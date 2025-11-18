Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Khoa học minh oan cho mỹ nhân bị xem là 'hồng nhan họa thủy'

Kho tri thức

Khoa học minh oan cho mỹ nhân bị xem là 'hồng nhan họa thủy'

Từ lâu, Hoàng hậu Bao Tự được cho là “hồng nhan họa thủy” khiến nhà Tây Chu sụp đổ. Giới khoa học mới đây đã minh oan cho mỹ nhân này.

Tâm Anh (theo SCMP)
Bao Tự là một trong những mỹ nhân nổi tiếng nhất lịch sử phong kiến Trung Hoa. Thậm chí, nàng bị xem là “hồng nhan họa thủy” khi khiến nhà Tây Chu sụp đổ.
Bao Tự là một trong những mỹ nhân nổi tiếng nhất lịch sử phong kiến Trung Hoa. Thậm chí, nàng bị xem là “hồng nhan họa thủy” khi khiến nhà Tây Chu sụp đổ.
Theo các truyền thuyết, hoàng đế Chu U Vương hết mực sủng ái hoàng hậu Bao Tự. Vì muốn nhìn thấy sủng phi nở nụ cười nên ông hoàng này đã nhiều lần đốt lửa hiệu trên đài phong hỏa, điều vốn chỉ dùng để truyền tin cho các nước chư hầu khi báo tin có giặc.
Theo các truyền thuyết, hoàng đế Chu U Vương hết mực sủng ái hoàng hậu Bao Tự. Vì muốn nhìn thấy sủng phi nở nụ cười nên ông hoàng này đã nhiều lần đốt lửa hiệu trên đài phong hỏa, điều vốn chỉ dùng để truyền tin cho các nước chư hầu khi báo tin có giặc.
Khi quân địch thực sự kéo đến, Chu U Vương đốt lửa hiệu trên đài phong hỏa để các chư hầu tới ứng cứu. Tuy nhiên, do bị lừa nhiều lần trước đó nên không có chư hầu nào tới, cùng giúp Chu U Vương đánh địch. Vì vậy, quân địch giành chiến thắng, chiếm được kinh thành. Theo đó, Chu U Vương tử trận và nhà Tây Chu diệt vong.
Khi quân địch thực sự kéo đến, Chu U Vương đốt lửa hiệu trên đài phong hỏa để các chư hầu tới ứng cứu. Tuy nhiên, do bị lừa nhiều lần trước đó nên không có chư hầu nào tới, cùng giúp Chu U Vương đánh địch. Vì vậy, quân địch giành chiến thắng, chiếm được kinh thành. Theo đó, Chu U Vương tử trận và nhà Tây Chu diệt vong.
Sau hàng ngàn năm, một nghiên cứu mới công bố trên tạp chí Communications Earth &amp; Environment được các chuyên gia khẳng định nguyên nhân thực sự khiến nhà Tây Chu sụp đổ có thể không liên quan đến Bao Tự. Theo họ, tình trạng biến đổi khí hậu nghiêm trọng kéo dài hơn 100 năm đã khiến triều đại này diệt vong.
Sau hàng ngàn năm, một nghiên cứu mới công bố trên tạp chí Communications Earth & Environment được các chuyên gia khẳng định nguyên nhân thực sự khiến nhà Tây Chu sụp đổ có thể không liên quan đến Bao Tự. Theo họ, tình trạng biến đổi khí hậu nghiêm trọng kéo dài hơn 100 năm đã khiến triều đại này diệt vong.
Cụ thể, nhóm nghiên cứu dựa trên phân tích thạch nhũ trong các hang động ở vùng đông bắc và đông nam Trung Quốc, nơi lưu giữ dấu vết khí hậu cổ. Nhờ đó, họ phát hiện giai đoạn từ năm 820 trước Công nguyên đến năm 700 trước Công nguyên trùng khớp với “sự kiện 2,8 thiên niên kỷ”, khiến nhiệt độ toàn cầu giảm gần 1 độ C.
Cụ thể, nhóm nghiên cứu dựa trên phân tích thạch nhũ trong các hang động ở vùng đông bắc và đông nam Trung Quốc, nơi lưu giữ dấu vết khí hậu cổ. Nhờ đó, họ phát hiện giai đoạn từ năm 820 trước Công nguyên đến năm 700 trước Công nguyên trùng khớp với “sự kiện 2,8 thiên niên kỷ”, khiến nhiệt độ toàn cầu giảm gần 1 độ C.
Hậu quả là miền Bắc Trung Quốc rơi vào hạn hán kéo dài, mực nước sông Hoàng Hà có thời điểm hạ thấp tới 3m. Trong khi đó, miền Nam Trung Quốc trải qua lũ lụt và mưa lớn.
Hậu quả là miền Bắc Trung Quốc rơi vào hạn hán kéo dài, mực nước sông Hoàng Hà có thời điểm hạ thấp tới 3m. Trong khi đó, miền Nam Trung Quốc trải qua lũ lụt và mưa lớn.
Khí hậu biến động mạnh khiến đồng cỏ khô hạn, buộc các bộ tộc du mục, trong đó có bộ lạc Khuyển Nhung, di cư xuống phía nam, gây ra xung đột với nhà Tây Chu, trong bối cảnh Tây Chu vốn đã suy yếu bởi nạn đói, khủng hoảng nội bộ và sự phân tán dân cư.
Khí hậu biến động mạnh khiến đồng cỏ khô hạn, buộc các bộ tộc du mục, trong đó có bộ lạc Khuyển Nhung, di cư xuống phía nam, gây ra xung đột với nhà Tây Chu, trong bối cảnh Tây Chu vốn đã suy yếu bởi nạn đói, khủng hoảng nội bộ và sự phân tán dân cư.
Các kết quả khảo cổ dựa trên phân tích đồng vị phóng xạ cũng góp phần chứng minh trọng tâm dân cư thời kỳ này dịch chuyển từ vùng Phong Hạo về đồng bằng sông Dương Tử, nơi có khí hậu thuận lợi hơn. Sự thay đổi này tạo nên một trung tâm văn minh mới của Trung Hoa sau Tây Chu.
Các kết quả khảo cổ dựa trên phân tích đồng vị phóng xạ cũng góp phần chứng minh trọng tâm dân cư thời kỳ này dịch chuyển từ vùng Phong Hạo về đồng bằng sông Dương Tử, nơi có khí hậu thuận lợi hơn. Sự thay đổi này tạo nên một trung tâm văn minh mới của Trung Hoa sau Tây Chu.
Từ đây, một số chuyên gia nhận định, việc đổ lỗi cho Bao Tự gây ra sự sụp đổ của nhà Tây Chu thường xảy ra trong suốt chiều dài lịch sử và ở nhiều nền văn minh bởi các mỹ nhân hay bị "đổ tội" khiến nhà vua đánh mất giang sơn cũng như cả tính mạng. Ảnh trong bài mang tính minh họa.
Từ đây, một số chuyên gia nhận định, việc đổ lỗi cho Bao Tự gây ra sự sụp đổ của nhà Tây Chu thường xảy ra trong suốt chiều dài lịch sử và ở nhiều nền văn minh bởi các mỹ nhân hay bị "đổ tội" khiến nhà vua đánh mất giang sơn cũng như cả tính mạng. Ảnh trong bài mang tính minh họa.
Mời độc giả xem video: Mối tình kỳ lạ của Hoàng đế Trung Quốc với cung nữ hơn 17 tuổi.
Tâm Anh (theo SCMP)
#Sụp đổ nhà Tây Chu #Biến đổi khí hậu cổ đại #Phân tích khảo cổ cổ đại #Hoàng hậu Bao Tự

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT