Giải mã món cá nguyên con cầu may dịp Tết của người Trung Quốc

Giống như Việt Nam, Tết âm lịch là Tết quan trọng và được ăn mừng lớn nhất ở Trung Quốc. Ngoài việc sửa sang, trang trí nhà cửa, người dân nước này cũng đặc biệt quan tâm đến những món ăn truyền thống, cầu may dịp năm mới. Một trong những món ăn ý nghĩa, rước lộc năm mới thường được chuẩn bị nhất là món cá nguyên con. Lý do cá được lựa chọn nhiều bởi Trong tiếng Trung Quốc, cá (鱼) được đọc là Yú/yoo phát âm giống như từ "dư, thừa". Người ta tin rằng món ăn mang đến tiền tài, phước lộc dư thừa vào năm mới. Có nhiều cách chế biến cá như chiên, hấp, om xì dầu... song cách phổ biến nhất là hấp và cách nào thì cũng phải để nguyên con. Tùy vào từng loại cá, mong muốn cầu may của gia chủ cũng khác nhau. Ở đó, cá diếc (鲫鱼/ jìyú) có cách phát âm giống từ 吉 (jí / jee - "chúc may mắn") với mong muốn năm mới nhiều may mắn. Cá chép với cách phát âm giống từ quà tặng (礼 lǐ /lee). Ăn cá chép, người Trung Quốc hi vọng năm mới sẽ nhận được nhiều lộc trời ban. Cuối cùng, cá trê (鲶 鱼 niányú / nyen-yoo) có cách phát âm giống như từ "năm dư thừa" (年 余/ nián yú). Vì vậy khi ăn cá trê, người ta đang cầu một năm mới dư giả. Không chỉ giàu ý nghĩa, ăn cá dịp đầu năm cũng có nhiều quy định thú vị. Cụ thể, khi dọn cá ra bàn thì phần đầu cá nhất thiết phải hướng về người lớn tuổi nhất, người có chức vị cao nhất trong bàn để thể hiện sự tôn trọng. Đặc biệt, phải chờ cho người ngồi trước chiếc đầu cá này ăn trước thì những người trong bàn mới bắt đầu động đũa. Dịp năm mới, người Trung Quốc sẽ lựa chọn 2 con cá để ăn. Một con đêm giao thừa và một con đầu năm mới nhằm thể hiện mong ước một năm mới "có đầu có đuôi", thuận buồm xuôi gió.. Nếu chỉ ăn một con, phần thân trên con cá sẽ được thưởng thức vào đêm giao thừa. Phần còn lại sẽ được ăn nốt vào mùng 1. Khi ăn, không được xê dịch đĩa cá suốt bữa. Cuối cùng, hai người ngồi ngay vị trí đầu cá và đuôi cá phải uống với nhau một ly vì điều này sẽ mang lại may mắn cả năm.

