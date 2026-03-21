Khu rừng 'nguyên thủy' cuối cùng của châu Âu trông thế nào?

Trải dài qua biên giới Đông Âu, khu rừng Białowieża (Belarus) được xem là “cánh cửa thời gian” dẫn về hệ sinh thái nguyên sơ của châu lục.

T.B (tổng hợp)
Một trong những khu rừng nguyên sinh cuối cùng của châu Âu. Rừng Białowieża vẫn giữ được cấu trúc tự nhiên gần như nguyên vẹn, hiếm có giữa một châu lục đã đô thị hóa mạnh mẽ. Ảnh: Pinterest.
Đa dạng sinh học cực cao. Hàng nghìn loài động thực vật, nấm và côn trùng cùng tồn tại ở nơi đây, trong đó có nhiều loài quý hiếm và đặc hữu của khu vực. Ảnh: Pinterest.
Nhiều cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi. Nhiều cây trong rừng có tuổi đời từ 200–500 năm, tạo nên hệ sinh thái phức tạp với nhiều tầng thực vật đặc trưng. Ảnh: Pinterest.
Nơi sinh sống của bò rừng châu Âu. Khu rừng là nơi trú ngụ của bò rừng châu Âu – loài thú trên cạn lớn nhất châu Âu từng suýt tuyệt chủng nhưng đã được phục hồi thành công. Ảnh: Pinterest.
Từng là khu săn bắn của hoàng gia. Trong nhiều thế kỷ, các vị vua Ba Lan và Nga đã sử dụng khu rừng làm nơi săn bắn, vô tình giúp bảo tồn nó khỏi việc khai thác quá mức. Ảnh: Pinterest.
Được UNESCO công nhận Di sản Thế giới. Khu rừng Białowieża được bảo vệ nghiêm ngặt như một di sản thiên nhiên toàn cầu, phản ánh giá trị sinh thái và lịch sử độc đáo. Ảnh: Pinterest.
Đang đối mặt với tranh cãi bảo tồn. Các hoạt động khai thác gỗ và quản lý rừng ở Białowieża đã gây ra nhiều tranh luận giữa các nhà khoa học, chính phủ và tổ chức môi trường. Ảnh: Pinterest.
