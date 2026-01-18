Video: Xem xe bán tải Ford Ranger PHEV thử nghiệm va chạm.

Theo The Wall Street Journal, tập đoàn ô tô Mỹ hiện đang tiến hành đàm phán với hãng xe Trung Quốc BYD để ký kết thỏa thuận cung cấp pin cho một số mẫu xe hybrid của Ford.Nguồn tin cho biết hai bên vẫn đang trong quá trình thảo luận và chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng.

Một trong những phương án được đề xuất là Ford sẽ nhập khẩu pin do BYD sản xuất và vận chuyển đến các nhà máy ngoài lãnh thổ Mỹ. Điều này cho thấy Ford đang tích cực mở rộng chuỗi cung ứng pin trong bối cảnh nhu cầu đối với xe hybrid tăng cao, còn chiến lược EV cần thời gian điều chỉnh.

Không chạy đua theo ôtô điện, Ford chuyển hướng sang hybrid.

Nếu đạt được thỏa thuận, Ford sẽ có cơ hội tiếp cận công nghệ pin từ một trong những nhà sản xuất lớn nhất thế giới, đồng thời tận dụng lợi thế chi phí và năng lực sản xuất quy mô lớn của BYD. Đây được xem là bước đi phù hợp với chiến lược chuyển hướng của Ford, khi hãng mới đây tuyên bố sẽ giảm đầu tư vào xe thuần điện và ưu tiên phát triển dòng hybrid trong giai đoạn tới.

Tháng trước, Ford thông báo mục tiêu đến năm 2030, các dòng xe hybrid, plug-in hybrid (PHEV) và xe điện sẽ chiếm khoảng 50% tổng doanh số toàn cầu của hãng. Quyết định này được đưa ra sau khi Ford ghi nhận khoản chi phí ước tính lên tới 19,5 tỷ USD – phần lớn liên quan đến các hoạt động phát triển xe điện.

BYD là một trong những công ty dẫn đầu toàn cầu về công nghệ pin. Trước khi phát triển mạnh mảng ôtô, BYD đã có nhiều năm kinh nghiệm sản xuất pin cho điện thoại, laptop và sau đó là xe hybrid. Trong năm 2025, sản lượng pin của BYD tăng 47%, đạt 286 GWh, theo báo cáo từ Bernstein Research.

Doanh số xe hybrid của Ford đang ghi nhận đà tăng tích cực.

Mặc dù phần lớn hoạt động sản xuất pin của BYD vẫn đặt tại Trung Quốc, công ty đang mở rộng ra các thị trường chiến lược như Đông Nam Á, châu Âu và Brazil. Tại Mỹ, BYD từng sản xuất pin cho xe buýt điện ở California, nhưng đến nay vẫn chưa có cơ sở sản xuất pin cho xe du lịch.

Về phía Ford, doanh số xe hybrid đang ghi nhận đà tăng tích cực. Trong quý IV/2025, hãng bán được khoảng 55.000 xe hybrid, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước. Với kế hoạch mở rộng danh mục xe dùng động cơ lai, Ford đang tích cực tìm nguồn cung pin ổn định và hiệu quả chi phí hơn.

Quan hệ giữa Ford và BYD thực tế đã được thiết lập từ trước. Từ năm 2020, Ford đã sử dụng pin BYD cho các mẫu xe lắp ráp bởi liên doanh với Changan tại Trung Quốc. Gần đây, mẫu Ford Bronco PHEV cũng sử dụng pin từ Findreams – công ty con chuyên về pin của BYD – nhằm phục vụ các thị trường ngoài Trung Quốc.