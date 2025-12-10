Không được ủy quyền cấp phó tiếp công dân

Không thành lập Ban tiếp công dân cấp xã để tránh phát sinh tổ chức mới. Không ủy quyền cấp phó tiếp công dân để nâng cao trách nhiệm người đứng đầu.

Chiều 10/12, với 439/444 đại biểu có mặt tán thành (chiếm 92,81%), Quốc hội đã chính thức thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026.

Trước khi các đại biểu bấm nút thông qua, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong đã trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Luật.

Đối với Luật Tiếp công dân, các vấn đề về tiếp công dân trực tuyến, thủ tục xử lý đơn và thông báo kết quả bước đầu sẽ được quy định cụ thể tại Nghị định hướng dẫn.

Đồng thời bổ sung, làm rõ trách nhiệm tiếp công dân của Thường trực Hội đồng nhân dân các cấp.

Liên quan đến Luật Khiếu nại, dự thảo đã bổ sung quy định về việc rút khiếu nại và nguyên tắc không xem xét lại nội dung đã rút, trừ trường hợp người khiếu nại bị đe dọa hoặc ép buộc.

Bên cạnh đó, luật cũng làm rõ cơ sở tạm đình chỉ khi cần chờ kết quả giải quyết vấn đề liên quan và bổ sung Thanh tra cơ yếu là đơn vị tham mưu giải quyết khiếu nại.

Đối với Luật Tố cáo, trường hợp chấm dứt bảo vệ khi người được bảo vệ cố ý không thực hiện nghĩa vụ đã được bổ sung; vấn đề bảo vệ danh tính người tố cáo, cũng như các nội dung về cơ sở dữ liệu, chuyển đổi số và bảo đảm hạ tầng kỹ thuật sẽ được cụ thể hóa trong văn bản dưới luật.

Bên cạnh các nội dung tiếp thu, Chính phủ cũng giải trình rõ lý do giữ nguyên một số quy định hiện hành nhằm đảm bảo tính thống nhất và khả thi.

Cụ thể, không thành lập Ban tiếp công dân cấp xã để tránh phát sinh tổ chức mới. Không ủy quyền cấp phó tiếp công dân để nâng cao trách nhiệm người đứng đầu.

Không bổ sung quy định về xử lý vi phạm ghi âm, ghi hình, phát tán thông tin trên môi trường mạng vì pháp luật đã có quy định.

Ngoài ra, Chính phủ cũng giữ nguyên thẩm quyền giải quyết khiếu nại của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã đối với viên chức cấp xã.

Giữ nguyên phạm vi đối tượng bảo vệ người tố cáo, không bổ sung thời hiệu tố cáo và hình thức tố cáo qua mạng xã hội, không tăng thời gian xử lý ban đầu thông tin tố cáo và thụ lý tố cáo.

Các nội dung khác của dự thảo cũng đã được rà soát, chỉnh lý để đảm bảo tính chính xác và đồng bộ với hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.