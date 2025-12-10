Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Chính trị

Không được ủy quyền cấp phó tiếp công dân

Không thành lập Ban tiếp công dân cấp xã để tránh phát sinh tổ chức mới. Không ủy quyền cấp phó tiếp công dân để nâng cao trách nhiệm người đứng đầu.

Thiên Tuấn

Chiều 10/12, với 439/444 đại biểu có mặt tán thành (chiếm 92,81%), Quốc hội đã chính thức thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026.

Trước khi các đại biểu bấm nút thông qua, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong đã trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Luật.

202512101451166894-z7312129731256-1c01bb6e9f75cb0e6e891420faf467d8.jpg

Đối với Luật Tiếp công dân, các vấn đề về tiếp công dân trực tuyến, thủ tục xử lý đơn và thông báo kết quả bước đầu sẽ được quy định cụ thể tại Nghị định hướng dẫn.

Đồng thời bổ sung, làm rõ trách nhiệm tiếp công dân của Thường trực Hội đồng nhân dân các cấp.

Liên quan đến Luật Khiếu nại, dự thảo đã bổ sung quy định về việc rút khiếu nại và nguyên tắc không xem xét lại nội dung đã rút, trừ trường hợp người khiếu nại bị đe dọa hoặc ép buộc.

Bên cạnh đó, luật cũng làm rõ cơ sở tạm đình chỉ khi cần chờ kết quả giải quyết vấn đề liên quan và bổ sung Thanh tra cơ yếu là đơn vị tham mưu giải quyết khiếu nại.

Đối với Luật Tố cáo, trường hợp chấm dứt bảo vệ khi người được bảo vệ cố ý không thực hiện nghĩa vụ đã được bổ sung; vấn đề bảo vệ danh tính người tố cáo, cũng như các nội dung về cơ sở dữ liệu, chuyển đổi số và bảo đảm hạ tầng kỹ thuật sẽ được cụ thể hóa trong văn bản dưới luật.

Bên cạnh các nội dung tiếp thu, Chính phủ cũng giải trình rõ lý do giữ nguyên một số quy định hiện hành nhằm đảm bảo tính thống nhất và khả thi.

Cụ thể, không thành lập Ban tiếp công dân cấp xã để tránh phát sinh tổ chức mới. Không ủy quyền cấp phó tiếp công dân để nâng cao trách nhiệm người đứng đầu.

Không bổ sung quy định về xử lý vi phạm ghi âm, ghi hình, phát tán thông tin trên môi trường mạng vì pháp luật đã có quy định.

Ngoài ra, Chính phủ cũng giữ nguyên thẩm quyền giải quyết khiếu nại của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã đối với viên chức cấp xã.

Giữ nguyên phạm vi đối tượng bảo vệ người tố cáo, không bổ sung thời hiệu tố cáo và hình thức tố cáo qua mạng xã hội, không tăng thời gian xử lý ban đầu thông tin tố cáo và thụ lý tố cáo.

Các nội dung khác của dự thảo cũng đã được rà soát, chỉnh lý để đảm bảo tính chính xác và đồng bộ với hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

#tiếp công dân #khiếu nại #tố cáo #quốc hội #người đứng đầu #chủ tịch

Bài liên quan

Chính trị

Viên chức được góp vốn, tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp

Quy định này được nêu trong Luật Viên chức (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua và có hiệu lực thi hành từ 1/7/2026.

Theo quy định của Luật viên chức (sửa đổi), viên chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập và từ các nguồn thu hợp pháp khác.

202512101437350490-z7312087807438-a51fd7176af02f9ea495a174a8ea9468.jpg
Xem chi tiết

Chính trị

8 nhóm công trình được miễn giấy phép xây dựng từ 1/7/2026

Luật Xây dựng (sửa đổi) được Quốc hội thông qua quy định 8 nhóm công trình được miễn giấy phép xây dựng.

Chiều 10/12, với 437/439 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội thông qua Luật Xây dựng (sửa đổi), có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026.

202512101451166583-z7312123060871-3cde6f5623ca0ff55e66463784cb807b.jpg
Xem chi tiết

Chính trị

Truy cứu trách nhiệm hình sự nếu vi phạm về AI

Tùy theo tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi vi phạm AI thì bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Chiều 10/12, Quốc hội chính thức thông qua Luật Trí tuệ nhân tạo (Luật AI) với đại đa số đại biểu Quốc hội bấm nút tán thành.

202512101444399286-z7312112140903-87ffffb1933a9b66524359028ae33841.jpg
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới