian sinh thái giao hòa cùng hạ tầng hiện đại. Tại đó, The Parkland nổi lên như một điểm sáng, và phân khu Prime Garden chính là mảnh ghép quan trọng, nơi khơi gợi những rung cảm đầu tiên về một cộng đồng cư dân thế hệ mới năng động và tinh tế.

“Cửa ngõ” dẫn lối vào nhịp sống đa trải nghiệm

Là cửa ngõ của dự án The Parkland, phân khu Prime Garden chính là tâm điểm giao thoa nắm giữ lợi thế độc bản khi vừa thừa hưởng sự yên bình, riêng tư của một khu dân cư cao cấp, vừa dễ dàng chạm đến những tiện ích quy mô "khủng" của đại đô thị.

Nhìn từ góc độ quy hoạch, phân khu Prime Garden không chỉ mở lối vào toàn khu The Parkland mà còn là nơi đón đầu những luồng sinh khí mới. Từ đây, cư dân có thể cảm nhận rõ nét nhịp sống rộn ràng qua những kết nối đang nảy nở mỗi ngày. Đó là sự hiện diện của một cộng đồng cư dân văn minh, nơi những gia đình trẻ, những chuyên gia và những người yêu thích lối sống bền vững đang dần hội tụ, tạo nên một hệ sinh thái sống đầy sức sống.

Điểm nhấn ấn tượng nhất chính là công viên trung tâm rộng lớn với hồ nước quy mô lên tới 3,6ha. Đây không chỉ là "lá phổi xanh" giúp điều hòa không khí mà còn là nơi cư dân có thể thong dong dạo bộ, hít hà mùi hương của cỏ cây vào mỗi sớm mai hay ngắm nhìn ánh hoàng hôn buông xuống mặt hồ phẳng lặng.

Hệ tiện ích đa trải nghiệm tại phân khu Prime Garden

Bên cạnh đó, hệ thống hơn 20 tiện ích ngoài trời được thiết kế đan xen giữa sắc xanh của thiên nhiên, mang đến một tổ hợp sống năng động. Từ tổ hợp thể thao ngoài trời đáp ứng nhu cầu rèn luyện sức khỏe đa dạng, cho đến không gian vui chơi nơi trẻ nhỏ có thể tự do khám phá, vận động và học hỏi từ thế giới tự nhiên mỗi ngày. Những góc làm việc ngoài trời, không gian sáng tạo hay các khu vực tái tạo năng lượng được bố trí tinh tế, giúp bố mẹ vừa có thể quan sát con cái vui chơi, vừa xử lý công việc hoặc tận hưởng những phút giây thư giãn riêng tư. Có thể nói, mỗi tiện ích tại Prime Garden đều đóng vai trò như một mắt xích nuôi dưỡng phong cách sống trọn vẹn, linh hoạt và giàu cảm hứng cho mọi thành viên trong gia đình.

Sở hữu căn hộ không lo gốc & lãi trong 05 năm

Thị trường bất động sản phía Đông đang duy trì đà tăng trưởng ổn định, nhưng rào cản lớn nhất với người mua hiện nay không nằm ở giá, mà ở áp lực vốn ban đầu. Khi phải chuẩn bị 30-50% giá trị căn hộ, nhiều khách hàng, đặc biệt là người trẻ buộc phải trì hoãn quyết định, dù nhu cầu đã rõ ràng.

Chính vì vậy, cấu trúc tài chính tại Prime Garden được thiết kế theo hướng “giảm áp lực giai đoạn đầu”. Với mức vốn ban đầu từ khoảng 500 triệu cùng hỗ trợ lãi suất cố định trong 60 tháng, người mua có thể tiếp cận tài sản sớm hơn, đồng thời giữ được sự linh hoạt trong việc phân bổ dòng tiền cho các kế hoạch khác.

Đáng chú ý, chính sách hỗ trợ lên tới 5 năm miễn gốc và lãi giúp kéo giãn áp lực tài chính trong những năm đầu. Điều này không chỉ giảm áp lực thanh toán, mà còn tạo thêm thời gian để tài sản vận hành và tích lũy giá trị.

Chính sách tài chính được “thiết kế” để đồng hành cùng người mua ở thực lẫn nhà đầu tư

Dưới góc nhìn chuyên gia, chính sách này giúp biến việc sở hữu bất động sản từ một "gánh nặng" trở thành một "kế hoạch tích lũy" an toàn. Trong bối cảnh lãi suất ngân hàng có nhiều biến động, việc được bảo trợ lãi suất chính là "bảo hiểm" tốt nhất cho người mua nhà.

Vượt lên trên những mét vuông bê tông, phân khu Prime Garden đang kiến tạo nên một chuẩn mực sống mới tại phía Đông Hà Nội. Đó là nơi nhịp sống rộn ràng của phố thị được lọc qua màng ngăn của thiên nhiên và tiện ích đặc quyền. Lựa chọn Prime Garden không chỉ là lựa chọn một căn hộ, mà là chọn một tấm vé gia nhập vào cộng đồng cư dân tinh hoa của The Parkland - nơi những giá trị về sức khỏe, sự kết nối gia đình và phát triển bền vững được đặt lên hàng đầu.