Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Khối tài sản kếch xù của bà chủ thẩm mỹ viện Mailisa

Kinh doanh

Khối tài sản kếch xù của bà chủ thẩm mỹ viện Mailisa

Cuộc sống giàu có của vợ chồng Phan Thị Mai - Hoàng Kim Khánh luôn khiến nhiều người trầm trồ, ngưỡng mộ.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Ngày 13/11, thông tin lực lượng công an có mặt tại một số cơ sở ở TP HCM, Đắk Lắk, Hà Nội...thuộc hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa thu hút sự chú ý của dư luận. Ảnh: Plo
Ngày 13/11, thông tin lực lượng công an có mặt tại một số cơ sở ở TP HCM, Đắk Lắk, Hà Nội...thuộc hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa thu hút sự chú ý của dư luận. Ảnh: Plo
Chủ hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa là bà Phan Thị Mai (SN 1975), được biết đến với tên gọi “Mailisa”. Ảnh: FBNV
Chủ hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa là bà Phan Thị Mai (SN 1975), được biết đến với tên gọi “Mailisa”. Ảnh: FBNV
Kinh doanh lâu năm, bà Phan Thị Mai là một trong những doanh nhân sở hữu khối tài sản đồ sộ. Chồng bà - ông Hoàng Kim Khánh được biết đến là đại gia sở hữu dàn siêu xe “khủng”. Ảnh: DV
Kinh doanh lâu năm, bà Phan Thị Mai là một trong những doanh nhân sở hữu khối tài sản đồ sộ. Chồng bà - ông Hoàng Kim Khánh được biết đến là đại gia sở hữu dàn siêu xe “khủng”. Ảnh: DV
Vợ chồng Mailisa sở hữu biệt phủ rộng hơn 4.000 m2 tại khu dân cư Thới An (quận 12 cũ, TP HCM). Ảnh: FBNV
Vợ chồng Mailisa sở hữu biệt phủ rộng hơn 4.000 m2 tại khu dân cư Thới An (quận 12 cũ, TP HCM). Ảnh: FBNV
Chia sẻ trên mạng xã hội, bà Phan Thị Mai cho biết công trình mất 2 năm để thiết kế, thời gian xây dựng gần 5 năm. Ảnh: FBNV
Chia sẻ trên mạng xã hội, bà Phan Thị Mai cho biết công trình mất 2 năm để thiết kế, thời gian xây dựng gần 5 năm. Ảnh: FBNV
Ngoài bất động sản, bà chủ Mailisa còn khiến công chúng trầm trồ với bộ sưu tập siêu xe ước tính trị giá hơn 400 tỷ đồng. Ảnh: FBNV
Ngoài bất động sản, bà chủ Mailisa còn khiến công chúng trầm trồ với bộ sưu tập siêu xe ước tính trị giá hơn 400 tỷ đồng. Ảnh: FBNV
Các mẫu xe đến từ nhiều thương hiệu nổi tiếng như Ferrari SF90 Stradale, Lamborghini Aventador S, McLaren 765LT, Rolls-Royce Cullinan Black Badge, Mercedes-AMG G63 Edition...Ảnh: FBNV
Các mẫu xe đến từ nhiều thương hiệu nổi tiếng như Ferrari SF90 Stradale, Lamborghini Aventador S, McLaren 765LT, Rolls-Royce Cullinan Black Badge, Mercedes-AMG G63 Edition...Ảnh: FBNV
Bà chủ Mai Lisa là người từng gây chú ý khi tặng chồng chiếc xe Koenigsegg Regera trị giá 200 tỷ nhân dịp kỷ niệm ngày cưới. Ảnh: FBNV
Bà chủ Mai Lisa là người từng gây chú ý khi tặng chồng chiếc xe Koenigsegg Regera trị giá 200 tỷ nhân dịp kỷ niệm ngày cưới. Ảnh: FBNV
Cùng với cuộc sống thượng lưu, vợ chồng doanh nhân Phan Thị Mai – Hoàng Kim Khánh thường xuyên gây chú ý với các hoạt động thiện nguyện quy mô lớn, với tổng chi phí được cho là lên tới hàng trăm tỷ đồng. Ảnh: FBNV
Cùng với cuộc sống thượng lưu, vợ chồng doanh nhân Phan Thị Mai – Hoàng Kim Khánh thường xuyên gây chú ý với các hoạt động thiện nguyện quy mô lớn, với tổng chi phí được cho là lên tới hàng trăm tỷ đồng. Ảnh: FBNV
Các hoạt động thiện nguyện bao gồm cứu trợ thiên tai, xây nhà tình nghĩa, bếp ăn 0 đồng. Ảnh: Mailisa
Các hoạt động thiện nguyện bao gồm cứu trợ thiên tai, xây nhà tình nghĩa, bếp ăn 0 đồng. Ảnh: Mailisa
Hoàng Minh (tổng hợp)
#Tài sản và bất động sản xa xỉ #Doanh nhân Phan Thị Mai #Hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa #Sưu tập siêu xe đắt tiền #Cuộc sống giàu có và thượng lưu #Hoạt động thiện nguyện quy mô lớn

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT